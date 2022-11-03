У форварда 11 голов и ассист в этом сезоне РПЛ.

4 ноября в 16-м туре чемпионата России «Химки» дома примут «Оренбург». Игра состоится в Подмосковье на «Арене Химки» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт — в 18.55 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Оренбург» 4 ноября 2022 года

«Оренбург» — солидный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Марцела Лички коэффициент — 1.88, вероятность исхода — примерно 53%. Успех «Химок» и ничья доступны с близкими котировками 3.80 (26%) и 4.20 (21%) соответственно.

В последнем домашнем матче химчане сыграли вничью с «Факелом» (0:0). Получится ли у них вновь набрать хотя бы одно очко? Вариант 1Х идет за 1.98.

В семи последних играх с участием «Оренбурга» во всех турнирах прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.62. В первом круге соперники обменялись голами, сыграв 3:1 в пользу оренбуржцев.

На двоих команды всего пять раз били пенальти в этом сезоне РПЛ. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент — 2.35, на его отсутствие — 1.55.

«Оренбург» и «Химки» редко забивают в стартовые 15 минут: у первых всего два гола, у вторых — один. На то, что счет будет открыт с 25-й по 90-ю минуту, котировка — 1.90.

Несмотря на предварительное преимущество гостей, эксперты считают, что игра завершится вничью 1:1 (7.30).

«Химки» — «Оренбург»: прогноз и анализ матча 16-го тура РПЛ 4 ноября 2022 года

«Химки» падают как с точки зрения результатов и положения в таблице, так и морально. Все благодаря вспыльчивому главному тренеру подмосковного клуба Спартаку Гогниеву, который по ходу матча против «Динамо» (1:6) срывался на всех вокруг. Большую часть недели в медиа обсуждали именно нездоровое поведение специалиста, но, может, оно и к лучшему: своей выходкой Гогниев оттянул внимание от безобразной игры команды.

В 15-м туре химчане проиграли третий матч подряд и 12-й раз за последние 15 игр — еще три встречи завершились вничью. После странного увольнения Сергея Юрана в начале августа команда забила всего восемь мячей во всех турнирах (0.53 за 90 минут). Зато пропустила 40 — в среднем 2.66 за игру. Причем дома красно-черные играют даже хуже, чем на выезде: отличились лишь дважды в семи встречах в сезоне и получили 15 голов. На то, что хозяева не огорчат «Оренбург», котировка — 3.10.

Правда, у команды Марцела Лички есть свои сложности с выездными матчами: она всего раз набрала очки на чужом поле, победив «Нижний Новгород» (2:0). По игре вне своего стадиона оренбуржцы располагаются на предпоследнем месте в таблице — хуже только «Торпедо» (два очка против трех). Радость для гостей заключается в том, что они забивают практически в каждой гостевой встрече во всех турнирах — не распечатали выдающийся «Зенит» (0:8) и «Краснодар» (0:2). Остальным семи соперникам они забили, включая «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

Возможно, даже одного мяча «Оренбургу» будет достаточно — «Химки» в этом сезоне не проиграли всего в двух матчах, в которых пропустили. Обе игры случились еще в счастливую эпоху Юрана.

Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Оренбург»

«Оренбург» до недавнего времени тяжело выжимал голы в гостях, но сейчас команда раскрепостилась и ярко играет вне зависимости от локации. В двух последних встречах с «НН» и «Динамо» ребята Лички забили по два мяча. Стоит отметить, что оренбуржцы в целом подтянули результативность — в восьми матчах с середины сентября неизменно отличаются больше одного раза. В шикарной форме нападающий Владимир Сычевой — с 11 голами идет третьим в гонке бомбардиров. Будет странно и неожиданно, если серия гостей прервется с кошмарно играющими в обороне «Химками».

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.75.