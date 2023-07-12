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«Зенит» — ЦСКА: армейцы отомстят за Марио Фернандеса?

Прогноз и ставка на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА 15 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Федор Чалов и Иван Обляков (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram
В последние годы Суперкубок проходил ярко.

15 июля стартует новый футбольный сезон в России: матчем открытия традиционно выступит Суперкубок России. За трофей поборются прошлогодний чемпион «Зенит» и обладатель Кубка ЦСКА. Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Сергей Карасев. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».

Россия. Суперкубок.
15 июл, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)
Зенит
ЦСКА

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА 15 июля 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение сине-бело-голубым: на победу команды Сергея Семака в основное время доступен коэффициент 1.97, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш армейцев можно взять за 3.93 (25%), на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.87 (26%).

Петербуржцы выигрывали в трех последних матчах за Суперкубок России. Поставить на то, что «Зенит» заберет трофей в четвертый раз подряд, можно за 1.47. Итоговая победа москвичей дана за 2.83.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода основного времени матча выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.91;

• победа «Зенита» 1:0 — за 7.01;

• 2:1 — за 8.00.

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Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.88. Соперники действительно не всегда выдавали яркие поединки: в последних 10 официальных поединках пробивали отметку в три забитых мяча только в половине.

Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.83, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.96.

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«Зенит» — ЦСКА: прогноз и анализ матча Суперкубка России 15 июля 2023 года

В Суперкубке встретятся две сильнейшие команды России: петербуржцы в сезоне-2022/23 оформили пятое чемпионство подряд, москвичи же финишировали на второй строчке в РПЛ и выиграли Кубок России — первый за пять лет трофей армейцев. Также и результаты очных встреч в прошедшей кампании намекали на примерно равные силы оппонентов — они обменялись минимальными домашними победами.

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В межсезонье на трансферном рынке более активным оказался «Зенит». В городе на Неве высадилось четыре новичка: бразильцы Ду Кейрос, Педро, а также россиянине Никита Гойло и Александр Коваленко. Также петербуржцы выкупили Густаво Мантуана, который провел в аренде сезон-2022/23.

ЦСКА от трансферного рынка пока только страдает: Хесус Медина отправился к главному врагу команды «Спартаку», хотя в прошлом сезоне был одним из лидеров армейцев — по системе «гол+пас» настрелял 11+8 во всех турнирах. Также от возвращения в клуб отказался легендарный Марио Фернандес: натурализованный бразилец, скорее всего, окажется в «Зените».

Красно-синие провели лишь один товарищеский матч — 4 июля разгромили «Нефтехимик» (4:0). Сине-бело-голубые поучаствовали в предсезонном турнире, где встречались с «Нефтчи» (3:1), «Црвеной Звездой» (1:2) и «Фенербахче» (0:0).

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Прогноз и ставка на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА

Команды вполне могут продлить тренд на результативность в Суперкубке России: в последних четырех матчах турнира забивалось минимум по три мяча. Во всех этих матчах участвовал «Зенит» и отличался минимум дважды. Также оппоненты провели яркую предсезонку: ЦСКА вонзил четыре мяча «Нефтехимику», петербуржцы провели интересные поединки с «Нефтчи» (3:1) и «Црвеной» (1:2).

Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.96.

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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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21.07 19:00
Динамо – Краснодар
 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
22.07 20:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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