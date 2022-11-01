«Манчестер Сити» — «Севилья»: Гвардиоле будет легко даже без Холанна
«Манчестер Сити» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов встретится с «Севильей», которая уже потеряла шансы на выход в плей-офф. Матч пройдет 2 ноября на стадионе «Этихад», стартовый свисток Ореля Гринфельда прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ полагают, что «горожане» не испытают проблем в предстоящем матче: поставить на победу «Ман Сити» можно с коэффициентом 1.21, это примерно 82% вероятности. Успех «Севильи» доступен за 16.5 (4%) — это самый малореальный исход встречи. Ничья предложена за 6.70 (14%).
Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча отражают огромное преимущество хозяев:
• победа 2:0 идет за 7.00;
• разгром 3:0 — за 7.70;
• успех 2:1 — за 8.80.
В первом туре группового этапа «горожане» разгромили соперника (4:0), а Эрлинг Холанн оформил дубль. Верите, что на этот раз андалусийцы хотя бы не проиграют? Этот рынок оценен огромными 4.80.
Первая встреча команд получилась результативной, хотя и забивали только англичане. Если ждете еще одного яркоо матча, тогда оформите тотал больше 2.5 мяча за 1.42. На ТМ 2.5 коэффициент — 2.85.
Поставить на голы от обоих коллективов можно с котировкой 1.88, обратный рынок доступен за 1.92.
«Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 2 ноября 2022 года
Команда Пепа Гвардиолы досрочно обеспечила себе выход в плей-офф с первого места в группе G: даже в случае поражения «горожане» опередят «Боруссию» из-за преимущества в личных встречах. При этом в последних двух турах «Манчестер» сыграл по нулям с «Копенгагеном» и «Дортмундом», хотя за первые три матча в группе настрелял 11 мячей.
«Сити» в этом сезоне классно атакует: команда забивает в среднем 2.7 гола за игру. Солидную часть мячей команды оформил Эрлинг Холанн: неудержимый норвежец вонзил уже 22 гола, у второго бомбардира «горожан» Фила Фодена — лишь семь забитых мячей. Правда, с «Севильей» Эрлинг не сыграет из-за травмы. Форвард уже восстановился, но, так как «Манчестер» обеспечил первое место, получит отдых.
Ждете, что «горожане» и без Холанна сыграют результативно? Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5 гола предложен за 1.90. ИТМ1 (2.5) идет с такой же котировкой.
«Севилья» с трудом забивает в Лиге чемпионов: за первые четыре тура выжала лишь два гола. Положение исправил разгром «Копенгагена» в последней игре (3:0), благодаря которому красно-белые обеспечили третье место в группе. Причем проблемы с атакой команда Хорхе Сампаоли испытывает не только в ЛЧ, но и в остальных турнирах. За 17 игр во всех соревнованиях андалусийцы лишь дважды забили больше одного мяча.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября 2022 года
Коллектив Сампаоли проводит очень слабый сезон: за 17 игр во всех турнирах добыл лишь три победы, в чемпионате спустился в зону вылета, а в ЛЧ с трудом отвоевал третье место в группе. «Севилья» очень мало забивает — в среднем 0.9 гола за игру. При этом в команде есть сильные игроки группы атаки: например, Аднан Янузай, Эрик Ламела, Иско и Сусо.
«Ман Сити» же отлично защищается: в ЛЧ пропустил лишь один мяч — «Боруссия» вскрыла «горожан» и все равно проиграла. Всего же в этом сезоне команда Гвардиолы оформила уже 10 сухих матчей, а в последних семи встречах во всех турнирах пропустила лишь два мяча.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 1.92.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2