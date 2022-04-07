«У Петра мощное БЖЖ, еще в 2014-м он задушил чемпиона мира по самбо». Дотошное интервью с тренером Яна

После него ваш бойцовский интеллект резко вырастет.

Тренер Петра Яна по ударной работе, бывший чемпион мира и Европы по кикбоксингу Кайрат Нурмаганбетов полюбился широкой аудитории после его убийственно эффективной работы угловым на поединке Яна с Кори Сэндхэгеном в октябре прошлого года.

28-летний омич (редкая ситуация, когда тренер моложе бойца, который и сам-то еще молодой) виртуозно вел Петра по 25-минутному бою, в каждом из раундов снабжая его молниеносными идеями: «Дернул, и задняя нога!» — бум, точный хайкик. «Ближний локоток ищем» — бум, локоть на сближении. «Здесь апперкот пойдет» — получайте точный левый апперкот. На фоне такого четкого подсказа угол американского бойца с его водянистым, эмоциональным подстегиванием выглядел творчески бессильным.

Кайрат — это новая аналитическая мысль, новая тренерская школа и — тот редкий случай для нашего спорта — когда такую новую школу можно назвать сильнее старой. К сожалению, он не смог поехать с Яном на поединок со Стерлингом из-за отказа в американской визе, но зато смог найти время для большого интервью с нашим изданием.

Почти 40 минут мы общались о предстоящем поединке, лучших моментах боя с Сэндхэгеном, неожиданно мощном джиу-джитсу Яна, общих тенденциях в ударной технике, а также Канело, Флойде и страшной силе Шавката Рахмонова.

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— Сильно расстроился, что не поехал с Петром в США?

— Конечно, огорчаешься. Огорчился, наверное, больше от того, что не получилось до конца оказать помощь Петру. Где-то подсказать во время боя, где-то помочь вытереть пот, где-то помочь со сгонкой веса. Вот эти последние дни весогонки — очень важно, чтобы с тобой были ребята, к которым ты привык. Хотелось всю эту процедуру до конца пройти. Но когда решили, что бой будет в Америке, мы уже настраивались к тому, что визы нам не дадут.

— Ты сейчас консультируешь Петра, вы на связи?

— Не могу сказать, что консультирую, но мы на связи, списываемся. Интересуюсь, как самочувствие. Он говорит, как себя чувствует, где-то делимся, он говорит, хочу вот это и это сделать, я говорю: «Слушай, попробуй вот так сделать». Такие небольшие секреты и методики. Я уже не навязываю ему какие-то упражнения в последние дни, он тренируется интуитивно, прислушивается к своему организму, старается не перегружаться.

— Петр из тех, кто любит подолгу теорию обсуждать, созваниваться по видеосвязи и говорить об этом долго?

— Он больше практик (смеется).

— Многие заметили по фотографиям из этого кэмпа, что Петр стал покрупнее, помощнее. Он действительно набрал массу или это визуальный обман?

— Не могу сказать, что это визуальный обман. Он стал мощнее, но я бы не сказал, что он подкачался, потому что на весах он показывает даже немножко меньше, чем нужно. Но, да, он помощнел, стал сильнее, но не больше. С Шоном Кобером он работал над ... как же это по-английски называется... Functional and Conditioning training. Именно этим они занимались, это идет на пользу.

Кайрат Нурмаганбетов.

«Нужно отдать много ментальной силы, чтобы не просто передышать Петра, а перебить его. Алджо к этому не готов»

— План на бой был сформирован еще ведь в Таиланде?

— План на бой был сформирован еще несколько лет назад, когда только началась вся эта история со Стерлингом. По ходу вносились небольшие корректировки, что менялось, что-то модернизировалось. Я думаю, Стерлинг попытается изменить немножко свой план, и это будет его ошибкой.

— По первому поединку со Стерлингом показалось, что у Петра не было вот этого хоккейного щелчка в ударе. Да, он уронил Стерлинга, но в целом по бою его руки не летали, как ракеты. Как это было в бою с Сэндхэгеном и другими. Согласишься?

