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«Химки» — «Оренбург»: Сычевой обойдет Промеса и Малкома в списке бомбардиров?

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Химки» — «Оренбург» 4 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Владимир Сычевой.
Фото Официальный сайт «Оренбурга»
У форварда 11 голов и ассист в этом сезоне РПЛ.

4 ноября в 16-м туре чемпионата России «Химки» дома примут «Оренбург». Игра состоится в Подмосковье на «Арене Химки» и начнется в 19.00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», старт — в 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
04 нояб, 19:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Оренбург

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Оренбург» 4 ноября 2022 года

«Оренбург» — солидный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу команды Марцела Лички коэффициент — 1.88, вероятность исхода — примерно 53%. Успех «Химок» и ничья доступны с близкими котировками 3.80 (26%) и 4.20 (21%) соответственно.

В последнем домашнем матче химчане сыграли вничью с «Факелом» (0:0). Получится ли у них вновь набрать хотя бы одно очко? Вариант 1Х идет за 1.98.

В семи последних играх с участием «Оренбурга» во всех турнирах прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.67, ТМ 2.5 — за 2.30.

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Вариант «обе забьют» оценен в 1.62. В первом круге соперники обменялись голами, сыграв 3:1 в пользу оренбуржцев.

На двоих команды всего пять раз били пенальти в этом сезоне РПЛ. На 11-метровый в предстоящей встрече коэффициент — 2.35, на его отсутствие — 1.55.

«Оренбург» и «Химки» редко забивают в стартовые 15 минут: у первых всего два гола, у вторых — один. На то, что счет будет открыт с 25-й по 90-ю минуту, котировка — 1.90.

Несмотря на предварительное преимущество гостей, эксперты считают, что игра завершится вничью 1:1 (7.30).

«Химки» — «Оренбург»: прогноз и анализ матча 16-го тура РПЛ 4 ноября 2022 года

«Химки» падают как с точки зрения результатов и положения в таблице, так и морально. Все благодаря вспыльчивому главному тренеру подмосковного клуба Спартаку Гогниеву, который по ходу матча против «Динамо» (1:6) срывался на всех вокруг. Большую часть недели в медиа обсуждали именно нездоровое поведение специалиста, но, может, оно и к лучшему: своей выходкой Гогниев оттянул внимание от безобразной игры команды.

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В 15-м туре химчане проиграли третий матч подряд и 12-й раз за последние 15 игр — еще три встречи завершились вничью. После странного увольнения Сергея Юрана в начале августа команда забила всего восемь мячей во всех турнирах (0.53 за 90 минут). Зато пропустила 40 — в среднем 2.66 за игру. Причем дома красно-черные играют даже хуже, чем на выезде: отличились лишь дважды в семи встречах в сезоне и получили 15 голов. На то, что хозяева не огорчат «Оренбург», котировка — 3.10.

Правда, у команды Марцела Лички есть свои сложности с выездными матчами: она всего раз набрала очки на чужом поле, победив «Нижний Новгород» (2:0). По игре вне своего стадиона оренбуржцы располагаются на предпоследнем месте в таблице — хуже только «Торпедо» (два очка против трех). Радость для гостей заключается в том, что они забивают практически в каждой гостевой встрече во всех турнирах — не распечатали выдающийся «Зенит» (0:8) и «Краснодар» (0:2). Остальным семи соперникам они забили, включая «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

Возможно, даже одного мяча «Оренбургу» будет достаточно — «Химки» в этом сезоне не проиграли всего в двух матчах, в которых пропустили. Обе игры случились еще в счастливую эпоху Юрана.

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Прогноз и ставка на матч «Химки» — «Оренбург»

«Оренбург» до недавнего времени тяжело выжимал голы в гостях, но сейчас команда раскрепостилась и ярко играет вне зависимости от локации. В двух последних встречах с «НН» и «Динамо» ребята Лички забили по два мяча. Стоит отметить, что оренбуржцы в целом подтянули результативность — в восьми матчах с середины сентября неизменно отличаются больше одного раза. В шикарной форме нападающий Владимир Сычевой — с 11 голами идет третьим в гонке бомбардиров. Будет странно и неожиданно, если серия гостей прервется с кошмарно играющими в обороне «Химками».

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (1.5) за 1.75.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Химки
0
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«Монако» — «Црвена Звезда»: талант Головина не гарантирует выход в плей-офф
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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