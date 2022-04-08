«Нижний Новгород» — «Динамо»: Кержаков поможет «Зениту» взять титул
9 апреля в матче 24-го тура РПЛ сыграют «Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра начнется в 14.00 мск на стадионе «Нижний Новгород», в прямом эфире ее будет транслировать телеканал matchtv.ru.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Динамо» 9 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ однозначным фаворитом считают гостей. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 1.55 (64% вероятности), у «Нижнего Новгорода» же шансов почти нет, котировка на их победу — 7.00 (11%). Ничью между командами можно взять за 4.00 (25%).
Игра вряд ли получится очень результативной — на тотал больше трех голов коэффициент 3.20, наиболее реалистичным смотрится тотал больше двух голов — его можно взять за 1.62.
Если считаете, что в матче отличатся обе команды, поставить на это можно за 2.23.
Александр Кержаков уже доказывал, что играть с ним непросто. Москвичам он тоже может не проиграть — если верите, что «Нижний Новгород» наберет очки, то для вас есть котировка — 2.55.
«Нижний Новгород» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 9 апреля 2022 года
Александр Кержаков хорошо обучил команду. Если перед заходом в РПЛ «Нижний Новгород» считался одним из аутсайдеров, то со временем у экс-нападающего «Зенита» и сборной России получилось сделать узнаваемый и рабочий проект.
«НН», вероятно, самый оборонительный клуб в РПЛ, но в его случае это оправдано условиями выживания, к тому же тактика работает — команда в относительной безопасности, набрала одинаковое количество очков со «Спартаком», а также находится выше «Рубина» и «Ростова» в турнирной таблице. У «Нижнего» получается разрушать игру атакующих команд и набирать очки против грандов (например, победили «Спартак» и «Динамо»).
В 23-м туре Кержаков обыграл Валерия Карпина — благодаря блестящей игре Ричлорда Эннина и стойкой обороне. Ростовчане оказались нейтрализованы у чужих ворот, под конец свалились на навесы, но для «Нижнего» это родная стихия. Кержаков прокачал оборону команды, так что если верите в защитников «НН», поставить на то, что «Динамо» забьет не больше одного гола, можно за 1.94.
Хотя москвичи борются за чемпионство с «Зенитом», в этом сражении они аутсайдеры — в том числе из-за неважной игры в последних матчах. В четырех встречах — одна только уверенная победа над «Арсеналом». Кроме нее динамовцы дважды подряд набрали очки благодаря пенальти. В игре с «Краснодаром» 11-метровый оказался максимально спорным, что позднее подтвердила ЭСК РФС. Кстати, поставить на пенальти в предстоящей игре можно за 2.35.
«Спартаку» подопечные Сандро Шварца вовсе проиграли, хотя красно-белые сами не радуют игрой. В общем, в нынешних обстоятельствах «Динамо» не выглядит топ-клубом, который разберется с «Нижним Новгородом» на классе, — класса пока не наблюдается.
Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Динамо»
Команды разные. «Нижний Новгород» вполне целостный, настроенный и не пытающийся прыгнуть выше головы. Они так прожили весь сезон и уже научились существовать в этом ритме, чему прекрасное доказательство — матч против «Ростова».
«Динамо» же пытается вернуть осенний запал и яркость, но пока идет трудно — очки добываются медленно, на грани. Такой команде точно будет тяжело против Кержакова, пусть они встречались в БЕТСИТИ Кубке России — это было больше месяца назад, многое с тех пор поменялось.
Рекомендуемая ставка: ничья 1:1 за 7.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|23
|9
|5
|9
|29-26
|32
|
9
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
10
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
13
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
14
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|
15
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
16
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|- : -
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|- : -
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|- : -
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|- : -
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0