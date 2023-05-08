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«Милан» — «Интер»: Жиру и Мартинес вряд ли забьют в битве двух «автобусов»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» 10 мая 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Лаутаро Мартинес («Интер»).
Фото Global Look Press
Впервые за 18 лет зрители увидят миланское дерби в ЛЧ.

10 мая в полуфинале Лиги чемпионов разразится дерби: «Милан» примет «Интер» на общем для них стадионе «Сан-Сиро». Встреча начнется в 22.00 по московскому времени со свистком испанского арбитра Хесуса Хиля Мансано. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканалах «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер» стартует с 21.55.

Лига чемпионов. 1/2 финала
10 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Интер

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» 10 мая 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают фаворитом нерадзурри. Успех парней Симоне Индзаги можно взять с коэффициентом 2.45, что соответствует 39% вероятности исхода. Ничья предложена за 3.15 (30%), триумф номинальных хозяев — за 3.05 (31%).

Вы можете поставить на проход одной из команд в финал уже сейчас. На россонери доступна котировка 2.50, на черно-синих — 1.53.

В последних шести матчах «Интер» лишь однажды забил меньше двух мячей. Тотал больше 2.5 гола идет за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.65.

В предыдущих пяти встречах соперники огорчали друг друга только раз — в четырех поединках нерадзурри побеждали всухую. Обмен точными выстрелами в полуфинале ЛЧ оценен в 1.95, обратный рынок идет за 1.85.

По версии ФОНБЕТ, наиболее вероятный результат — ничья. На 0:0 или 1:1 доступен одинаковый коэффициент 6.50.

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«Милан» — «Интер»: прогноз и анализ полуфинала Лиги чемпионов 10 мая 2023 года

Парни Стефано Пиоли выдали беспроигрышную серию из девяти матчей во всех турнирах — четыре победы и пять ничьих. Интересно, что четыре из пяти «мирных» встреч завершились со счетом 1:1.

В прошлом туре серии А россонери уверенно «задушили» прямого конкурента за место в Лиге чемпионов — «Лацио» (2:0). Но даже после этого успеха «Милан» идет на пятом месте в таблице. Команда Пиоли отстает от «Интера» с четвертой строчки на два балла, а от замыкающего топ-3 «Лацио» — на три.

В плей-офф Лиги чемпионов черно-красные очень осторожны — они прошли «Тоттенхэм» (1:0, 0:0) и «Наполи» (1:0, 1:1), забив всего три мяча и пропустив лишь один. В этом розыгрыше турнира «Милан» уступил только «Челси» на групповой стадии — зато два раза и всухую (0:3 и 0:2).

Лучший бомбардир россонери в ЛЧ Оливье Жиру оформил пять голов в трех поединках. Француз отличился и в прошлой игре с «Лацио» — сделал ассист на Исмаэля Беннасера.

Но зато грядущую встречу рискует пропустить другой лидер атаки — Рафаэл Леау (13+13 в этом сезоне). В матче против «Лацио» он получил повреждение паховых мышц. До сих пор неясно, сыграет ли португалец в полуфинале. Не обошлось без потерь и у «Интера»: первое свидание с «Миланом» в ЛЧ не застанет Робин Госенс.

В этом сезоне «Милан» сталкивался с «Интером» уже трижды. В первом круге серии А «дьяволы» победили (3:2), но уступили во втором (0:1), а еще проиграли в Суперкубке Италии (0:3). В целом за последние девять очных столкновений нерадзурри брали верх пять раз, а еще два завершились вничью. У черно-красных лишь две виктории на этом отрезке. Но улучшить статистику можно уже в этом сезоне: спустя 18 лет миланское дерби снова пройдет в рамках Лиги чемпионов.

«Интер» выдал великолепную серию из пяти триумфов подряд с общим счетом 15:1. За это время парни Индзаги приглушили несколько топовых соперников: «Лацио» (3:1), «Рому» (2:0) и выбили «Ювентус» из Кубка Италии (1:1, 1:0). Особенно хорош был лучший бомбардир «змей» Лаутаро Мартинес: аргентинец забил пять мячей и сделал два ассиста.

В чемпионате Италии черно-синие идут на четвертом месте и сражаются за Лигу чемпионов с «Юве», «Лацио» и «Миланом» — увы, но на трех соискателей только два места. При этом Индзаги и компания способны завоевать серебро серии А: от второго места с туринцами их отделяет всего три балла.

В Лиге чемпионов «Интер» прошел путь, похожий на соперников по дерби. Нерадзурри проиграли лишь одной команде — «Бавария» дважды победила со счетом 2:0 на групповой стадии. В плей-офф черно-синие прошли два португальских топа — «Порту» (1:0, 0:0) и «Бенфику» (2:0, 3:3).

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Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Интер»

Парни Пиоли не блистают в атаке: в двух из восьми последних поединков отличились больше двух раз. Но и в обороне «Милан» играет очень аккуратно. Например, в 1/4 финала ЛЧ он прошел самый забивной клуб Италии «Наполи» (70), пропустив за два матча лишь один мяч. В это турнире россонери идут на беспроигрышной серии из шести встреч. Причем в пяти из них черно-красные сыграли на ноль.

У «Интера» тоже все в порядке у своих ворот. В этом розыгрыше Лиги чемпионов нерадзурри не дали пробить себя в шести поединках. В ответном четвертьфинале с «Бенфикой» (3:3) они прервали серию из четырех «сухарей» кряду. Плюс оба соперника не знают поражений в ЛЧ со времен группового этапа.

История противостояния и более качественная игра в атаке говорят в пользу «Интера». Но обе команды располагают грамотной обороной, а высокие ставки в полуфинале Лиги чемпионов заставят их действовать максимально аккуратно.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.65.

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ФК Интер (Интернационале)
ФК Милан
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
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16
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