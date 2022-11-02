«Реал Сосьедад» — «МЮ»: баски не пустят Роналду на первое место?
3 ноября «Манчестер Юнайтед» проведет заключительный матч на групповом этапе Лиги Европы, соперником команды Эрика тен Хага станет «Реал Сосьедад». Игра пройдет на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт — в 20.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЕ «Реал Сосьедад» — «МЮ» 3 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили шансы команд и решили, что преимущество будет на стороне «МЮ». Победа манкунианцев оценена коэффициентом 2.32, что приблизительно 43% вероятности исхода. Ничья и успех «Сосьедада» оценены близкими 3.50 (26%) и 3.20 (31%) соответственно.
В первом круге испанцы добились минимальной победы. Повторят ли они успех или хотя бы не проиграют? Вариант 1Х доступен за 1.65.
Из последних пяти матчей с участием «МЮ» только в одном было забито больше двух мячей. ТБ 2.5 идет за 1.90, ТМ 2.5 — за 1.96.
Также и у басков, и у манкунианцев по четыре матча из пяти, в которых они не обменялись голами с соперниками, поэтому стоит присмотреться к варианту «обе забьют — нет» за 2.10. Обратный исход предложено оформить за 1.74.
Невысокая котировка 1.66 на голы в обоих таймах. Если же вы считаете, что одна или обе 45-минутки завершатся без забитых мячей, тогда возьмите противоположный результат за 2.14.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о небольшом преимуществе гостей:
«Реал Сосьедад» — «МЮ»: прогноз и анализ матча 6-го тура ЛЕ 3 ноября 2022 года
«Реал Сосьедад» и «Манчестер Юнайтед» давно обеспечили себе место в плей-офф Лиги Европы, поэтому на первый взгляд их очный матч в последнем туре не имеет никакой ценности. Однако на самом деле она есть и выглядит как две дополнительные игры в турнире. Всем известно, что победитель группы отправляется сразу в 1/8, а вторая команда проводит весной стыки с неудачниками ЛЧ. Нужны ли «МЮ» еще два матча в и без того плотном февральском графике? Наверное, не очень.
Учитывая эти обстоятельства, манкунианцы постараются выиграть у «Сосьедада» и обеспечить себе первую строчку. Для этого нужно победить с разницей больше одного мяча, но у команды тен Хага в последнее время проблемы. «МЮ» выигрывает и идет в группе лидеров в АПЛ. В Лиге Европы он набрал 12 баллов из 15, но все равно осенний отрезок получается очень тяжелым. С начала сентября «красные дьяволы» провели 13 матчей, одержали девять побед, но пять из них с преимуществом в один мяч. Разгром вообще был только один — дома во встрече с «Шерифом» (3:0).
Если рассмотреть выездные матчи, то здесь у «МЮ» все еще тяжелее: только одна из восьми встреч в этом сезоне закончилась для Роналду и партнеров с превосходством в два гола и более. Победу гостей в предстоящей игре с перевесом в один мяч можно взять за 3.90.
Сложности для выполнения задачи манкунианцам добавляет тот факт, что «Сосьедад» хорошо играет дома. Баски провели на «Аноэте» восемь матчей и выиграли пять из них. Потеря очков случилась во встречах с яркими соперниками: 1:4 против «Барсы», 1:1 с «Атлетико» и 0:2 с «Бетисом» в последнем туре ла лиги. Причем против команды Мануэля Пеллегрини «Реал» играл с преимуществом, а пропустил оба мяча в последние пять минут.
Прогноз и ставка на матч «Реал Сосьедад» — «МЮ»
«Реал Сосьедад» довольно хорош в обороне: в Лиге Европы пропустил всего раз в пяти матчах, а в ла лиге — 15 мячей за 12 игр, но половина из них пришлась на матч с «Барсой» (1:4) и на перестрелку с «Жироной» (5:3). Если же искать поражения с разницей в два гола, то таких только два в 16 матчах.
«МЮ» не выглядел монстром в атаке даже в противостояниях с «Омонией» и «Шерифом», а в чемпионате в последние выходные с трудом обыграл «Вест Хэм». Конечно, англичане могут выехать на рвении Криштиану Роналду забивать много и доказывать свою состоятельность, но игра у португальца до сих пор не идет.
Если у манкунианцев и получится что-то выжать, то победу с разницей в один мяч или ничью. О разгроме в этом матче говорить не приходится.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 3.5 за 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2