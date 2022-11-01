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«Реал» — «Селтик»: Винисиус и Родриго сокрушат шотландцев и выиграют группу

Прогноз и ставка на матч ЛЧ «Реал» — «Селтик» 2 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Винисиус.
Фото Global Look Press
Не помешает даже скандал в матче с «Жироной».

2 ноября «Реал» и «Селтик» завершат групповой этап Лиги чемпионов очным матчем в Мадриде. Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» в 20.30 мск.

Лига чемпионов. Группа F
02 нояб, 20:45. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Селтик

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Реал» — «Селтик» 2 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ нарекли фаворитом встречи «Реал». На победу мадридцев можно поставить с довольно низким коэффициентом 1.23, вероятность — примерно 81%. Ничья идет за 7.00 (14%), успех «Селтика» — за 14.5 (5%).

Закончит ли чемпион Шотландии сезон в Лиге чемпионов набранными очками? Вариант «гости не проиграют» доступен за 4.50.

Можете подстраховать «Селтик» с помощью форы по голам:

  • Ф2(+1.5) идет за 2.32, Ф1(-1.5) — за 1.61;

  • Ф2(+2.5) — за 1.54, Ф1(-2.5) — за 2.48.

Эксперты считают, что матч получится богатым на голы — тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.35. Приемлемый коэффициент на ТБ 3.5 — 1.93, на ТМ 3.5 — тоже 1.93.

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«Селтик» четыре раза играл с «Реалом» и не забил ни разу, общий счет — 10:0 в пользу мадридцев. На то, что команда Анге Постекоглу снова не отправит мяч в ворота «бланкос», котировка — 2.20.

Вариант «обе забьют» оценен в 1.77, «обе забьют — нет» — в 2.05.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о предстоящем доминировании хозяев:

  • их победа 2:0 предложена за 7.70;

  • 3:0 — за 8.20;

  • 2:1 — за 9.00.

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«Думаю, просто невозможно отсудить матч хуже. Невозможно», — такую оценку работе судьи встречи с «Жироной» дал Даниэль Карвахаль. Защитник и его партнеры, а также фанаты и клубные медиа остались недовольны решениями Марио Мелеро Лопеса, который назначил в ворота мадридцев пенальти за якобы игру рукой Марко Асенсио (на повторе видно, что мяч попал в плечо) и не засчитал гол Родриго. В результате «Реал» потерял в игре с аутсайдером важные два очка (1:1) и позволил «Барселоне» сократить отставание в ла лиге до одного балла.

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Для «бланкос» это была вторая неудача за неделю: в мид-уик команда Карло Анчелотти потерпела поражение от «Лейпцига» в ЛЧ (2:3). В результате перед заключительным туром группового этапа «Реал» опережает «РБ» всего на один балл и должен победить «Селтик», чтобы не потерять лидерство в квартете. Это крайне важно — в противном случае уже в 1/8 можно встретиться с «ПСЖ», «Сити» или «Баварией».

Скорее всего, победить «Селтик» дома мадридцам не составит труда. Они вообще очень успешно играют с 52-кратным чемпионом Шотландии: выиграли все четыре матча, не пропустив ни мяча. И все четыре победы были одержаны с запасом — в два или более мяча. На два-три гола в матче котировка 2.36.

«Селтик» хорош во внутреннем чемпионате: лидирует, забив 42 мяча в 12 матчах. Но в ЛЧ показатели у команды Постекоглу очень скромные: две ничьи с «Шахтером» и всего три гола. Пропущено же уже 10 — в среднем два за игру. Возможно, после выезда на «Сантьяго Бернабеу» статистика станет еще хуже.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Селтик»

Ничья с «Лейпцигом» в пятом туре позволила бы «Реалу» расслабиться в заключительном матче, но теперь это невозможно. Придется обыгрывать аутсайдера, чтобы выйти в евровесну с первой строчки. Поэтому у Анчелотти не получится приберечь лидеров — Винисиус, Родриго и другие игроки старта выйдут в основе, чтобы обеспечить результат.

Чтобы избежать нервотрепки, мадридцам необходимо оформить задел в два или три мяча. Учитывая, что «Селтик» не готов противостоять грандам и во всех трех матчах с «Реалом» и «Лейпцигом» проиграл с разницей в два мяча, скорее всего, ситуация повторится.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.61.

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 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
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7
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8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
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11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
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 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
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