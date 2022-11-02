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«Реал Сосьедад» — «МЮ»: баски не пустят Роналду на первое место?

Прогноз и ставка на матч ЛЕ «Реал Сосьедад» — «МЮ» 3 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press
Даже здесь Криш сдает позиции.

3 ноября «Манчестер Юнайтед» проведет заключительный матч на групповом этапе Лиги Европы, соперником команды Эрика тен Хага станет «Реал Сосьедад». Игра пройдет на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт — в 20.30 мск.

Лига Европы. Группа E
03 нояб, 20:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Манчестер Юнайтед

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЕ «Реал Сосьедад» — «МЮ» 3 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд и решили, что преимущество будет на стороне «МЮ». Победа манкунианцев оценена коэффициентом 2.32, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья и успех «Сосьедада» оценены близкими 3.50 (26%) и 3.20 (31%) соответственно.

В первом круге испанцы добились минимальной победы. Повторят ли они успех или хотя бы не проиграют? Вариант 1Х доступен за 1.65.

Из последних пяти матчей с участием «МЮ» только в одном было забито больше двух мячей. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.

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Также и у басков, и у манкунианцев по четыре матча из пяти, в которых они не обменялись голами с соперниками, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют — нет» за 2.10. Обратный исход предложено оформить за 1.74.

Невысокая котировка 1.66 на голы в обоих таймах. Если же вы считаете, что одна или обе 45-минутки завершатся без забитых мячей, тогда возьмите противоположный результат за 2.14.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом преимуществе гостей:

  • ничья 1:1 идет за 6.50;

  • успех «МЮ» 1:0 — за 7.90;

  • 2:1 — за 8.60.

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«Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» давно обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы, поэтому на первый взгляд их очный матч в последнем туре не имеет никакой ценности. Однако на самом деле она есть и выглядит как две дополнительные игры в турнире. Всем известно, что победитель группы отправляется сразу в 1/8, а вторая команда проводит весной стыки с неудачниками ЛЧ. Нужны ли «МЮ» еще два матча в и без того плотном февральском графике? Наверное, не очень.

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Учитывая эти обстоятельства, манкунианцы постараются выиграть у «Сосьедада» и обеспечить себе первую строчку. Для этого нужно победить с разницей больше одного мяча, но у команды тен Хага в последнее время проблемы. «МЮ» выигрывает и идет в группе лидеров в АПЛ. В Лиге Европы он набрал 12 баллов из 15, но все равно осенний отрезок получается очень тяжелым. С начала сентября «красные дьяволы» провели 13 матчей, одержали девять побед, но пять из них с преимуществом в один мяч. Разгром вообще был только один — дома во встрече с «Шерифом» (3:0).

Если рассмотреть выездные матчи, то здесь у «МЮ» все еще тяжелее: только одна из восьми встреч в этом сезоне закончилась для Роналду и партнеров с превосходством в два гола и более. Победу гостей в предстоящей игре с перевесом в один мяч можно взять за 3.90.

Сложности для выполнения задачи манкунианцам добавляет тот факт, что «Сосьедад» хорошо играет дома. Баски провели на «Аноэте» восемь матчей и выиграли пять из них. Потеря очков случилась во встречах с яркими соперниками: 1:4 против «Барсы», 1:1 с «Атлетико» и 0:2 с «Бетисом» в последнем туре ла лиги. Причем против команды Мануэля Пеллегрини «Реал» играл с преимуществом, а пропустил оба мяча в последние пять минут.

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Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «МЮ»

«Реал Сосьедад» довольно хорош в обороне: в Лиге Европы пропустил всего раз в пяти матчах, а в ла лиге — 15 мячей за 12 игр, но половина из них пришлась на матч с «Барсой» (1:4) и на перестрелку с «Жироной» (5:3). Если же искать поражения с разницей в два гола, то таких только два в 16 матчах.

«МЮ» не выглядел монстром в атаке даже в противостояниях с «Омонией» и «Шерифом», а в чемпионате в последние выходные с трудом обыграл «Вест Хэм». Конечно, англичане могут выехать на рвении Криштиану Роналду забивать много и доказывать свою состоятельность, но игра у португальца до сих пор не идет.

Если у манкунианцев и получится что-то выжать, то победу с разницей в один мяч или ничью. О разгроме в этом матче говорить не приходится.

Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.95.

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