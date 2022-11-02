«Арсенал» — «Цюрих»: швейцарский середняк выстоит перед лидером АПЛ?
«Арсенал» 3 ноября завершит групповой этап Лиги Европы матчем против швейцарского «Цюриха». Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Эмирейтс», стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция начнется в 22.45 на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЕ «Арсенал» — «Цюрих» 3 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Арсенал» абсолютным фаворитом встречи. На его победу предложен скромный коэффициент 1.17, что примерно 85% вероятности исхода. Ничья доступна за 8.30 (12%), триумф «Цюриха» — за 16.5 (3%).
В первом круге «канониры» с трудом дожали соперника (2:1). На то, что в этот раз «Цюрих» не проиграет, котировка — 5.50.
Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) предложена за 2.70, Ф2(+2.5) — за 1.70.
Эксперты ждут очень результативный матч: тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.33, ТБ 3.5 — за 1.88.
Вариант «обе забьют» идет за 1.93, обратный исход — за 1.87. Обмен голами случился только в одной из пяти последних встреч с участием «Арсенала».
На то, что хозяева забьют в обоих таймах, котировка — 1.55. За 2.36 можно взять противоположный результат.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о суровом преимуществе «Арсенала»:
«Арсенал» — «Цюрих»: прогноз и анализ матча 6-го тура ЛЕ 3 ноября 2022 года
«Арсенал» уже обеспечил себе выход в плей-офф Лиги Европы, но есть одно «но»: чтобы финишировать на первом месте и с ходу не нарваться на условную «Барселону», «канонирам» нужно обойти ПСВ. Для этого может хватить ничьей и даже поражения от «Цюриха» при условии, что голландцы оступятся в Буде, но этого ждать не стоит. Нужно все решать самим.
Условия для этого есть: молодые ребята-резервисты с радостью порезвятся перед родными болельщиками, поэтому Микель Артета легко может заменить ими подуставших лидеров. В прошлых матчах они почти не подводили: дважды обыграли «Буде-Глимт», справились с «Цюрихом» в гостях, минимально одолели ПСВ и проиграли ему на выезде. Впрочем, видно, что на данном этапе этот турнир лондонцам не очень интересен — все победы, за исключением домашней над командой Хайкина, были вялыми и с минимальным перевесом. На то, что «Арсенал» выиграет в один мяч или игра завершится вничью, котировка — 3.00.
У «Цюриха» есть своя мотивация — швейцарцы еще могут остаться в еврокубках, упав в Лигу конференций. Для этого нужно обойти «Буде». Так что команда Бо Хенриксена наверняка постарается набрать в Лондоне хоть какие-то очки и протиснуться в последний вагон уходящего поезда. Проблема в том, что для этого нужно безупречно сыграть в обороне, чего с гостями не случалось: они пропустили во всех без исключения матчах в группе, а в среднем пускали по три гола за игру. ИТБ1 (2.5) идет за 1.64.
Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Цюрих»
«Арсенал» сейчас очень сосредоточен на борьбе с «Сити» за первое место в АПЛ — «канонирам» важно уйти на перерыв лидерами турнира. Поэтому Артета точно побережет лидеров, выставив ближайший резерв. С ним «Цюриху» будет хоть немного проще.
Вообще лондонцы в последние недели даже основным составом побеждали не очень убедительно — только «Ноттингем» был обыгран с разницей более одного мяча (5:0). «Лидс» и «Буде-Глимт» избежали разгромов, «Саутгемптон» вырвал ничью, а ПСВ проиграл один матч и выиграл ответный. В предстоящем «Арсеналу» тем более не нужно унижать соперника — достаточно спокойно пройти в евровесну с первого места. Поэтому стоит взять успех гостей с форой (+2.5) мяча — «минус три» они вряд ли проиграют.
Рекомендуемая ставка: Ф2(+2.5) за 1.70.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2