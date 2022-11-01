«Реал» — «Селтик»: Винисиус и Родриго сокрушат шотландцев и выиграют группу
2 ноября «Реал» и «Селтик» завершат групповой этап Лиги чемпионов очным матчем в Мадриде. Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу», стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1» в 20.30 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Реал» — «Селтик» 2 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ нарекли фаворитом встречи «Реал». На победу мадридцев можно поставить с довольно низким коэффициентом 1.23, вероятность — примерно 81%. Ничья идет за 7.00 (14%), успех «Селтика» — за 14.5 (5%).
Закончит ли чемпион Шотландии сезон в Лиге чемпионов набранными очками? Вариант «гости не проиграют» доступен за 4.50.
Можете подстраховать «Селтик» с помощью форы по голам:
Эксперты считают, что матч получится богатым на голы — тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.35. Приемлемый коэффициент на ТБ 3.5 — 1.93, на ТМ 3.5 — тоже 1.93.
«Селтик» четыре раза играл с «Реалом» и не забил ни разу, общий счет — 10:0 в пользу мадридцев. На то, что команда Анге Постекоглу снова не отправит мяч в ворота «бланкос», котировка — 2.20.
Вариант «обе забьют» оценен в 1.77, «обе забьют — нет» — в 2.05.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о предстоящем доминировании хозяев:
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«Думаю, просто невозможно отсудить матч хуже. Невозможно», — такую оценку работе судьи встречи с «Жироной» дал Даниэль Карвахаль. Защитник и его партнеры, а также фанаты и клубные медиа остались недовольны решениями Марио Мелеро Лопеса, который назначил в ворота мадридцев пенальти за якобы игру рукой Марко Асенсио (на повторе видно, что мяч попал в плечо) и не засчитал гол Родриго. В результате «Реал» потерял в игре с аутсайдером важные два очка (1:1) и позволил «Барселоне» сократить отставание в ла лиге до одного балла.
Для «бланкос» это была вторая неудача за неделю: в мид-уик команда Карло Анчелотти потерпела поражение от «Лейпцига» в ЛЧ (2:3). В результате перед заключительным туром группового этапа «Реал» опережает «РБ» всего на один балл и должен победить «Селтик», чтобы не потерять лидерство в квартете. Это крайне важно — в противном случае уже в 1/8 можно встретиться с «ПСЖ», «Сити» или «Баварией».
Скорее всего, победить «Селтик» дома мадридцам не составит труда. Они вообще очень успешно играют с 52-кратным чемпионом Шотландии: выиграли все четыре матча, не пропустив ни мяча. И все четыре победы были одержаны с запасом — в два или более мяча. На два-три гола в матче котировка 2.36.
«Селтик» хорош во внутреннем чемпионате: лидирует, забив 42 мяча в 12 матчах. Но в ЛЧ показатели у команды Постекоглу очень скромные: две ничьи с «Шахтером» и всего три гола. Пропущено же уже 10 — в среднем два за игру. Возможно, после выезда на «Сантьяго Бернабеу» статистика станет еще хуже.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Селтик»
Ничья с «Лейпцигом» в пятом туре позволила бы «Реалу» расслабиться в заключительном матче, но теперь это невозможно. Придется обыгрывать аутсайдера, чтобы выйти в евровесну с первой строчки. Поэтому у Анчелотти не получится приберечь лидеров — Винисиус, Родриго и другие игроки старта выйдут в основе, чтобы обеспечить результат.
Чтобы избежать нервотрепки, мадридцам необходимо оформить задел в два или три мяча. Учитывая, что «Селтик» не готов противостоять грандам и во всех трех матчах с «Реалом» и «Лейпцигом» проиграл с разницей в два мяча, скорее всего, ситуация повторится.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.61.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2