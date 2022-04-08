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«Нижний Новгород» — «Динамо»: Кержаков поможет «Зениту» взять титул

Прогноз и ставка на матч 24-го тура РПЛ «Нижний Новгород» — «Динамо» 9 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Александр Кержаков, «Нижний Новгород».
Фото Global Look Press
На этот раз без судейских ошибок.

9 апреля в матче 24-го тура РПЛ сыграют «Нижний Новгород» и московское «Динамо». Игра начнется в 14.00 мск на стадионе «Нижний Новгород», в прямом эфире ее будет транслировать телеканал matchtv.ru.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Динамо

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Нижний Новгород» — «Динамо» 9 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ однозначным фаворитом считают гостей. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 1.55 (64% вероятности), у «Нижнего Новгорода» же шансов почти нет, котировка на их победу — 7.00 (11%). Ничью между командами можно взять за 4.00 (25%).

Игра вряд ли получится очень результативной — на тотал больше трех голов коэффициент 3.20, наиболее реалистичным смотрится тотал больше двух голов — его можно взять за 1.62.

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Если считаете, что в матче отличатся обе команды, поставить на это можно за 2.23.

Александр Кержаков уже доказывал, что играть с ним непросто. Москвичам он тоже может не проиграть — если верите, что «Нижний Новгород» наберет очки, то для вас есть котировка — 2.55.

«Нижний Новгород» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 9 апреля 2022 года

Александр Кержаков хорошо обучил команду. Если перед заходом в РПЛ «Нижний Новгород» считался одним из аутсайдеров, то со временем у экс-нападающего «Зенита» и сборной России получилось сделать узнаваемый и рабочий проект.

«НН», вероятно, самый оборонительный клуб в РПЛ, но в его случае это оправдано условиями выживания, к тому же тактика работает — команда в относительной безопасности, набрала одинаковое количество очков со «Спартаком», а также находится выше «Рубина» и «Ростова» в турнирной таблице. У «Нижнего» получается разрушать игру атакующих команд и набирать очки против грандов (например, победили «Спартак» и «Динамо»).

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В 23-м туре Кержаков обыграл Валерия Карпина — благодаря блестящей игре Ричлорда Эннина и стойкой обороне. Ростовчане оказались нейтрализованы у чужих ворот, под конец свалились на навесы, но для «Нижнего» это родная стихия. Кержаков прокачал оборону команды, так что если верите в защитников «НН», поставить на то, что «Динамо» забьет не больше одного гола, можно за 1.94.

Хотя москвичи борются за чемпионство с «Зенитом», в этом сражении они аутсайдеры — в том числе из-за неважной игры в последних матчах. В четырех встречах — одна только уверенная победа над «Арсеналом». Кроме нее динамовцы дважды подряд набрали очки благодаря пенальти. В игре с «Краснодаром» 11-метровый оказался максимально спорным, что позднее подтвердила ЭСК РФС. Кстати, поставить на пенальти в предстоящей игре можно за 2.35.

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«Спартаку» подопечные Сандро Шварца вовсе проиграли, хотя красно-белые сами не радуют игрой. В общем, в нынешних обстоятельствах «Динамо» не выглядит топ-клубом, который разберется с «Нижним Новгородом» на классе, — класса пока не наблюдается.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Динамо»

Команды разные. «Нижний Новгород» вполне целостный, настроенный и не пытающийся прыгнуть выше головы. Они так прожили весь сезон и уже научились существовать в этом ритме, чему прекрасное доказательство — матч против «Ростова».

«Динамо» же пытается вернуть осенний запал и яркость, но пока идет трудно — очки добываются медленно, на грани. Такой команде точно будет тяжело против Кержакова, пусть они встречались в БЕТСИТИ Кубке России — это было больше месяца назад, многое с тех пор поменялось.

Рекомендуемая ставка: ничья 1:1 за 7.10.

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 7 2 53-23 49
2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 23 9 5 9 29-26 32
9
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
10
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
13
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
14
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
15
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
16
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
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30 тур
9.04 14:00
Н. Новгород – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Химки – ЦСКА
 - : -
9.04 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
9.04 19:30
Ахмат – Зенит
 - : -
10.04 12:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
10.04 14:00
Уфа – Сочи
 - : -
10.04 16:30
Спартак – Арсенал
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 13 1 4
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