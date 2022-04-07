Что они сказали на медиадне.

— Стал ли этот реванш для вас чем-то личным или это своего рода развлечение?

— Я бы не сказал, что это стало личным, но для меня очень важно побить его, вернуть пояс и показать, кем он является. В истории UFC раньше не было такого человека, который завладел бы поясом таким образом. И он считает себя чемпионом... Это абсурд.

— Алджамейн возвращается после операции, изменил диету, внес тактические изменения. Ожидаешь ли новую его версию в субботу?

— Я готов ко всему. Не важно, что делал он, важно, что делал и что буду делать я.

— В случае вашей победы счет будет 1-1. Считаете ли вы, что понадобится трилогия?

— Я не считаю, что нужна будет трилогия, потому что в первом бою я его победил, но так получилось...

— Какую победу вы представляете — досрочную, в поздних раундах или решением судей?

— Я думаю, что это будет досрочная победа. Я хочу, чтобы это была досрочная победа.

— После боя будете ли считать Стерлинга одним из своих самых серьезных противников?

— Давайте дождемся субботы и посмотрим, является ли он ярым противником. У меня карьера будет долгая, поэтому ярых противников впереди будет много. Не хотелось бы концентрировать на нем свое внимание. Его поведение было немужским.

— Впереди еще несколько дней до взвешивания и боя. Если вы с Алджамейном пересечетесь в отеле, то что будет? Вы пожмете друг другу руки, пройдете мимо друг друга молча или как? (Вопрос от российского журналиста Ярослава Степанова.)

— Я думаю, что, если мы встретимся, мы забьем всю их команду, не дожидаясь субботы. Повтори на английском (Степанов повторил вопрос). Если мы встретим их с командой, мы убьем его команду (это предложение Ян произнес на английском).

— Оглядываясь назад, как вы оцениваете тот инцидент с ударом коленом, учитывая, что потом ваша карьера приняла совсем другой оборот?

— Безусловно, я допустил ошибку. Так получилось, поэтому сейчас оправдываться... Сейчас нужно двигаться вперед, что я и делаю. Я не стал ждать, когда Стерлинг не вышел на поединок. Я вышел и принял бой с достойным соперником — Кори Сэндхагеном. Я побил его и вновь нахожусь здесь.

— Стерлинг немного посмеялся над этой ситуацией, опубликовал видео, где он держит книжку с правилами ММА. Что вы думаете об этом всем?

— Ну как-то же ведь ему надо привлекать к себе внимание. Как-то же он хочет заработать, поэтому сейчас все, что он делает, — это все работает на меня. Он развлекает вас.

— Еще раз говоря о том инциденте [с ударом коленом], который изменил вашу карьеру: насколько важно фокусироваться на подобных моментах, чтобы это не повторилось?

— Это произошло, и об этой ситуации узнало очень много людей. Получился небольшой антипиар, о котором мы все сейчас говорим. Чтобы этого не получилось, безусловно, нужно быть повнимательнее. Иногда эмоции берут вверх, но я развиваюсь и расту. Надеюсь, что больше таких моментов не повторится.

Хамзат Чимаев : «Я пришел сюда, чтобы забрать свои деньги и убить каждого»

— В этом карде два чемпионских боя, но есть ощущение, что все внимание приковано к вашему поединку с Гилбертом Бернсом.

— Естественно, все смотрят мои бои и ждут их. Именно поэтому, как и всегда, все хотят видеть мой бой больше, чем другие бои. Я — король! Все хотят видеть короля в деле.

— Чувствуете ли вы давление из-за того, что все внимание приковано к вам?

— Нет. Это такое же дерьмо, как и всегда. Я выхожу, чтобы размазать, и если кто-то попытается оказать давление в бою, я сломаю его.

— Когда вы смотрите на Бернса, на его опыт и стиль ведения боя, считаете ли вы, что этот бой станет самым тяжелым за всю карьеру?

— Нет, я так не думаю.

— Может быть, в плане джиу-джитсу он опасен? Может быть, в чем-то другом?

— Это не джиу-джитсу и не борьба. Это ММА, это бои. Это не то же самое, что надеть кимоно для джиу-джитсу и хвататься за него. Я размажу его лицо.

— Если вы победите красиво, то все будут говорить о поединке за пояс. Готовы ли вы к бою за титул?

— Я уже чемпион. Этот парень (Камару Усман. — Прим. «СЭ») не хочет драться со мной. Он идет и делает операцию, потом хочет с кем-то побоксировать. А другие парни из топ-10 всегда ищут оправдания. Я готов, я чемпион — и люди знают это.

— Ожидаете ли вы, что Усман встретится с Леоном Эдвардсом? Или же вы чувствуете, что вы должны заполучить этот бой раньше Эдвардса?

— Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «СЭ») хочет устроить наш бой. Никто не знает Леона Эдвардса. Усман такой же. Никто не хочет следить за ними. Все хотят увидеть, как я размажу их обоих. Если они дадут мне обоих этих парней, я размажу их за один вечер!

— Кого из них вы считаете для себя более тяжелым вызовом?

— Никто в полусреднем весе не является для меня вызовом.

— Впечатлены ли успехом Бернса в полусреднем дивизионе?

— Он проиграл, когда дело дошло до боя с Усманом. Он проигрывает и начинает плакать. Он избил старика... Как его зовут? Да, Демиан Майя, которому примерно 40 лет. Я дрался в среднем весе, сейчас дерусь в полусреднем весе, а он поднимается из легкого дивизиона и когда проигрывает первый бой, то начинает плакать. Он ничего не сделает мне, я размажу этого парня.

— Вы считаете, что можете обогнать Леона Эдвардса в титульной гонке. Если так и случится, вы не будете слегка переживать, так как Леон на победной серии? Да, он не так популярен, но все же.

— Он чуть было не проиграл Нейту Диасу — худому парню. Не помню, это был трехраундовый бой? Было пять раундов? Но в последнем раунде он устает? Если он устал в бою с Диасом, то представляете, что мне делать с этим парнем? Он устанет после первой же минуты. Я нокаутирую его. Он не находится на моем уровне. Люди не хотят видеть этого парня и следить за ним.

— Если вы не получите сразу титульный бой, есть ли шанс, что вас сведут с Колби Ковингтоном? Как вы тогда к этому отнесетесь и как вы представляете этот бой?

— Я буду счастлив, если они организуют этот бой, но я не думаю, что это случится. Этот парень не хочет драться со мной. Он обратится в полицию. Он вызовет полицейских. Дана Уайт будет в тюрьме, если этот бой состоится. Он всегда много болтает в СМИ, но затем, когда встречается лицом к лицу, он обращается в полицию. Если честно, на мой взгляд, UFC должны выгнать его. Он — сучка.

— В случае победы над Бернсом бой за титул — это единственное, чего вы хотите?

— Мне все равно. Я пришел сюда, чтобы драться со всеми. Я пришел, чтобы забрать свои деньги и убить каждого.

— Вы несколько недель назад вместе с Дарреном Тиллом встречались с Даной Уайтом. Расскажите, о чем вы тогда говорили, и можете ли сказать, что у вас с Даной приятельские отношения, что вы можете в любой момент ему написать?

— Да, мы в хороших отношениях, дружим. Встретились, покушали и поговорили о спорте, о том, что будет после боя [с Бернсом], и так далее.

— Рассчитываете ли вы, что в углу Бернса окажется Камару Усман?

— Надеюсь, он там будет. Буду его пугать — бить его друга.

— Вы сказали, что Бернс — не самый сильный соперник в вашей карьере. А кто самый сильный?

— Думаю, это тот парень, с кем я бился в Brave FC. Икрам Алискеров (бой состоялся в апреле 2019 года, Чимаев победил нокаутом в первом раунде. — Прим. «СЭ»). Он должен быть в UFC. Парень реально хорош. По-моему, он выиграл пять раз подряд после нашего боя. Этот парень действительно хорош.

— Камару Усман помогал Гилберту Бернсу в этом тренировочном лагере.

— Одной рукой помогал? (Усман травмирован. — Прим. «СЭ»)

— Как вы относитесь к тому, что вашему оппоненту помогает чемпион, хотя он сам, по сути, претендент на пояс?

— Я не знаю. Да пусть ему хоть весь мир помогает. Это все ему не поможет, когда закроется клетка. Пускать хоть целую Нигерию притащит — в этом никаких проблем.

— Хамзат, почему ты не спал прошлой ночью, брат? — спросил боец UFC Даррен Тилл, друг Чимаева.

— Я спал хорошо, брат. Даррен Тилл — вонючка.

***

Бой Хамзата Чимаева и Гилберта Бернса начнется ориентировочно в 05.30 (мск), а бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга — в 06.30 (мск). Турнир UFC 273 пройдет в Джексонвилле (Флорида, США).