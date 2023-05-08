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Сегодня, 10:30

«Ливерпуль» против «Реала» — наиболее прибыльный матч для клиентов. Яркие подробности ставок на ЛЧ от PARI

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Винисиус против Фирмино.
Фото Global Look Press
Месси против игроков «Баварии».
Фото Global Look Press
Илкай Гюндоган и Натан Аке.
Фото Global Look Press
1/3

Букмекерская компания PARI в преддверии полуфинальных матчей Лиги чемпионов, которые стартуют 9 и 10 мая, подвела итоги 1/4 финала. Директор департамента устойчивого развития и интегрированных коммуникаций PARI Алексей Бабичев поделился информацией о самых прибыльных и убыточных для компании и клиентов матчах турнира.

Илкай Гюндоган и Натан Аке.
Фото Global Look Press

«Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов получились очень интересными и боевыми, несмотря на то что каких-то явных сенсаций не произошло. «Манчестер Сити» и «Реал» довольно уверенно прошли «Баварию» и «Челси» соответственно, а единственным событием, которое можно с натяжкой отнести к сенсационным, стала победа «Милана» по сумме двух матчей противостояния с «Наполи».

Самым крупным событием плей-офф Лиги чемпионов по обороту оказался матч «Реала» и «Челси», который проходил в Мадриде (2:0). На эту игру пришлось почти 7% от всего объема ставок на весеннюю стадию турнира. В топ-5 по обороту также вошли «Бавария» — «ПСЖ» (2:0), «Лейпциг» — «Манчестер Сити» (1:1), «Манчестер Сити» — «Бавария» (3:0) и ответный матч в Мюнхене (1:1). Самый низкий объем ставок пришелся на оба матча «Бенфики» с «Брюгге», а также на «Тоттенхэм» — «Милан».

Месси против игроков «Баварии».
Фото Global Look Press

Любопытно, что самым прибыльным матчем плей-офф ЛЧ для PARI оказалась битва «Баварии» и «ПСЖ», завершившаяся победой хозяев со счетом 2:0. Клиенты ожидали, что парижане хотя бы забьют, но «Бавария» была непреклонна. В пятерку самых удачных игр для букмекеров также вошли «Лейпциг» — «Манчестер Сити», «Милан» — «Наполи» (1:0), «Челси» — «Боруссия» (2:0) и «ПСЖ» — «Бавария» (0:1). В свою очередь клиенты больше всего заработали, обыграв PARI, на матчах «Ливерпуль» — «Реал» (2:5), «Айнтрахт» — «Наполи» (0:2) и «Брюгге» — «Бенфика» (0:2).

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«Зенит» и «Спартак» сыграют спустя пять месяцев после побоища в Кубке России. Будет еще горячее, чем прежде?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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22 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
6.05 14:00
Химки – Динамо
 0 : 1
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 1 : 5
6.05 19:00
Ростов – Факел
 0 : 2
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 0 : 0
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 2 : 1
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 3 : 2
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
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