Болельщиков ждет большое шоу.

9 мая в Мадриде состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Встреча действующих чемпионов Испании и Англии пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.45 мск. Обслужить игру доверено арбитру из Португалии Артуру Соарешу Диашу.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 9 мая 2023 года

Букмекерская компания Olimpbet считает фаворитом встречи «Манчестер Сити». На победу английской команды можно поставить с коэффициентом 2.25, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.63 (25%), успех «Реала» — за 3.18 (31%).

В прошлом году команды встретились на той же стадии турнира, и дома «Реал» добыл победу. На то, что на этот раз мадридцы хотя бы не уступят, котировка — 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.72, ТМ 2.5 — за 2.20.

Соперники обменялись голами в четырех последних очных матчах. Считаете, что это произойдет снова? Взять такое условие можно за 1.60, противоположное — за 2.35.

«Сити» открыл счет в трех предыдущих играх против «Реала». На первый гол в исполнении «горожан» котировка — 1.82, от «бланкос» — 2.19. Отсутствие результативных ударов идет за 10.75.

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Команда Пепа Гвардиолы забила два и более раза в 11 из 12 предыдущих встреч во всех турнирах. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.98, ИТМ2 (1.5) — в 1.85.

Наиболее вероятный точный счет, по версии аналитиков, — ничья 1:1 за 6.63.

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«Манчестер Сити» не просто обыграет «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов — он разнесет их. Конечно, я могу ошибаться. Нет команды, которая умеет опровергать аргументы лучше, чем «Реал» Карло Анчелотти в Лиге чемпионов. Но я просто думаю, что «Ман Сити» настолько хорош, что находится на другом уровне», — высказался перед матчем Уэйн Руни. Бывший нападающий «МЮ» отметил, что «горожане» не допустят ошибок прошлого сезона, так как они стали лучше в обороне, а также потому что у них есть Эрлинг Холанн.

В розыгрыше-2021/22 команда Пепа Гвардиолы также на этой стадии играла с «Реалом» и была в нескольких минутах от финала, но дубль Родриго в компенсированное время и гол Бензема в первом овертайме лишили манкунианцев возможности побороться за трофей с «Ливерпулем». Тогда «Королевский клуб» был удивительно боевит и не сдавался при любом счете, благодаря чему и достиг итогового успеха. Такой же характер мадридцы проявляли в этом году: в полуфинале Кубка Испании с «Барселоной» и в первом матче 1/8 ЛЧ с «Ливерпулем» (уступали 0:2, а победили 5:2). «Сити» нельзя будет расслабиться ни на минуту.

«Бланкос» находятся в отличном настроении — в прошедшие выходные они одолели «Осасуну» (2:1) и выиграли шестой трофей за 465 дней, Кубок Испании. Это соревнование не покорялось им девять лет. Теперь команда Анчелотти переключится на второй по важности турнир сезона, так как догнать «Барселону» в ла лиге возможности уже нет. Поражения от «Жироны» и «Реала Сосьедад» — не свидетельство слабости мадридцев, а свидетельство их расчетливости. Они интенсивно экономят силы для других свершений.

У «Сити» такой возможности нет. Действующие чемпионы Англии недавно вернули себе первое место в АПЛ, но еще не гарантировали победу — за три тура до финиша они опережают «Арсенал» на один балл. Правда, имеют игру в запасе. В последнем матче «горожане» обыграли «Лидс» (2:1) и продлили победную серию в чемпионате до 10 игр. А если взять больший отрезок, то в 15 последних встречах команда Гвардиолы не добилась успеха лишь раз — в ничего не значившей ответке с «Баварией» (1:1).

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Манчестер Сити»

Команды очень много забивают как в этом сезоне, так и в очных встречах. «Сити» в чемпионате оформляет 2.61 мяча в среднем за 90 минут, в ЛЧ — 2.6. У «Реала» — 2.09 гола в ла лиге и 2.5 в еврокубке. Четыре предыдущие игры между командами завершились через «верх».

Все лидеры команд на месте: невероятный Холанн (51 мяч в 46 матчах), а также Бензема, Винисиус и разыгравшийся Родриго (61 гол на троих) обязательно начнут матч в старте. И эти ребята найдут способы, как отметиться на табло.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.72.

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