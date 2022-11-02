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«Арсенал» — «Цюрих»: швейцарский середняк выстоит перед лидером АПЛ?

Прогноз и ставка на матч ЛЕ «Арсенал» — «Цюрих» 3 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Игроки «Арсенала» празднуют гол.
Фото Global Look Press
Лондонцам нужна победа, но не любой ценой.

«Арсенал» 3 ноября завершит групповой этап Лиги Европы матчем против швейцарского «Цюриха». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 22.45 на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».

Лига Европы. Группа A
03 нояб, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Цюрих

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЕ «Арсенал» — «Цюрих» 3 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» абсолютным фаворитом встречи. На его победу предложен скромный коэффициент 1.17, что примерно 85% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.30 (12%), триумф «Цюриха» — за 16.5 (3%).

В первом круге «канониры» с трудом дожали соперника (2:1). На то, что в этот раз «Цюрих» не проиграет, котировка — 5.50.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) предложена за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.70.

Эксперты ждут очень результативный матч: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.33, ТБ 3.5 — за 1.88.

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Вариант «обе забьют» идет за 1.93, обратный исход — за 1.87. Обмен голами случился только в одной из пяти последних встреч с участием «Арсенала».

На то, что хозяева забьют в обоих таймах, котировка — 1.55. За 2.36 можно взять противоположный результат.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о суровом преимуществе «Арсенала»:

  • победа 4:0 идет за 6.00;

  • 3:0 — за 7.20;

  • 2:0 — за 7.30.

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«Арсенал» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, но есть одно «но»: чтобы финишировать на первом месте и с ходу не нарваться на условную «Барселону», «канонирам» нужно обойти ПСВ. Для этого может хватить ничьей и даже поражения от «Цюриха» при условии, что голландцы оступятся в Буде, но этого ждать не стоит. Нужно все решать самим.

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Условия для этого есть: молодые ребята-резервисты с радостью порезвятся перед родными болельщиками, поэтому Микель Артета легко может заменить ими подуставших лидеров. В прошлых матчах они почти не подводили: дважды обыграли «Буде-Глимт», справились с «Цюрихом» в гостях, минимально одолели ПСВ и проиграли ему на выезде. Впрочем, видно, что на данном этапе этот турнир лондонцам не очень интересен — все победы, за исключением домашней над командой Хайкина, были вялыми и с минимальным перевесом. На то, что «Арсенал» выиграет в один мяч или игра завершится вничью, котировка — 3.00.

У «Цюриха» есть своя мотивация — швейцарцы еще могут остаться в еврокубках, упав в Лигу конференций. Для этого нужно обойти «Буде». Так что команда Бо Хенриксена наверняка постарается набрать в Лондоне хоть какие-то очки и протиснуться в последний вагон уходящего поезда. Проблема в том, что для этого нужно безупречно сыграть в обороне, чего с гостями не случалось: они пропустили во всех без исключения матчах в группе, а в среднем пускали по три гола за игру. ИТБ1 (2.5) идет за 1.64.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Цюрих»

«Арсенал» сейчас очень сосредоточен на борьбе с «Сити» за первое место в АПЛ — «канонирам» важно уйти на перерыв лидерами турнира. Поэтому Артета точно побережет лидеров, выставив ближайший резерв. С ним «Цюриху» будет хоть немного проще.

Вообще лондонцы в последние недели даже основным составом побеждали не очень убедительно — только «Ноттингем» был обыгран с разницей более одного мяча (5:0). «Лидс» и «Буде-Глимт» избежали разгромов, «Саутгемптон» вырвал ничью, а ПСВ проиграл один матч и выиграл ответный. В предстоящем «Арсеналу» тем более не нужно унижать соперника — достаточно спокойно пройти в евровесну с первого места. Поэтому стоит взять успех гостей с форой (+2.5) мяча — «минус три» они вряд ли проиграют.

Рекомендуемая ставка: Ф2(+2.5) за 1.70.

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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Цюрих
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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