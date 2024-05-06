Кейн проводит фантастический сезон, но его усилий мало для победы над «Реалом». Анчелотти идет за треблом
8 мая пройдет ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» — в первой встрече команды не выявили победителя (2:2). Игра на «Сантьяго Бернабеу» начнется в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария» 8 мая 2024 года
Аналитики букмекерской компании Winline отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Реала» в основное время можно с коэффициентом 1.88, вероятность — около 53%. Выигрыш мюнхенцев предложен с котировкой 3.95 (24%), ничья идет за чуть большие 4.10 (23%).
Вероятность прохода «бланкос» в финал оценена в 1.47, этот рынок на «Баварию» доступен за 2.67.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи намекают на солидный перевес подопечных Карло Анчелотти:
• 1:1 — за 6.60;
• 2:1 — за 7.40;
• 1:0 — за 8.80.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.58, ТМ 2.5 — за 2.35.
Рынок на обмен результативными ударами предложен за 1.52, вариант «обе забьют — нет» дан за 2.53.
Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
«Реал» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 8 мая 2024 года
Первая встреча получилась очень яркой: мадридцы открыли счет в первом тайме, затем уступали, но сравняли на финише игры — Винисиус с пенальти спас для «Реала» ничью только на 83-й минуте. Этот «мирный» результат — уже четвертый подряд для «бланкос» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов: победу в плей-офф они одержали только в первом матче 1/8 финала с «Лейпцигом» (1:0). Далее были ничья (1:1) с теми же немцами и две с «Ман Сити» (3:3 и 1:1), которых «сливочные» прошли в серии пенальти.
«Бавария» на предыдущих стадиях тоже не выглядела сверхубедительно: в 1/8 финала прошла «Лацио» благодаря победе в ответном поединке — 3:0 после поражения 0:1 в первой встрече. В четвертьфинале подопечные Томаса Тухеля лишь с преимуществом в один мяч превзошли «Арсенал» (2:2 и 1:0). При этом у «Реала» намного лучше дела в целом по сезону: после 34-го тура ла лиги команда Карло Анчелотти уже гарантировала 36-е чемпионство в истории и еще в январе победила в Суперкубке Испании. Коллектив из Мюнхена же не претендует ни на один трофей, кроме Лиги чемпионов, и активно ищет нового тренера на следующий сезон.
В составах обеих команд есть индивидуально яркие игроки: у хозяев особенно выделяются Джуд Беллингем (22+10 во всех турнирах), Винисиус (21+11) и Родриго (17+9) — в первом матче именно Вини забил два мяча «Реала». У «Баварии» фантастическую статистику демонстрирует Харри Кейн: англичанин настрелял уже 44+11 за 44 игры во всех турнирах. Правда, мадридцам он забил только с 11-метрового.
Травмы и дисквалификации перед матчем «Реал» — «Бавария»
У «Мадрида» выздоровели практически все травмированные: Эдер Милитао в двух предыдущих турах ла лиги провел на поле по 90 минут, Тибо Куртуа впервые в сезоне вышел на поле в матче с «Кадисом». Нездоров лишь один Давид Алаба.
У «Баварии» больше потерь: из-за травм на «Сантьяго Бернабеу» не выступят Маттейс де Лигт, Рафаэль Геррейру, Буна Сарр и Кингсли Коман.
«Реал» — «Бавария»: статистика личных встреч
Противостояние «Реала» и «Баварии» — самое популярное в истории ЛЧ. Команды встречались в турнире уже 27 раз, мизерное преимущество на стороне мадридцев — 12 побед против 11 (еще четыре ничьи). Также сейчас длится восьмиматчевая серия «Мадрида» без поражений в играх с мюнхенцами.
Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Бавария»
«Бланкос» находятся в отличной форме: в семи из предыдущих 10 игр во всех турнирах отличались минимум дважды, а конкретно в ЛЧ два гола забили в семи из 11 матчей. Средняя результативность команды в Лиге чемпионов — 2,18 мяча за 90 минут. Также мадридцы как минимум два раза огорчили «Баварию» в шести последних встречах в главном еврокубке. Мюнхенцы же периодически испытывают проблемы в обороне: пропустили дважды в шести из прошлых 10 поединков во всех соревнованиях.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.70.
Забери фрибет 3 000 рублей для новых игроков — ставь на Лигу чемпионов, РПЛ и другие футбольные турниры с Winline!
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО "Управляющая компания НКС". ИНН: 7714707736
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|15
|5
|6
|44-23
|50
|
2
|Краснодар
|27
|14
|8
|5
|41-26
|50
|
3
|Динамо
|27
|14
|8
|5
|46-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|37-31
|43
|
5
|Локомотив
|26
|10
|11
|5
|44-37
|41
|
6
|Кр. Советов
|27
|11
|7
|9
|44-37
|40
|
7
|Ростов
|26
|11
|7
|8
|39-39
|40
|
8
|ЦСКА
|26
|9
|11
|6
|45-36
|38
|
9
|Рубин
|26
|10
|7
|9
|24-31
|37
|
10
|Ахмат
|27
|9
|5
|13
|30-38
|32
|
11
|Оренбург
|27
|7
|8
|12
|31-36
|29
|
12
|Пари НН
|27
|8
|5
|14
|25-38
|29
|
13
|Факел
|26
|6
|9
|11
|19-28
|27
|
14
|Балтика
|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
|25-40
|25
|
16
|Сочи
|27
|4
|8
|15
|28-43
|20
|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|3 : 2
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|0 : 0
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3