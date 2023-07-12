ФОНБЕТ — титульный партнер ФК «Черноморец»
Букмекерская компания ФОНБЕТ подписала долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ФК «Черноморец».
Согласно условиям контракта, логотипы ФОНБЕТ будут нанесены на игровую форму ФК «Черноморец». Беттинг-партнер клуба получит права на размещение брендинга на всех домашних матчах новороссийского клуба в рамках чемпионата первой лиги и FONBET Кубка России.
Кроме того, ФОНБЕТ и ФК «Черноморец» проведут ряд промомероприятий и акций для болельщиков клуба, направленных на повышение популярности новороссийского клуба.
Сергей Анохин, генеральный директор БК ФОНБЕТ:
«Новороссийск — город с богатой историей, подаривший нашей стране множество талантливых игроков, среди которых выделяются братья Владимир и Виталий Бут, Роман Орещук, Денис Попов и многие другие. Мы очень рады стать партнером ФК «Черноморец» и надеемся, что наше сотрудничество с клубом окажется длительным и плодотворным, и на юге будет выступать еще одна самобытная, узнаваемая и талантливая команда».
Валентин Климко, генеральный директор ФК «Черноморец» Новороссийск:
«Для нашего клуба это хороший спонсор федерального уровня, с которым почетно быть в партнерских отношениях.
ФОНБЕТ является титульным партнером Кубка России по футболу — самого интересного соревнования в нашей стране. И он стал таким благодаря высококлассным специалистам в области спортивного маркетинга и рекламы.
Кроме того, ФОНБЕТ — надежный партнер, который зарекомендовал себя в работе с такими солидными клубами, как московские ЦСКА и «Локомотив», самарские «Крылья Советов» и казанский «Рубин». Для нас очень почетно оказаться в такой солидной компании клубов-партнеров, и надеюсь, наше сотрудничество будет длительным и плодотворным".
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
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|0
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|0-0
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5
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
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7
|Оренбург
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|0
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|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
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|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -