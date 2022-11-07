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«Райо Вальекано» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 7 ноября 2022 года

Прогноз на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Реал» 7 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
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Игроки «Реала» в матче Лиги чемпионов с «Селтиком».
Фото Global Look Press

7 ноября в рамках 13-го тура ла лиги состоится мадридское дерби — «Райо Вальекано» встретится с «Реалом». Матч пройдет на стадионе «Кампо де Вальекас», стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэра прозвучит в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Испания. Лига 1. 13-й тур
07 нояб, 23:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Реал

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, гости — серьезные фавориты матча: поставить на победу «бланкос» можно с коэффициентом 1.71, это около 57% вероятности. Выигрыш «Райо Вальекано» доступен за 5.20 (18%). Даже ничья более вероятна, котировка на «мирный» исход — 4.00 (25%).

Ждете победу «Реала»? Ставка в 1000 рублей на успех команды Карло Анчелотти при благополучном результате принесет 1710 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами исхода встречи выглядят следующим образом:

• победа «Реала» 1:0 идет за 7.00;

• ничья 1:1 — за 7.20;

• успех гостей 2:0 — за 7.70.

«Сливочные» не проиграли еще ни одного матча в чемпионате Испании: за 12 туров оформили 10 побед и дважды сыграли вничью. Хозяева тоже нечасто уступают: всего четыре раза, в последний раз — месяц назад, восьмого октября. Поставить на то, что «Райо» не проиграет и в предстоящем матче, можно за 2.20.

«Реал» — вторая по результативности команда ла лиги, за 12 туров коллектив Анчелотти наколотил 29 мячей. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола предложен за 1.74, ИТМ2 (1.5) — за 2.10.

Эти рынки на хозяев доступны за 3.40 и 1.31 соответственно.

Общий тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.83, ТМ 2.5 — в 2.04.

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Прогноз и ставка на матч «Райо Вальекано» — «Реал» 7 ноября 2022 года

«Бланкос» проводят хороший сезон: проиграли лишь раз за 19 матчей во всех турнирах и выиграли 15 встреч. «Райо» тоже набрал неплохую форму: не проигрывает в чемпионате четыре тура подряд, в двух из которых победил. При этом «пчелы» немало пропускают — 14 мячей за 12 туров, в среднем это 1.2 гола за матч. Не пропускала команда лишь в четырех турах, но и забивала почти в каждом — не отличилась только в трех.

«Реал» же редко играет на ноль в чемпионате — не пропустил лишь двух турах, при этом забивал в каждой игре сезоне во всех турнирах.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.82.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Райо Вальекано
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
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4.11 19:00
Химки – Оренбург
 2 : 0
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 1 : 1
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 1 : 2
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 3 : 3
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 0 : 1
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 2 : 2
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 0 : 2
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 2 : 1
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Зенит

 11
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И К Ж
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 15 1 3
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Факел

 15 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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