— Нет, я не могу с этим согласиться. Он бил жестко, бил тяжело, нужно отдать должное Алджо, он выдержал многие удары. Да, он падал, но вставал, терпел. Он не совсем был удобен, для него тяжело донести удары, вся эта ситуация произошла в 4 раунде — я думаю, что как раз в 4 и 5 раундах Петр бы начал доносить свои колотушки.

— Многие специалисты говорят, что если Стерлинг сможет держать высокий темп 5 раундов, у Яна будут проблемы. Почему они ошибаются?

— Потому что он сам может поднять темп. Не буду сейчас ничего говорить, но давай возьмем там беговые упражнения, тот же бег на Биг Будду. Это специфическое беговое упражнение в Таиланде. Там ребята говорили, что и за 20 минут забегали и за 19, а Петра рекорд вроде 22 минуты. И эти ребята, которые говорили, что 19-20 забегали, вставали рядом с Петром и отставали на 4-5 корпусов от него. Здесь нужно понимать, что когда ты встаешь с парнем, с которыми тебе нужно драться кость в кость — нужно отдать очень много ментальной силы, чтобы не просто передышать, а перебить. Я думаю, в этом плане Алджо не будет готов.

— Ты же знаешь Петра больше 10 лет. Он всегда так хорошо дышал?

— Да, со времен бокса у него это было сильной чертой. Он плотно бил и хорошо дышал.

— Стерлинг — чуть ли не единственный боец в мужских рейтингах UFC, который никогда никого не отправлял в нокдаун, вот настолько он слабо бьет. Может Петр с учетом этого взять больший риск и зайти в какой-то острый размен, сокращать дистанцию порискованнее?

— Риверу Стерлинг разве не уронил? Бэкфистом, по-моему, уронил один раз. Пересмотри бой, по-моему, Стерлинг отступал и на отходе закинул такой мерзкий бэкфист и сделал нокдаун (Действительно Ривера упал от этого бэкфиста, но трудно понять, был ли это реально нокдаун или потеря равновесия — прим.). Стерлинг бьет расслабленно, неудобно, надо отдать ему должное — он очень неудобен. Здесь нельзя сравнивать — кто донесет удар в размене, кто не донесет — это 4-унцовые перчатки, это физически крепкие парни, и достаточно легкого удара, чтобы закончить бой.

— Ты блестяще подсказывал Петру в бою с Сэндхэгеном и этим полюбился публике. А, может быть, было такое, что когда пересматривал бой и подумал: «Блин, как же я здесь еще вот это не подсказал!»?

— Да не было такого, я пересматривал поединок больше с наслаждением, потому что когда ты ведешь бой, из угла подсказываешь — тяжело насладиться поединком, ты даже не понимаешь, что твой боец сделал хорошо, что плохо. Ты стараешься анализировать ошибки соперника, только благодаря этому ты можешь делать грамотные, толковые подсказки. А когда пересматриваешь бой как зритель — ты уже, конечно, смотришь с другой стороны, кайфуешь.

Петр Ян и Алджамейн Стерлинг. Фото Getty Images

«Ручной блок Петра? Это коробочка, омская школа бокса. Тут важна психология — не просто удары на себя принимать, но и отвечать»

— Давай по нескольким подсказкам пройдемся. В 5-м раунде ты крикнул «Дерни, и задняя нога», имея в виду финт и затем хайкик задней ногой. И Петр все это сделал и нога чисто зашла в голову. Какую ошибку ты увидел у Кори?

— Я увидел, что на момент раздражения, то есть когда Петр выдергивает его — правая рука Кори опускается. Может, он ждал атаку в корпус, может, ждал тейкдаун. Этим можно воспользоваться, Петр выдернул его и ударил левой ногой. Как раз получается, разноименные стойки, я не сказал ему бить правой ногой, потому что вижу, что рука задняя повисла, и нужно бить задней ногой. И поэтому сказал: «Дерни, нога задняя». Это очень важный момент, когда ты говоришь это под стойку. Можешь сказать бить правой, а парень по запарке ударит левой. Лучше крикнуть задней или передней, так он четко понимает, какая у него нога сзади стоит, какая впереди. Это даже не про Петра, а в целом, многие ребята, кому подсказываешь, начинают суетиться, но Петра этого не касается. У Кори голова оставалась, а ручка опускалась, в этом момент я попытался воспользоваться такой даже не ошибочкой, а нюансом его техники.

— В третьем раунде ты говорил: «Ищем где-то ближний локоток». То есть не локоть на выходе из клинча, а на сокращении дистанции. Почему ты просил бить этот удар?

— Если ты обратил внимание, Кори ложил перчатки на перчатки Петра. Он брал за перчатки, но не просовывал в них пальцы, потому что это запрещено, а ложил пальцы сверху. Это очень неприятно, эта техника называется «липкие руки». Ребята из бокса с этим не знакомы, потому что в боксе этого нет, но ребята из ММА и тайского бокса используют это просто филигранно. Тебе нагружают руки, заставляют плечи забиться. Но Кори сближался без ударов. Он накладывал ручки и давал войти в клинч, и в клинче была работа. В этот момент я понимал, что когда идет сближение, нужно использовать локоть именно в сближении. Тогда он реально может нанести ущерб.

— А апперкот просил бить, потому что Кори опускал голову?

— Там просто ситуация была такая — Кори разрывал дистанцию и развел руки домиком. Прямым можно было не достать, потому что он чуть вниз уходил. Но он разводил ручки и этот момент можно было бить апперкот. Это такой ситуативный момент, нельзя сказать, что это было наработка, что каждый апперкот туда заходил. Просто была ситуация, когда я видел, что он опускается вниз и разводит руки. Я крикнул: «Апперкот», и Петр четко сделал этот удар.

Петр Ян. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Почему Петр так хорошо работает ручным блоком? Многие бойцы ММА ставят высоко блок, но никто не может так закрываться им от ударов, как Петр. Помнишь бой Оверима и Волкова — Оверим поставил высокий блок, и Волков весь его продырявил.

— Омская школа бокса (смеется). Больше ничего не могу сказать. В Омске очень сильный олимпийский бокс, сильные любители. В профессионалы ребята пока не могут вырваться, чего-то пока не хватает, может, менеджерских моментов, но олимпийский бокс очень сильный. Как раз был, помнишь, этот переход с 4 раундов по 2 минуты на 3 по 3. И тогда мы все занимались олимпийским боксом, все перешли в 3 на 3 и прикрылись блоком плотненько, и начали работать. Удары по корпусу не оцениваются, только в голову. Поэтому вот он ручной блок, «коробочка», как это в Омске называлось. Тут психология важна, потому что нужно принять на себя удары, не моргать и реагировать на них. Мало дать бить по своей коробке, нужно еще и ответить.

— Петр не очень часто через легкие джебы работает, в основном начинает атаки через силовые удары — левый прямой, правый боковой, правый прямой. Почему?

— Я здесь с тобой не согласен, он во многих боях доносил через джеб удар. С тем же Альдом, Сэндхэгеном он наносил акцентированные джебы. Он не использует их как игровые джебы, а он реально этим джебом пробивает. Если ты видел этот ролик в Countdown, где мы тренируемся, я говорю Петру: «Твоим джебом только носы ломать». Он использует жесткий джеб и ломает носы ребятам.

— Был момент в бою с Кори, когда Петр удивил даже тебя и вызвал вау-эффект?

— Блин, у меня весь бой был эффект вау (смеется). Я кайфовал от происходящего. Мы пришли с арены, я зашел в номер, сразу же открыл ноутбук, включил бой, пересмотрел и полностью кайфанул. Когда был на арене, немножко непонятки были.

Петр Ян со своей семьей и командой после победы на турнире UFC 267.

«У Петра мощное джиу-джитсу. Андрей Октябринский сказал мне, что оно тянет на коричневый пояс как минимум»

— Ты же сейчас сам занимаешься джиу-джитсу для души. Можешь объяснить — у Петра ведь мощные руки, почему он не поставит себе хорошую гильотину от проходов?

— Я не могу сказать конкретно за гильотину, но у Петра очень мощное джиу-джитсу и зря его недооценивают. Прям очень мощное. Я тебе расскажу такую предысторию — это был 2014-й год, мы учились в университете, и, кстати, до сих пор висит фотография Петра у нас в общежитии университетском. И Петр участвовал в супервстрече профессиональной по грэпплингу ADCC, где пятки крутить можно, и, представь, он выиграл встречу у достаточно сильного парня. Если я ничего не путаю, он выигрывал мир по самбо или дзюдо, такой сильный парнишка, и Петя его со спины задушил. Он такие приемы выполняет — и перуанские галстуки, пятки, колени, ахиллы, рычаги, американы, кимуры, все умеет делать, но на данный момент он заточен на ударку. Добивания, граунд-энд-паунд, контроль, жесткие удары в стойке.

С Андреем Октябринским мы тоже обсуждали этот момент, и как-то так я в шуточной форме поинтересовался: «Андрей, вы же все вместе начинали эту борьбу в Омске, джиу-джитсу зародили,как ты уровень Петра в джиу-джитсу оцениваешь?». И он говорит: «Если по поясам, то это коричневый, как минимум». Зря вы недооцениваете, в плане грэпплинга он знает, куда идти, как идти. Он же несколько сборов в Бразилии прошел, по-моему, один сбор там даже в куртке прошел.

— В чем Петр оказался умнее Сэндхэгена?

Он грамотно навязал свой план на бой, давление. Он дал Кори бегать первые раунды, Кори набегался, немножко подустали его ноги, он попытался искать успех в борьбе, но этого тоже не получилось. Также Петр в первых раундах нагружал ему живот, пробивал киками, руками, коленями. Это принесло свои плоды. После экватора он начал наращивать темп, и перехватил инициативу.

Первостепенное, что у Петра есть — это хладнокровие. Большое сердце, духовой. Он умеет слушать и анализировать мгновенно. Не каждый боец может выполнить подсказку. Даже с угла кричат что-то — ребята сомневаются, не делают, потом делают этот прием, но он уже выполнен не тогда, когда это крикнули, он не доводит его до успеха. Петр очень правильно принимает решения — он умеет слушать угол и грамотно реагировать, его голова, как компьютер.

— Насколько Петр силен в придумывании новых фишек? Например, подходит к тебе в зале и говорит: «Вот придумал такое, давай попробуем».

— Так он не подходит, он спаррингуется и может какой-то креатив сделать. Даже если в бою этого не делает, он может встать на руку, закинуть какую-то маваши бразильское через руку, прыгнуть сальто и дать вертушу какую-то, бэкфист снизу, хвост дракона какой-то выбросить. Он креативен в спаррингах, разнообразен, интересно его смотреть.

Если мы работаем на лапах, то ищем остроту, четкость вот этого кулачка, правильная постановочка локтя, ноги, стопы. Мы обычно пробиваем одну комбинацию 5-6 раз, после этого 10 секунд дышим. Потом опять эту комбинацию накатываем.

— Бывает, что приходится Петра сдерживать, чтобы не перетренировался?

— Иногда бывает, но в большинстве случаев он сам чувствует свой организм, говорит: «Коуч, на сегодня хорош. Я поднагрузился, 5-й раунд будет лишним». Мы прислушиваемся: «Все окей». Через два дня он может сказать: «Можно мне еще один раунд спарринга или скакалочки?», и я говорю: «Конечно, поехали».

Петр Ян. Фото Global Look Press

— В какую точку головы Петр более всего нацелен доводить удары?

Он целится в подбородок, как все боксеры. Опять же, это омская школа бокса. Учили бить только в бороду, либо в сечку, когда она открывалась.

— Ты когда-нибудь видел в зале или на своих соревнованиях нокаут ударом в лоб? Как, например, Уайлдер отключил Ортиза.

— Да, видел. Один раз с вертушки, уширы. Пяткой в лоб попали. Второй — локтем с разворота. Такие именно — с шайтаночки. Когда ребята подрасслабляются: «Ну че, он спиной повернулся все равно» — и хоп, ножка вылетела или ручка. Не тяжелые нокауты, но такие, после которых пришлось дать время, чтобы восстановиться. К врачу потом обращались пацаны.

— Если мы возьмем лучших ударников в истории UFC — все они контрпанчеры: Андерсон Сильва, Израэль Адесанья, Конор Макгрегор и так далее. В основном все работают на контрударе. Почему хороших первых номеров так мало?

— У этих ребят такой стиль, им нравится вытягивать, проваливать, встречать, врезаться в атаку. Но давай возьмем Канело Альвареса. Я могу сказать, что на данный момент это боец номер один в мировом PFP. Да, он четко работает но контрпанчах, но ты видел его атаку? Как поджимает к канатам, как обрабатывает бодишотами живот, как поднимает все это на верхний уровень, снова сбрасывает шквал ударов по ливеру. Я не могу сказать, что он свой стиль строит только на контратаках. Да, круто смотреть, когда он проваливает, сразу здесь возвращает другой рукой — это восхитительно, просто завораживает. Канело интересен.

Если взять того же Флойда — мне очень он нравится, но потому что я понимаю в бокс. Я понимаю в бокс, я знаю, что такое бокс, я сам проходил бокс. Мне нравится смотреть,как он уходит с линии атаки, меняет углы, как пробивает в корпус. Посмотри на джеб в корпус Флойда. Посмотри на этот джеб. Я думаю, он не одно ребро сломал этим джебом. Как остро он его бьет! Мне кажется иногда, что его перчатка доходит до позвоночника. Это очень интересно смотреть, но человеку, который понимает в бокс. Я говорю, понимает именно не в боксе, а в бокс. Он знает, что такое бокс не понаслышке. А Канело — это рыжий гангстер, который выходит и просто сносит всех на своем пути. Доводит эти тяжелые рельсы, тяжелые молоты и просто сносит ребят, тушит свет. Это интересно смотреть не просто профессионалам, но и обычным людям, кто включает телевизор и просит крови и зрелища.

Шавкат Рахмонов. Фото Global Look Press

«Рахмонов фантастически сильно бьет, а его захватах в Казахстане ходят легенды»

— Как тебе Алекс Перейра в ММА? Нарисуй вообще его бойцовский портрет и по кикбоксингу в том числе.

— Достаточно интересен, здорово пинает, здорово действует как раз на контрпанчах. Левый чек-хук этот просто восхитительный, когда он принимает удар и бьет сразу. Чувство дистанции — это самое главное его оружие, он чувствует расстояние, умеет его сокращать и бить своевременно. У него есть вот эта чуйка. Я бы хотел посмотреть его против какого-нибудь борца, который сможет пройти, полежать на нем, повозить, подобивать.

— Вот ты сказал о его левом хуке. Я как-то делал для нашего сайта подборку его нокаутов этим ударом, и просто поражает, насколько он выключает им всех подряд, особо не взрываясь и не делая усилия.

— В профессиональных перчатках, когда у тебя жестко затейпирована кисть, а там немножко другая тейповка, не как в ММА. Там поплотнее лежит тейп, тем более, вот это место кисти у самого кулака зафиксировано жестче, поскольку туда пинают ногами много. Поэтому накладывают больше пластыря, больше тейпа, кулак в постоянном жестком напряжении, плечо расслаблено, выпустил ручку, попал точно, своевременно — потушил свет. Не нужно много силы вкладывать в нокаутирующий удар, нужно просто сделать это своевременно.

Если заняться конкретной постановкой и работой, можно поставить любой удар, и он обязательно выстрелит. Любой удар, хоть это акс-кик, удар-топор ногой, как Энди Хуг бил, Лечи Курбанов — интересный удар. Любому удару уделяй время, и он обязательно получится. Мой тренер всегда говорит такую вещь, когда кто-то из ребят маленьких в зале говорит, что что-то не получается: «Вот смотри. Ты можешь на велосипеде с одним колесом ездить?» — «Нет, не могу» — «А представь, медведь в цирке может. Представь, да?». И ты реально задумываешься — блин, медведя в цирке научили ездить на одноколесном велосипеде, а мы не можем. Да, если посвятить время, уроки посмотрим на Youtube, то получится. Но просто сесть и поехать у нас не получится. То же самое и с ударной техникой. Не получается у тебя маваши в голову, но поточи, поработай с резиной, утяжелителем, побросай — обязательно получится. То же самое и с ударом по печени.

— Ты работал с Шавкатом Рахмоновым. Как так получилось?

— Были в Алмате с Ильясом Хамзином, проходили сборы, был Шавкат, Дамир был Исмагулов, че-то так получилось, совместные тренировки. Говорят: «Тренер, давай поработаем» — «Ну, давай». Ну и на лапах поработали, пару совместных тренировок сделали. Шавкат интересный парень, очень интересный парень.

— Чем он тебе запомнился по бойцовскому мышлению, по отношению к тренировкам?

— Я могу просто отметить вещи, которые меня удивили. Первое, что меня удивило — то, как сильно он бьет. Хоть, знаешь, в боях смотришь, кажется, нет удара, но он очень сильно бьет. Бьет очень сильно, фантастически сильно. Второе, что меня удивило — это его физическая сила. Он очень сильный, он мощный, может поднять, вырвать, бросить, встать. Просто на нем лежит большой парень, он просто вместе с ним встает. У него недюжинная сила. И третье — о чем, наверное, даже ходят легенды в Казахстане — это его захваты. Когда он берет на удушки ребят, многие хрипеть начинают. Удушка у него, что гильотина, что rear-naked choke — плотно душит парень (смеется). По натуре пахарь, он сильный, дышит, трудится. В принципе, это вообще спорт пахарей. Все ребята, которые в UFC — они трудятся. Чтобы вырваться на мировую арену, надо потрудиться.

— По характеру он что за человек?

— Порядочный, воспитанный, скромный парень, просто обычный парняга, который приходит в залу и делает свою работу.

Кайрат Нурмаганбетов.

«Как бы ни говорили, что в России все плохо — это мой дом»

— Одна вещь, которую нам, обычным болельщикам, тяжело понять со стороны — это углы и входы в атаку. Мог бы ты их разъяснить — как сближаться и доводить удары с правильных углов?

— Могу сказать только одно — учитесь вынуждать своего соперника ошибаться. Необязательно первым действовать, ты можешь попасть в капкан. Нужно спровоцировать его на ошибку, спровоцировать опустить руку, полезть в ноги, броситься на тебе. И в этот момент нужно воспользоваться этой ошибкой — встретить его рукой, ногой, коленом, локтем. А вот как заставить ошибиться — здесь нужно подумать (смеется).

— Для чувства дистанции лучше спаррингов ничего не придумано или есть конкретные упражнения даже для топовых бойцов?

— Боксерские упражнения, ниточка-веревочка, разрыв-сохранение, первый номер убегает, разрывает дистанцию, второй номер постоянно возле него, на вытянутой руке находится. То же самое можно делать и у стены, и в сторону, и с борцовскими движениями. Если у кого-то, кто смотрит это видео, возникают с этим проблемы — ребята, обратитесь к боксерам (смеется). Бокс для меня не панацея, но это реальный король единоборств.

— Каким ты видишь поединок Петра Яна против Алджамейна Стерлинга в эту субботу?

— Зрелищным.

— Что скажешь Петру в последнем разговоре перед боем?

— Ничего не надумал, не приготовил, что будет на сердце, то скажу.

— Что для тебя духовная опора в жизни?

— Духовная опора... Я могу сказать. Моя религия, моя семья, мой дом, мои друзья. Как бы ни говорили, что в России плохо, в России тяжело, но это мой дом. Сейчас мы жили три месяца в Таиланде — да, круто, красочно, все супер, все нравится. Домой приезжаешь — серо, грустно, дождь, грязь, снег, холод, Три-четыре дня проходит, это твой дом, здесь твои родители, твои близкие, все родное, все то, где ты вырос. Ты от этого черпаешь силы. Летом будет возможность, чуть с делами разгребусь — поеду на Алтай, с друзьями в тайге проведем недельку. Если шанс будет такой — в горы вырвемся, с Катуни ледяной воды попить — представь, какая это энергия. Это замечательно, это восхитительно, когда ты черпаешь энергию от природы, не загрязняешь ее. Черпаешь, и она дает тебе силы.

В ночь на 10 апреля Петр Ян подерется с Алджамейном Стерлингом на UFC 273 в Джексонвилле. Поединок начнется примерно в 06.00 по московскому времени.