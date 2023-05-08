«Удинезе» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 8 мая 2023 года
8 мая в 34-м туре чемпионата Италии сыграют «Удинезе» и «Сампдория». Встреча пройдет на «Дачия Арене». Арбитр Никколо Барони даст стартовый свисток в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 2» стартует с 19.25 мск.
Букмекеры назвали фаворитом хозяев. На успех черно-белых предложен коэффициент 1.54, что соответствует 63% вероятности результата. Ничья доступна за 4.37 (22%), а триумф гостей — за 6.36 (15%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход принесет выплату в 4370 рублей, если команды не выявят победителя.
«Сампдория» не проиграла в шести из восьми предыдущих столкновений с «Удинезе». На то, что «моряки» не уступят и на этот раз, доступна котировка 2.58.
Гости пропустили семь безответных мячей в двух прошедших встречах. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.85, ТМ 2.5 — за 2.02.
Команды огорчили друг друга в пяти из семи предыдущих матчей. На обмен голами можно поставить за 1.97, обратный рынок оценен в 1.84.
«Сампдория» не забила в двух турах подряд, а также не смогла поразить ворота «Удинезе» в первом круге (0:1). Отсутствие результативных ударов у «моряков» идет за 2.15.
Наиболее вероятный счет — минимальная победа черно-белых (1:0). На него доступна котировка 6.80.
Прогноз и ставка на матч «Удинезе» — «Сампдория»
«Сампдория» — худшая команда серии А. Она заработала лишь 17 очков, а разница голов оказалась хуже всех в чемпионате (-39). В предпоследнем матче с «Фиорентиной» коллектив Деяна Станковича потерпел крупнейшее поражение в сезоне (0:5). В следующей игре против «Торино» команда вроде поборолась, однако на 94-й минуте пропустила второй мяч (0:2). Следующий сезон «моряки» на 99.9% начнут в серии B.
«Удинезе» — середняк, который тоже уже ни за что не борется. Клуб выдавал веселую игру в атаке весь сезон: у команды 43 забитых мяча, больше всех во второй десятке таблицы серии А. А еще парни Андреа Соттиля выдали мощную серию из семи домашних матчей без поражений. Правда, в игре против «Сампдории» «зебры» растеряли всех лидеров атаки из-за травм: Исаака Саксесса (1+6), Бето (10+1) и Дестини Удоджи (3+4).
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.02.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5