UFC 273: Ян заберет титул у американца Стерлинга, а Чимаев приблизится к титульному бою

Все о главных боях турнира.

Рано утром 10 апреля по московскому времени стартует основной кард турнира UFC 273. В титульном бою в легчайшем весе встретятся Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Также в мейнкарде Хамзат Чимаев сразится с бразильцем Гилбертом Бернсом. Подогреть интерес к этим боям вы можете ставкой с отличным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

UFC 273: где смотреть бои Ян — Стерлинг и Чимаев - Бернс в прямом эфире

Турнир UFC 273 пройдет на VyStar Veterans Memorial Arenа в Джексонвилле (США). Основной кард начнется 10 апреля примерно в 5.00 по московскому времени, прелимы можно смотреть уже с 00.55. Видеотрансляция турнира будет доступна на matchtv.ru и канале «Матч! Боец».

Хамзат Чимаев. Фото Global Look Press

Главный кард UFC 273

Бой за титул чемпиона в полулегком весе: Александр Волкановски (Австралия, 23-1) — Чон Чхан Сон (Корея, 17-6);

Бой за титул чемпиона в легчайшем весе: Алджамейн Стерлинг (Ямайка, 20-3) — Петр Ян (Россия, 16-2);

Полусредний вес: Гилберт Бернс (Бразилия, 20-4) — Хамзат Чимаев (Швеция, 10-0);

Минимальный вес, женщины: Маккензи Дерн (США, 11-2) — Тиша Торрес (США, 13-5);

Ян — Стерлинг: прогноз на бой 10 апреля

Первый бой Яна и Стерлинга прошел 6 марта 2021 года — и тогда американец ямайского происхождения выиграл из-за того, что Ян нанес запрещенный удар. Петр разбивал соперника — переигрывал в стойке, бросал на пол. Делал с ним что хотел. Однако в четвертом раунде Ян ударил Стерлинга коленом в голову, когда тот сидел на канвасе. Такие удары в UFC запрещены. Соперник упал, дав понять, что больше не в состоянии продолжать поединок. В итоге победа была присуждена Стерлингу. Он стал новым чемпионом в легчайшем весе.

Ян и Стерлинг и так недолюбливали друг друга, а после того как Алджо стал выкладывать в соцсети свои фото с чемпионским поясом, их отношения испортились окончательно.

Реванш был назначен на 30 октября, однако Алджамейн снялся с боя из-за травмы шеи. Соперником Петра стал Кори Сэндхаген. Российский боец победил единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Временный пояс вводится, когда регулярный чемпион по той или иной причине выбыл на длительный срок. То есть пояса Стерлинга не лишили.

К апрельскому бою Ян готовился в любимом месте — зале Tiger Muay Thai на Пхукете (Таиланд). Заключительный же этап подготовки Петр провел во Флориде — в American Top Team. В США он прилетел без секундантов — тренерам Кайрату Нурмаганбетову и Андрею Октябринскому не выдали американские визы. Пока нет точных данных, кто будет в углу Яна во время боя.

Учитывая, как складывался первый поединок, Ян — фаворит боя. Тогда Стерлинг чаще бил в стойке, больше раз попал. Но мощи в ударах Петра было куда больше — даже нокдаун оформил. В борьбе же у Алджо не получилось вообще ничего. Объективно нет предпосылок, что во втором бою будет другой рисунок — в пользу Стерлинга. Впрочем, в ММА возможно абсолютно все.

Прогноз «СЭ»: победа Петра Яна единогласным решением судей. В букмекерской компании БЕТСИТИ поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.33.

Хамзат Чимаев — Гилберт Бернс : прогноз на бой 10 апреля

В карде UFC 273 два титульных боя: помимо поединка Петра Яна и Алджамейна Стерлинга, это еще и битва Алекса Волкановски и Корейского Зомби в полулегком весе. Но, скорее всего, гораздо больше внимания привлечет другой бой — Хамзата Чимаева и Гилберта Бернса. Во всяком случае, цифры говорят именно об этом — Чимаев сейчас на хайпе. В случае победы Хамзат, вероятно, получит бой за титул.

Сейчас у 27-летнего Чимаева четыре победы подряд в UFC. Не так много, и выигрывал он не у топов, но высочайший уровень Хамзата очевиден всем, кто интересуется ММА. Теперь же он будет биться со вторым номером рейтинга UFC в полутяжелом весе. Бернс (35 лет, 20-4 в ММА) очень опытен, универсален, не так давно бился за титул. Но на бумаге Чимаев выглядит сильнее.

Бомбы в кулаках, великолепный тайминг, беспощадные тейкдауны, контроль, грэпплинг. Кто-то скажет: да вы что, у него только 10 боев в ММА! Но во всех Хамзат громил соперников. Слабая оппозиция Чимаева — это миф. Например, Джеральд Миршерт, которого он вырубил правым прямым, после этого тяжелого поражения одержал три победы подряд в UFC. А Икрам Алискеров, которого Хамзат нокаутировал апперкотом, без проблем выигрывает бои в Brave (и наверняка навел бы шороху в UFC).

Лишь три боя Чимаева продлились дольше раунда — и то все три закончились в самом начале второй пятиминутки. У многих фанатов есть сомнения в функциональной подготовке Хамзата. Однако все, кто с ним тренировался, уверяют: Чимаев очень вынослив.

Прогноз «СЭ»: победа Чимаева нокаутом во втором раунде за 4.90.

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