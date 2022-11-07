«Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 7 ноября 2022 года
7 ноября в рамках 13-го тура ла лиги состоится мадридское дерби — «Райо Вальекано» встретится с «Реалом». Матч пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас», стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэра прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезные фавориты матча: поставить на победу «бланкос» можно с коэффициентом 1.71, это около 57% вероятности. Выигрыш «Райо Вальекано» доступен за 5.20 (18%). Даже ничья более вероятна, котировка на «мирный» исход — 4.00 (25%).
Ждете победу «Реала»? Ставка в 1000 рублей на успех команды Карло Анчелотти при благополучном результате принесет 1710 рублей.
Три наиболее ожидаемых экспертами исхода встречи выглядят следующим образом:
• победа «Реала» 1:0 идет за 7.00;
• ничья 1:1 — за 7.20;
• успех гостей 2:0 — за 7.70.
«Сливочные» не проиграли еще ни одного матча в чемпионате Испании: за 12 туров оформили 10 побед и дважды сыграли вничью. Хозяева тоже нечасто уступают: всего четыре раза, в последний раз — месяц назад, восьмого октября. Поставить на то, что «Райо» не проиграет и в предстоящем матче, можно за 2.20.
«Реал» — вторая по результативности команда ла лиги, за 12 туров коллектив Анчелотти наколотил 29 мячей. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола предложен за 1.74, ИТМ2 (1.5) — за 2.10.
Эти рынки на хозяев доступны за 3.40 и 1.31 соответственно.
Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в 2.04.
Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Реал» 7 ноября 2022 года
«Бланкос» проводят хороший сезон: проиграли лишь раз за 19 матчей во всех турнирах и выиграли 15 встреч. «Райо» тоже набрал неплохую форму: не проигрывает в чемпионате четыре тура подряд, в двух из которых победил. При этом «пчелы» немало пропускают — 14 мячей за 12 туров, в среднем это 1.2 гола за матч. Не пропускала команда лишь в четырех турах, но и забивала почти в каждом — не отличилась только в трех.
«Реал» же редко играет на ноль в чемпионате — не пропустил лишь двух турах, при этом забивал в каждой игре сезоне во всех турнирах.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|12
|3
|1
|45-7
|39
|
2
|Спартак
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
3
|Ростов
|16
|9
|5
|2
|29-22
|32
|
4
|ЦСКА
|16
|8
|5
|3
|29-16
|29
|
5
|Ахмат
|16
|8
|2
|6
|25-24
|26
|
6
|Динамо
|16
|7
|5
|4
|31-20
|26
|
7
|Краснодар
|16
|7
|4
|5
|30-24
|25
|
8
|Оренбург
|16
|7
|1
|8
|28-36
|22
|
9
|Сочи
|16
|6
|4
|6
|25-32
|22
|
10
|Кр. Советов
|16
|5
|5
|6
|19-22
|20
|
11
|Урал
|16
|5
|3
|8
|19-28
|18
|
12
|Н. Новгород
|16
|4
|4
|8
|19-27
|16
|
13
|Факел
|16
|1
|10
|5
|21-31
|13
|
14
|Локомотив
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|
15
|Химки
|16
|3
|3
|10
|16-34
|12
|
16
|Торпедо
|16
|1
|3
|12
|7-28
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|2 : 0
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|1 : 1
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|1 : 2
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|3 : 3
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|0 : 1
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|0 : 2
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|2 : 1
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|13
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|15
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|15
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2