«Фулхэм» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 8 мая 2023 года
8 мая «Лестер» приедет в гости к «Фулхэму» в 35-м туре чемпионата Англии. Команды встретятся на стадионе «Крэйвен Коттэдж». Судья Роберт Джонс даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. АПЛ в России официально не показывают.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами «дачников». На успех хозяев дан коэффициент 2.74, что соответствует 35% вероятности результата. Триумф «лис» идет за 2.59 (37%), ничья доступна за 3.53 (28%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3530 рублей, если соперники не определят победителя.
В последних пяти матчах команды забивали по 1.2 мяча в среднем за игру. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.11.
«Фулхэм» пропустил в 10 встречах подряд, а «лисы» — в 15. Обмен точными выстрелами предложен за 1.63, обратный рынок — за 2.29.
В первом круге лондонцы выиграли всухую (1:0). На то, что «Лестер» снова не забьет, можно поставить за 3.81.
Наиболее вероятный счет — 1:1. На этот исход доступна котировка 6.45.
Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Лестер»
«Дачники» уступили в трех турах АПЛ подряд и практически потеряли даже теоретические шансы на еврокубки. Но это не значит, что у них нет мотивации. Парни Марку Силвы пропустили в 10 встречах кряду, а при родных фанатах выиграли лишь один матч из последних пяти. «Фулхэм» наверняка захочет извиниться перед болельщиками победой, ведь они привыкли к другому: 11 из 17 домашних поединков лондонцев прошли без поражений.
Соперник подходящий: у «Лестера» всего четыре гостевые виктории из 17 возможных. Команда Дина Смита не выигрывала шесть выездов подряд (четыре поражения), а пропустила в девяти визитах. У «лис» в принципе все плохо: победили только однажды за 12 игр, в восьми из которых уступили. Они в миллиметрах от зоны вылета, а от подвала их отделяют лишь дополнительные показатели.
В результате «Лестер» попытается зацепиться за очки, но «Фулхэм» объективно сильнее дома. Правда, учитывая неудачный отрезок, следует подстраховаться.
Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.06.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5