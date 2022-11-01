Бразилец пропустит игру в Турине из-за перебора желтых карточек.

Потерявший шансы на выход из группы Лиги чемпионов «Ювентус» в заключительном для себя матче сразится с одним из фаворитов турнира — «ПСЖ». Встреча шестого тура состоится в Турине на «Альянц Стэдиум» 2 ноября и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», старт трансляции в 22.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Ювентус» — «ПСЖ» 2 ноября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ убеждены, что преимущество будет на стороне парижан. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.73, это около 57% вероятности исхода. Если вам кажется, что успеха добьется «Ювентус», сделайте ставку на него за 4.80 (20%). Ничья же идет за 4.20 (23%).

Вариант «хозяева не проиграют» доступен за 2.18. В первом матче этих команд дубль Мбаппе принес три очка чемпиону Франции.

Шикарный коэффициент на ТБ 2.5 — 1.64. В последних трех играх «ПСЖ» было суммарно забито 19 мячей, то есть в среднем 6.33 за 90 минут.

ИТБ2 (1.5) идет за 1.62, ИТМ2 (1.5) — за 2.30. Забьют ли парижане больше одного гола в отсутствие Неймара, который пропустит встречу из-за перебора желтых карточек?

Букмекеры верят в обмен голами: «обе забьют» идет за 1.66, обратный исход — за 2.22.

Может, звезды «Парижа» заработают пенальти? 11-метровый в предстоящей игре оценен в 2.50, удаление — в 4.00.

На повторение счета 2:1 из первой встречи котировка — 7.90.

«Ювентус» — «ПСЖ»: прогноз и анализ матча шестого тура ЛЧ 2 ноября 2022 года

«ПСЖ» скучает в чемпионате Франции. Хотя отрыв от ближайшего преследователя всего пять очков, парижане понимают, что чемпионство от них никуда не денется. Видно, что они действуют очень расхлябанно: в последнем туре пропустили три мяча от «Труа», но все равно победили (4:3). Звезды уверены, что могут играть по бразильской системе и уходить с поля победителями: им все равно, сколько они пропустят, потому что Месси, Мбаппе и Неймар решат исход в свою пользу.

На групповом этапе ЛЧ ситуация примерно такая же, потому что у «ПСЖ» есть только один более-менее реальный соперник — «Бенфика». Португальцы приятно удивили и дважды отобрали у парижан очки, но уступают из-за разницы голов. «Маккаби» изначально не воспринимался никем всерьез, а «Ювентус» оказался просто не готов к старту сезона. Плюс команду Аллегри пошатнули травмы — сейчас в лазарете бьянконери 14 игроков, в том числе Влахович, Паредес, Ди Мария, Данило и Кьеза. До сих пор после перехода за клуб не дебютировал Погба.

Туринцы уже потеряли шансы на выход из группы и, скорее всего, отправятся в Лигу Европы — «Маккаби», чтобы обойти итальянцев, нужно не проиграть в гостях «Бенфике», что практически нереально. Поэтому особой мотивации играть в полную силу с «ПСЖ» у «Юве» не будет — надо сохранить силы, чтобы выправить положение в серии А, где отставание от лидирующего «Наполи» уже 10 очков.

Шанс хозяев не проиграть крупно — в отсутствии Неймара, который сделал 2+3 в предыдущих матчах ЛЧ и 10+8 во Франции. Бразилец пропустит встречу из-за перебора желтых карточек, поэтому Месси и Мбаппе придется что-то придумывать на двоих. Гол Килиана можно взять за 2.20, результативный удар Лео — за 2.40.

Прогноз и ставка на матч «Ювентус» — «ПСЖ»

«ПСЖ» нужна победа в последнем туре, чтобы не отдать первое место «Бенфике» — португальцы дома наверняка расправятся с «Маккаби». Обыграть потухший и немотивированный «Ювентус» парижане наверняка смогут: в отличие от соперника, они в этом сезоне еще ни разу не проиграли и только четыре раза поделили очки.

Увеличить коэффициент можно с помощью ставки через «верх». «ПСЖ» в этом сезоне не забил только в одном матче, а в 12 из 19 отличился больше одного раза. «Ювентус» же пропускает на групповом этапе больше двух мячей за игру — 2.2. Возможно, гости сами забьют три либо при помощи соперника.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.38.