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UFC 273: Ян заберет титул у американца Стерлинга, а Чимаев приблизится к титульному бою

10 апреля Петр Ян и Алджамейн Стерлинг проведут титульный бой на турнире UFC 273
Отдел единоборств «СЭ»
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Петр Ян и Алджамейн Стерлинг.
Фото Getty Images
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press
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Все о главных боях турнира.

Рано утром 10 апреля по московскому времени стартует основной кард турнира UFC 273. В титульном бою в легчайшем весе встретятся Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Также в мейнкарде Хамзат Чимаев сразится с бразильцем Гилбертом Бернсом. Подогреть интерес к этим боям вы можете ставкой с отличным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

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Турнир UFC 273 пройдет на VyStar Veterans Memorial Arenа в Джексонвилле (США). Основной кард начнется 10 апреля примерно в 5.00 по московскому времени, прелимы можно смотреть уже с 00.55. Видеотрансляция турнира будет доступна на matchtv.ru и канале «Матч! Боец».

Хамзат Чимаев. Фото Global Look Press
Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Главный кард UFC 273

Бой за титул чемпиона в полулегком весе: Александр Волкановски (Австралия, 23-1) — Чон Чхан Сон (Корея, 17-6);

Бой за титул чемпиона в легчайшем весе: Алджамейн Стерлинг (Ямайка, 20-3) — Петр Ян (Россия, 16-2);

Полусредний вес: Гилберт Бернс (Бразилия, 20-4) — Хамзат Чимаев (Швеция, 10-0);

Минимальный вес, женщины: Маккензи Дерн (США, 11-2) — Тиша Торрес (США, 13-5);

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Ян — Стерлинг: прогноз на бой 10 апреля

Первый бой Яна и Стерлинга прошел 6 марта 2021 года — и тогда американец ямайского происхождения выиграл из-за того, что Ян нанес запрещенный удар. Петр разбивал соперника — переигрывал в стойке, бросал на пол. Делал с ним что хотел. Однако в четвертом раунде Ян ударил Стерлинга коленом в голову, когда тот сидел на канвасе. Такие удары в UFC запрещены. Соперник упал, дав понять, что больше не в состоянии продолжать поединок. В итоге победа была присуждена Стерлингу. Он стал новым чемпионом в легчайшем весе.

Ян и Стерлинг и так недолюбливали друг друга, а после того как Алджо стал выкладывать в соцсети свои фото с чемпионским поясом, их отношения испортились окончательно.

Реванш был назначен на 30 октября, однако Алджамейн снялся с боя из-за травмы шеи. Соперником Петра стал Кори Сэндхаген. Российский боец победил единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Временный пояс вводится, когда регулярный чемпион по той или иной причине выбыл на длительный срок. То есть пояса Стерлинга не лишили.

К апрельскому бою Ян готовился в любимом месте — зале Tiger Muay Thai на Пхукете (Таиланд). Заключительный же этап подготовки Петр провел во Флориде — в American Top Team. В США он прилетел без секундантов — тренерам Кайрату Нурмаганбетову и Андрею Октябринскому не выдали американские визы. Пока нет точных данных, кто будет в углу Яна во время боя.

Учитывая, как складывался первый поединок, Ян — фаворит боя. Тогда Стерлинг чаще бил в стойке, больше раз попал. Но мощи в ударах Петра было куда больше — даже нокдаун оформил. В борьбе же у Алджо не получилось вообще ничего. Объективно нет предпосылок, что во втором бою будет другой рисунок — в пользу Стерлинга. Впрочем, в ММА возможно абсолютно все.

Прогноз «СЭ»: победа Петра Яна единогласным решением судей. В букмекерской компании БЕТСИТИ поставить на этот исход можно с коэффициентом 2.33.

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Хамзат Чимаев — Гилберт Бернс: прогноз на бой 10 апреля

В карде UFC 273 два титульных боя: помимо поединка Петра Яна и Алджамейна Стерлинга, это еще и битва Алекса Волкановски и Корейского Зомби в полулегком весе. Но, скорее всего, гораздо больше внимания привлечет другой бой — Хамзата Чимаева и Гилберта Бернса. Во всяком случае, цифры говорят именно об этом — Чимаев сейчас на хайпе. В случае победы Хамзат, вероятно, получит бой за титул.

Сейчас у 27-летнего Чимаева четыре победы подряд в UFC. Не так много, и выигрывал он не у топов, но высочайший уровень Хамзата очевиден всем, кто интересуется ММА. Теперь же он будет биться со вторым номером рейтинга UFC в полутяжелом весе. Бернс (35 лет, 20-4 в ММА) очень опытен, универсален, не так давно бился за титул. Но на бумаге Чимаев выглядит сильнее.

Бомбы в кулаках, великолепный тайминг, беспощадные тейкдауны, контроль, грэпплинг. Кто-то скажет: да вы что, у него только 10 боев в ММА! Но во всех Хамзат громил соперников. Слабая оппозиция Чимаева — это миф. Например, Джеральд Миршерт, которого он вырубил правым прямым, после этого тяжелого поражения одержал три победы подряд в UFC. А Икрам Алискеров, которого Хамзат нокаутировал апперкотом, без проблем выигрывает бои в Brave (и наверняка навел бы шороху в UFC).

Лишь три боя Чимаева продлились дольше раунда — и то все три закончились в самом начале второй пятиминутки. У многих фанатов есть сомнения в функциональной подготовке Хамзата. Однако все, кто с ним тренировался, уверяют: Чимаев очень вынослив.

Прогноз «СЭ»: победа Чимаева нокаутом во втором раунде за 4.90.

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Алджамейн Стерлинг
Петр Ян
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
 - : -
10.04 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 15
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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