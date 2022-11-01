«Ювентус» — «ПСЖ»: Месси и Мбаппе пошумят в Турине без Неймара?
Потерявший шансы на выход из группы Лиги чемпионов «Ювентус» в заключительном для себя матче сразится с одним из фаворитов турнира — «ПСЖ». Встреча шестого тура состоится в Турине на «Альянц Стэдиум» 2 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», старт трансляции в 22.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Ювентус» — «ПСЖ» 2 ноября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что преимущество будет на стороне парижан. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.73, это около 57% вероятности исхода. Если вам кажется, что успеха добьется «Ювентус», сделайте ставку на него за 4.80 (20%). Ничья же идет за 4.20 (23%).
Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 2.18. В первом матче этих команд дубль Мбаппе принес три очка чемпиону Франции.
Шикарный коэффициент на ТБ 2.5 — 1.64. В последних трех играх «ПСЖ» было суммарно забито 19 мячей, то есть в среднем 6.33 за 90 минут.
ИТБ2 (1.5) идет за 1.62, ИТМ2 (1.5) — за 2.30. Забьют ли парижане больше одного гола в отсутствие Неймара, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек?
Букмекеры верят в обмен голами: «обе забьют» идет за 1.66, обратный исход — за 2.22.
Может, звезды «Парижа» заработают пенальти? 11-метровый в предстоящей игре оценен в 2.50, удаление — в 4.00.
На повторение счета 2:1 из первой встречи котировка — 7.90.
«Ювентус» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча шестого тура ЛЧ 2 ноября 2022 года
«ПСЖ» скучает в чемпионате Франции. Хотя отрыв от ближайшего преследователя всего пять очков, парижане понимают, что чемпионство от них никуда не денется. Видно, что они действуют очень расхлябанно: в последнем туре пропустили три мяча от «Труа», но все равно победили (4:3). Звезды уверены, что могут играть по бразильской системе и уходить с поля победителями: им все равно, сколько они пропустят, потому что Месси, Мбаппе и Неймар решат исход в свою пользу.
На групповом этапе ЛЧ ситуация примерно такая же, потому что у «ПСЖ» есть только один более-менее реальный соперник — «Бенфика». Португальцы приятно удивили и дважды отобрали у парижан очки, но уступают из-за разницы голов. «Маккаби» изначально не воспринимался никем всерьез, а «Ювентус» оказался просто не готов к старту сезона. Плюс команду Аллегри пошатнули травмы — сейчас в лазарете бьянконери 14 игроков, в том числе Влахович, Паредес, Ди Мария, Данило и Кьеза. До сих пор после перехода за клуб не дебютировал Погба.
Туринцы уже потеряли шансы на выход из группы и, скорее всего, отправятся в Лигу Европы — «Маккаби», чтобы обойти итальянцев, нужно не проиграть в гостях «Бенфике», что практически нереально. Поэтому особой мотивации играть в полную силу с «ПСЖ» у «Юве» не будет — надо сохранить силы, чтобы выправить положение в серии А, где отставание от лидирующего «Наполи» уже 10 очков.
Шанс хозяев не проиграть крупно — в отсутствии Неймара, который сделал 2+3 в предыдущих матчах ЛЧ и 10+8 во Франции. Бразилец пропустит встречу из-за перебора желтых карточек, поэтому Месси и Мбаппе придется что-то придумывать на двоих. Гол Килиана можно взять за 2.20, результативный удар Лео — за 2.40.
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «ПСЖ»
«ПСЖ» нужна победа в последнем туре, чтобы не отдать первое место «Бенфике» — португальцы дома наверняка расправятся с «Маккаби». Обыграть потухший и немотивированный «Ювентус» парижане наверняка смогут: в отличие от соперника, они в этом сезоне еще ни разу не проиграли и только четыре раза поделили очки.
Увеличить коэффициент можно с помощью ставки через «верх». «ПСЖ» в этом сезоне не забил только в одном матче, а в 12 из 19 отличился больше одного раза. «Ювентус» же пропускает на групповом этапе больше двух мячей за игру — 2.2. Возможно, гости сами забьют три либо при помощи соперника.
Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.38.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2