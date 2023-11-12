«Кузяев умно читал игру, Головину комфортнее слева». Что пишут во Франции про игру россиян в матче «Гавр» — «Монако»

Мнения французских СМИ и болельщиков о наших легионерах (0:0).

Искры стоило ждать только от Головина

L'Equipe на главной странице своего сайта анонсирует материал о встрече команд Далера Кузяева и Александра Головина красноречивым заголовком — «Монако» этим доволен". Как отмечается в обзоре игры, пропустив «ПСЖ» на первую строчку, монегаски топчутся на месте, а в игре с хорошо организованным «Гавром» у них практически не было свободного пространства. Если бы не голкипер Кен, за отраженный в концовке пенальти заслуживший восьмерку и звание лучшего игрока матча, хозяева могли выиграть.

О многом говорит и приведенная самым авторитетным спортивным СМИ Франции статистика ожидаемых голов во втором тайме. У «Монако», который лишь раз попал в створ уже в компенсированное время, коэффициент xG равняется 0,08.

«Матч начался в очень высоком темпе. Тогда мы подумали, что обе команды собираются устроить фестиваль событий. В конечном счете — нет. Темп довольно быстро упал, и этой игрой так и не удалось увлечься... До 97-й минуты, когда был назначен остановленный Кеном пенальти», — пишет о субботней игре оценивший ее зрелищность четырьмя баллами из десяти возможных портал Maxifoot.

По версии данного издания Кен своим сейвом заработал восьмерку. Игру Кузяева оценили на 6,5 балла с лестным комментарием: «Вместе с Туре россиянин образовал дополняющую пару в полузащите. Очень умно читая игру, он разрезал линии паса и точно ассистировал партнерам».

От Головина, который получил пятерку, явно ждали большего. «Искра могла исходить только от него. Россиянин достиг своего класса благодаря дриблингу или пасу. Но в этот вечер он не был достаточно хорошо окружен, чтобы помочь своей команде победить», — сетует на отсутствие поддержки партнеров Maxifoot.

Удивил своим выбором героя вечера сайт Homme do Match. Согласно его версии, лучшим стал не Кен, а совершивший несколько крутых сейвов в первом тайме голкипер «Гавра» Десмас. Ему поставили семерку, а Кузяеву — на полбалла меньше. Но тоже хвалили, отметив: «Сегодня вечером он играл очень оборонительную роль и проделал теневую работу, чтобы разорвать связку Закарии и Фофана. Отдал хороший пас Него в первом тайме, который тот едва не материализовал в гол, если бы не хороший сейв Кена».

Похвалило данное издание и игру Головина, заработавшего за свою игру семерку. «Он творец команды, которому комфортнее, когда он находится на левом фланге, где он хорошо сочетается с Якобсом. Там лучше, чем в центре, где они с Фофана немного наступают друг другу на ноги», — отмечено в комментарии к игре Александра.

Юссуф Фофана и Далер Кузяев. Фото Global Look Press

Голо и Кузяев все еще болтают?

Что касается реакции на дуэль футболистов сборной России в соцсетях, то ее нельзя назвать бурной. Но фото, где Головин и Кузяев общаются перед игрой, стало популярным.

«Голо и Кузяев все еще болтают на поле?» — пошутил Steffifi_s_mind.

«Нам было очень плохо. Спасибо Головину, Синго и Кену», — высказался о сложном матче поклонник красно-белых leoledrth.

Также болельщики монегасков отмечали, что в футболе «Монако» многое построено на индивидуальных качествах ключевых исполнителей, включая Головина, и если игра не идет, вся надежда на то, что звезды что-то придумают. Но при этом российскому легионеру непросто без постоянного напарника по левому флангу Кайю Энрике, который своей активностью оттягивал на себя часть внимания защитников и развязывал руки Головину.

Ну а отзывы об игре Кузяева со стороны болельщиков «Гавра» восторженные. Некоторые — даже слишком. Пусть там и есть доля иронии.

«Сегодняшний матч Кузяева — элитный. Хави не достигал такого уровня», — восторгался игрой россиянина AurelDeRetour.

Далее эту тему развили, отметив важнейшую роль Далера в командных действиях и, собственно, игру всей команды, которая была, возможно, лучшей в этом сезоне.

«Когда у Кузяева мяч в ногах, как он меня радует!» — написал thbrt764.

А об уровне веры в Далера со стороны болельщиков «Гавра» говорит дискуссия, развернувшаяся после не реализованного хозяевами пенальти.

«Думаю, наш тренер в будущем поправит один момент: надо до конца держать либо Байо, либо Кузяева, если получим пенальти», — заметил Mathieu_LEM.