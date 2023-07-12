«Зенит» — ЦСКА: армейцы отомстят за Марио Фернандеса?
15 июля стартует новый футбольный сезон в России: матчем открытия традиционно выступит Суперкубок России. За трофей поборются прошлогодний чемпион «Зенит» и обладатель Кубка ЦСКА. Игра пройдет в Казани на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени, главный арбитр встречи — Сергей Карасев. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер».
Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА 15 июля 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение сине-бело-голубым: на победу команды Сергея Семака в основное время доступен коэффициент 1.97, что составляет примерно 49% вероятности. Выигрыш армейцев можно взять за 3.93 (25%), на ничью предложена чуть меньшая котировка 3.87 (26%).
Петербуржцы выигрывали в трех последних матчах за Суперкубок России. Поставить на то, что «Зенит» заберет трофей в четвертый раз подряд, можно за 1.47. Итоговая победа москвичей дана за 2.83.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, исхода основного времени матча выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.91;
• победа «Зенита» 1:0 — за 7.01;
• 2:1 — за 8.00.
Аналитики сомневаются, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола можно оформить за 1.96, ТМ 2.5 — за 1.88. Соперники действительно не всегда выдавали яркие поединки: в последних 10 официальных поединках пробивали отметку в три забитых мяча только в половине.
Вероятность увидеть обмен результативными ударами оценена в 1.83, вариант «обе забьют — нет» доступен за 1.96.
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«Зенит» — ЦСКА: прогноз и анализ матча Суперкубка России 15 июля 2023 года
В Суперкубке встретятся две сильнейшие команды России: петербуржцы в сезоне-2022/23 оформили пятое чемпионство подряд, москвичи же финишировали на второй строчке в РПЛ и выиграли Кубок России — первый за пять лет трофей армейцев. Также и результаты очных встреч в прошедшей кампании намекали на примерно равные силы оппонентов — они обменялись минимальными домашними победами.
В межсезонье на трансферном рынке более активным оказался «Зенит». В городе на Неве высадилось четыре новичка: бразильцы Ду Кейрос, Педро, а также россиянине Никита Гойло и Александр Коваленко. Также петербуржцы выкупили Густаво Мантуана, который провел в аренде сезон-2022/23.
ЦСКА от трансферного рынка пока только страдает: Хесус Медина отправился к главному врагу команды «Спартаку», хотя в прошлом сезоне был одним из лидеров армейцев — по системе «гол+пас» настрелял 11+8 во всех турнирах. Также от возвращения в клуб отказался легендарный Марио Фернандес: натурализованный бразилец, скорее всего, окажется в «Зените».
Красно-синие провели лишь один товарищеский матч — 4 июля разгромили «Нефтехимик» (4:0). Сине-бело-голубые поучаствовали в предсезонном турнире, где встречались с «Нефтчи» (3:1), «Црвеной Звездой» (1:2) и «Фенербахче» (0:0).
Прогноз и ставка на матч Суперкубка России «Зенит» — ЦСКА
Команды вполне могут продлить тренд на результативность в Суперкубке России: в последних четырех матчах турнира забивалось минимум по три мяча. Во всех этих матчах участвовал «Зенит» и отличался минимум дважды. Также оппоненты провели яркую предсезонку: ЦСКА вонзил четыре мяча «Нефтехимику», петербуржцы провели интересные поединки с «Нефтчи» (3:1) и «Црвеной» (1:2).
Рекомендуемая ставка: ТБ 2.5 за 1.96.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -