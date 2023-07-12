PARI: «Фенербахче» и «Црвена Звезда» обменяются голами в матче Кубка PARI Премьер

12 июля в матче международного турнира «Кубок PARI Премьер» чемпион Сербии «Црвена Звезда» встретится со второй командой Турции «Фенербахче». Матч начнется в 19.30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклады перед игрой и изучила, как ставят клиенты на предстоящее событие.

По оценкам аналитиков PARI, у «Фенербахче» более высокие шансы на успех. Сделать ставку на победу турецкой команды можно по коэффициенту 2.10, что соответствует примерно 47% вероятности. Триумф сербов идет за 3.50 (приблизительно 27%). Котировки на ничью составляют 3.80 (около 26%).

Общая победа «Фенербахче» с учетом возможной серии пенальти котируется за 1.62 (60% вероятности). Выбрать триумф «Црвены Звезды» по итогам всей игры можно за 2.35 (около 40%).

Клиенты PARI склоняются к победе «Фенербахче» — около 54% от всего объема ставок на исход встречи с учетом серии пенальти приходится на турецкую команду. 46% сделано на белградцев.

Аналитики ждут от турецкой и сербской команд результативной игры. Тотал установлен на отметке 2.5 гола с котировкой 1.72 на больше и 2.15 на меньше. Если соперники обменяются голами, сыграет коэффициент 1.62. Поставить на то, что забьет только одна из команд, можно за 2.65.

Если говорить о ставках на точный счет, то самый низкий коэффициент, 7.50, соответствует ничьей 1:1. Победа стамбульского клуба 2:1 идет за 9.00. Также можно зарядить на «Фенербахче» с форой (-1) за 2.85. Ничья с любым счетом, кроме 0:0, котируется за 4.10.

Клиентам PARI доступны дополнительные ставки на встречу «Фенербахче» и «Црвены Звезды». В частности, спрогнозировать голы в обоих таймах можно за 1.58. Если счет в матче откроют турки, сыграет ставка за 1.72. Победа сербов по итогам первого тайма и всей игры котируется за 5.60.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 89 000 рублей на триумф «Црвены Звезды» по коэффициенту 3.50.

Андрей Тихонов, легендарный российский футболист, амбассадор PARI:

«Црвена Звезда» по ходу Кубка PARI Премьер набрала отличную форму, начав турнир с волевой победы над «Зенитом», а после камня на камне не оставила от азербайджанского «Нефтчи». В сербской копилке уже шесть забитых мячей. Думаю, что голевая феерия продолжится и на этот раз — у «Црвены» нет причин огорчать своих болельщиков. «Фенербахче» же после сухой ничьей и обидного проигрыша в серии пенальти зенитовцам тоже должен огрызнуться. Уверен, что в этом матче нас ждет упорная борьба. Остановлюсь на том, что «Црвена Звезда» не проиграет".

Герман El Classico Попков, основатель медиафутбольного клуба «Амкал», амбассадор PARI:

«Без всяких сомнений, «Црвена Звезда» удивила всех на Кубке PARI, потому что никто изначально не рассчитывал, что они будут чуть ли не главными фаворитами турнира. Уверенно забрав две игры, сербы перед последним матчем с «Фенербахче», по сути, находятся в шаге от завоевания трофея — и это очень приятная история в межсезонке и для клуба, и для болельщиков. Букмекеры неожиданно дают небольшой коэффициент на победу «Фенербахче» — новые лидеры в команде еще не сыгрались до конца, поэтому непонятно, как они будут выглядеть. Я отдаю предпочтение «Црвене Звезде», думаю, что они выиграют матч. Безусловно, сделают это в борьбе, игра будет непростой. «Фенербахче» — хорошая, сильная команда. Уверен, что «Црвена Звезда» не проиграет».

К данному моменту «Црвена Звезда» выиграла оба своих матча на Кубке PARI Премьер. В ходе главного турнира межсезонья сербы превзошли «Зенит» (со счетом 2:1) и азербайджанский «Нефтчи» (4:0). Таким образом, «Црвена Звезда» набрала шесть очков из шести возможных и возглавляет турнирную таблицу. Ближайший преследователь, «Зенит», завершил выступления на турнире с пятью баллами в активе и уже точно не поднимется выше второй строчки.

«Фенербахче» — единственный клуб, сохраняющий шансы потеснить «Црвену Звезду» с первого места. На данный момент команда из Стамбула заработала всего одно очко. Турки стартовали в Санкт-Петербурге с поражения от хозяев (0:0 в основное время и 3:4 в серии пенальти). Замыкает таблицу «Нефтчи», пока не набравший ни одного балла в двух матчах.

До конца турнира осталось провести всего одну игру. В воскресенье, 15 июля, «Фенербахче» встретится с «Нефтчи». Этот матч начнется в 14.00 по московскому времени.