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Кейн проводит фантастический сезон, но его усилий мало для победы над «Реалом». Анчелотти идет за треблом

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» 8 мая 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Харри Кейн.
Фото Global Look Press
«Бланкос» не проиграли «Баварии» в восьми последних матчах.

8 мая пройдет ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» — в первой встрече команды не выявили победителя (2:2). Игра на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Лига чемпионов. 1/2 финала
08 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Бавария

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» 8 мая 2024 года

Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Реала» в основное время можно с коэффициентом 1.88, вероятность — около 53%. Выигрыш мюнхенцев предложен с котировкой 3.95 (24%), ничья идет за чуть большие 4.10 (23%).

Вероятность прохода «бланкос» в финал оценена в 1.47, этот рынок на «Баварию» доступен за 2.67.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на солидный перевес подопечных Карло Анчелотти:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 — за 7.40;

• 1:0 — за 8.80.

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Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.35.

Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.53.

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«Реал» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 8 мая 2024 года

Первая встреча получилась очень яркой: мадридцы открыли счет в первом тайме, затем уступали, но сравняли на финише игры — Винисиус с пенальти спас для «Реала» ничью только на 83-й минуте. Этот «мирный» результат — уже четвертый подряд для «бланкос» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов: победу в плей-офф они одержали только в первом матче 1/8 финала с «Лейпцигом» (1:0). Далее были ничья (1:1) с теми же немцами и две с «Ман Сити» (3:3 и 1:1), которых «сливочные» прошли в серии пенальти.

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«Бавария» на предыдущих стадиях тоже не выглядела сверхубедительно: в 1/8 финала прошла «Лацио» благодаря победе в ответном поединке — 3:0 после поражения 0:1 в первой встрече. В четвертьфинале подопечные Томаса Тухеля лишь с преимуществом в один мяч превзошли «Арсенал» (2:2 и 1:0). При этом у «Реала» намного лучше дела в целом по сезону: после 34-го тура ла лиги команда Карло Анчелотти уже гарантировала 36-е чемпионство в истории и еще в январе победила в Суперкубке Испании. Коллектив из Мюнхена же не претендует ни на один трофей, кроме Лиги чемпионов, и активно ищет нового тренера на следующий сезон.

В составах обеих команд есть индивидуально яркие игроки: у хозяев особенно выделяются Джуд Беллингем (22+10 во всех турнирах), Винисиус (21+11) и Родриго (17+9) — в первом матче именно Вини забил два мяча «Реала». У «Баварии» фантастическую статистику демонстрирует Харри Кейн: англичанин настрелял уже 44+11 за 44 игры во всех турнирах. Правда, мадридцам он забил только с 11-метрового.

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Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Бавария»

У «Мадрида» выздоровели практически все травмированные: Эдер Милитао в двух предыдущих турах ла лиги провел на поле по 90 минут, Тибо Куртуа впервые в сезоне вышел на поле в матче с «Кадисом». Нездоров лишь один Давид Алаба.

У «Баварии» больше потерь: из-за травм на «Сантьяго Бернабеу» не выступят Маттейс де Лигт, Рафаэль Геррейру, Буна Сарр и Кингсли Коман.

«Реал» — «Бавария»: статистика личных встреч

Противостояние «Реала» и «Баварии» — самое популярное в истории ЛЧ. Команды встречались в турнире уже 27 раз, мизерное преимущество на стороне мадридцев — 12 побед против 11 (еще четыре ничьи). Также сейчас длится восьмиматчевая серия «Мадрида» без поражений в играх с мюнхенцами.

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Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бавария»

«Бланкос» находятся в отличной форме: в семи из предыдущих 10 игр во всех турнирах отличались минимум дважды, а конкретно в ЛЧ два гола забили в семи из 11 матчей. Средняя результативность команды в Лиге чемпионов — 2,18 мяча за 90 минут. Также мадридцы как минимум два раза огорчили «Баварию» в шести последних встречах в главном еврокубке. Мюнхенцы же периодически испытывают проблемы в обороне: пропустили дважды в шести из прошлых 10 поединков во всех соревнованиях.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.70.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
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10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
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