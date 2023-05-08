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«Фулхэм» — «Лестер»: прогноз на матч АПЛ 8 мая 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Лестер» 8 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Бернд Лено («Фулхэм»).
Фото Global Look Press

8 мая «Лестер» приедет в гости к «Фулхэму» в 35-м туре чемпионата Англии. Команды встретятся на стадионе «Крэйвен Коттэдж». Судья Роберт Джонс даст стартовый свисток в 17.00 по московскому времени. АПЛ в России официально не показывают.

Англия. Премьер-лига. 35-й тур
08 мая, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
Лестер

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами «дачников». На успех хозяев дан коэффициент 2.74, что соответствует 35% вероятности результата. Триумф «лис» идет за 2.59 (37%), ничья доступна за 3.53 (28%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» итог принесет доход в 3530 рублей, если соперники не определят победителя.

В последних пяти матчах команды забивали по 1.2 мяча в среднем за игру. Тотал больше 2.5 гола идет за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.11.

«Фулхэм» пропустил в 10 встречах подряд, а «лисы» — в 15. Обмен точными выстрелами предложен за 1.63, обратный рынок — за 2.29.

В первом круге лондонцы выиграли всухую (1:0). На то, что «Лестер» снова не забьет, можно поставить за 3.81.

Наиболее вероятный счет — 1:1. На этот исход доступна котировка 6.45.

&laquo;Сампдория&raquo;. «Удинезе» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 8 мая 2023 года

Прогноз и ставка на матч «Фулхэм» — «Лестер»

«Дачники» уступили в трех турах АПЛ подряд и практически потеряли даже теоретические шансы на еврокубки. Но это не значит, что у них нет мотивации. Парни Марку Силвы пропустили в 10 встречах кряду, а при родных фанатах выиграли лишь один матч из последних пяти. «Фулхэм» наверняка захочет извиниться перед болельщиками победой, ведь они привыкли к другому: 11 из 17 домашних поединков лондонцев прошли без поражений.

Соперник подходящий: у «Лестера» всего четыре гостевые виктории из 17 возможных. Команда Дина Смита не выигрывала шесть выездов подряд (четыре поражения), а пропустила в девяти визитах. У «лис» в принципе все плохо: победили только однажды за 12 игр, в восьми из которых уступили. Они в миллиметрах от зоны вылета, а от подвала их отделяют лишь дополнительные показатели.

В результате «Лестер» попытается зацепиться за очки, но «Фулхэм» объективно сильнее дома. Правда, учитывая неудачный отрезок, следует подстраховаться.

Рекомендуемая ставка: 1Х и ТМ 3.5 за 2.06.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лестер
ФК Фулхэм
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«Удинезе» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 8 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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