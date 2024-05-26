Председателю правления «Зенита» Медведеву стало нехорошо на премии РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев плохо почувствовал себя после официальной церемонии Премии РПЛ, которая состоялась сегодня в Москве.

По информации из неофициальных источников, у Медведева возникли проблемы с давлением.

В данный момент врачи оказывают помощь руководителю «Зенита».