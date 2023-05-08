«Милан» — «Интер»: Жиру и Мартинес вряд ли забьют в битве двух «автобусов»
10 мая в полуфинале Лиги чемпионов разразится дерби: «Милан» примет «Интер» на общем для них стадионе «Сан-Сиро». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени со свистком испанского арбитра Хесуса Хиля Мансано. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер» стартует с 21.55.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» 10 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом нерадзурри. Успех парней Симоне Индзаги можно взять с коэффициентом 2.45, что соответствует 39% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.15 (30%), триумф номинальных хозяев — за 3.05 (31%).
Вы можете поставить на проход одной из команд в финал уже сейчас. На россонери доступна котировка 2.50, на черно-синих — 1.53.
В последних шести матчах «Интер» лишь однажды забил меньше двух мячей. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65.
В предыдущих пяти встречах соперники огорчали друг друга только раз — в четырех поединках нерадзурри побеждали всухую. Обмен точными выстрелами в полуфинале ЛЧ оценен в 1.95, обратный рынок идет за 1.85.
По версии ФОНБЕТ, наиболее вероятный результат — ничья. На 0:0 или 1:1 доступен одинаковый коэффициент 6.50.
«Милан» — «Интер»: прогноз и анализ полуфинала Лиги чемпионов 10 мая 2023 года
Парни Стефано Пиоли выдали беспроигрышную серию из девяти матчей во всех турнирах — четыре победы и пять ничьих. Интересно, что четыре из пяти «мирных» встреч завершились со счетом 1:1.
В прошлом туре серии А россонери уверенно «задушили» прямого конкурента за место в Лиге чемпионов — «Лацио» (2:0). Но даже после этого успеха «Милан» идет на пятом месте в таблице. Команда Пиоли отстает от «Интера» с четвертой строчки на два балла, а от замыкающего топ-3 «Лацио» — на три.
В плей-офф Лиги чемпионов черно-красные очень осторожны — они прошли «Тоттенхэм» (1:0, 0:0) и «Наполи» (1:0, 1:1), забив всего три мяча и пропустив лишь один. В этом розыгрыше турнира «Милан» уступил только «Челси» на групповой стадии — зато два раза и всухую (0:3 и 0:2).
Лучший бомбардир россонери в ЛЧ Оливье Жиру оформил пять голов в трех поединках. Француз отличился и в прошлой игре с «Лацио» — сделал ассист на Исмаэля Беннасера.
Но зато грядущую встречу рискует пропустить другой лидер атаки — Рафаэл Леау (13+13 в этом сезоне). В матче против «Лацио» он получил повреждение паховых мышц. До сих пор неясно, сыграет ли португалец в полуфинале. Не обошлось без потерь и у «Интера»: первое свидание с «Миланом» в ЛЧ не застанет Робин Госенс.
В этом сезоне «Милан» сталкивался с «Интером» уже трижды. В первом круге серии А «дьяволы» победили (3:2), но уступили во втором (0:1), а еще проиграли в Суперкубке Италии (0:3). В целом за последние девять очных столкновений нерадзурри брали верх пять раз, а еще два завершились вничью. У черно-красных лишь две виктории на этом отрезке. Но улучшить статистику можно уже в этом сезоне: спустя 18 лет миланское дерби снова пройдет в рамках Лиги чемпионов.
«Интер» выдал великолепную серию из пяти триумфов подряд с общим счетом 15:1. За это время парни Индзаги приглушили несколько топовых соперников: «Лацио» (3:1), «Рому» (2:0) и выбили «Ювентус» из Кубка Италии (1:1, 1:0). Особенно хорош был лучший бомбардир «змей» Лаутаро Мартинес: аргентинец забил пять мячей и сделал два ассиста.
В чемпионате Италии черно-синие идут на четвертом месте и сражаются за Лигу чемпионов с «Юве», «Лацио» и «Миланом» — увы, но на трех соискателей только два места. При этом Индзаги и компания способны завоевать серебро серии А: от второго места с туринцами их отделяет всего три балла.
В Лиге чемпионов «Интер» прошел путь, похожий на соперников по дерби. Нерадзурри проиграли лишь одной команде — «Бавария» дважды победила со счетом 2:0 на групповой стадии. В плей-офф черно-синие прошли два португальских топа — «Порту» (1:0, 0:0) и «Бенфику» (2:0, 3:3).
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Интер»
Парни Пиоли не блистают в атаке: в двух из восьми последних поединков отличились больше двух раз. Но и в обороне «Милан» играет очень аккуратно. Например, в 1/4 финала ЛЧ он прошел самый забивной клуб Италии «Наполи» (70), пропустив за два матча лишь один мяч. В это турнире россонери идут на беспроигрышной серии из шести встреч. Причем в пяти из них черно-красные сыграли на ноль.
У «Интера» тоже все в порядке у своих ворот. В этом розыгрыше Лиги чемпионов нерадзурри не дали пробить себя в шести поединках. В ответном четвертьфинале с «Бенфикой» (3:3) они прервали серию из четырех «сухарей» кряду. Плюс оба соперника не знают поражений в ЛЧ со времен группового этапа.
История противостояния и более качественная игра в атаке говорят в пользу «Интера». Но обе команды располагают грамотной обороной, а высокие ставки в полуфинале Лиги чемпионов заставят их действовать максимально аккуратно.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 1
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|1 : 5
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|0 : 2
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|0 : 0
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|2 : 1
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|3 : 2
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5