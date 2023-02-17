Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Ига Свентек — Вероника Кудерметова: первая ракетка мира не пустит представительницу России в финал

Прогноз на матч WTA Доха Ига Свентек — Вероника Кудерметова 17 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press

17 февраля в полуфинале турнира категории 500 в Дохе российская теннисистка Вероника Кудерметова сыграет с первой ракеткой планеты полькой Игой Свентек. Встреча начнется приблизительно в 18.00 по московскому времени. В России она показана не будет. Счет личных встреч — 2:0 в пользу Свентек.

PARI. PARI исполнила мечту болельщицы БК «Пари НН» в рамках проекта «Герои твоей команды»

Букмекеры считают, что у представительницы России есть минимальные шансы на победу. Взять успех Кудерметовой можно за 4.50, что приблизительно 17% вероятности исхода. Триумф Свентек доступен за 1.20 (83%).

Ставка в 1000 рублей на Веронику в случае ее выхода в финал принесет выплату в 4500 рублей, а чистая прибыль составит 3500 рублей.

Эксперты предполагают, что матч завершится победой Свентек в двух сетах. Котировка на такой исход — 1.60.

Можете повысить шансы Кудерметовой или улучшить коэффициент на победу польки с помощью форы по геймам: Ф1(-4.5) идет за 1.68, Ф2(+4.5) — за 2.18.

Два предыдущих матча между девушками завершились разгромными победами Иги. ТМ 19.5 гейма оценен в 2.05, ТБ 19.5 — в 1.77.

Тай-брейк в игре предложен за 4.30. Правда, на этом турнире в четырех матчах на двоих теннисистки всего раз добрались до 13-го гейма.

Малком. «Сепахан» — «Зенит»: прогноз на товарищеский матч 17 февраля 2023 года

Прогноз и ставка на матч Ига Свентек — Вероника Кудерметова

Кудерметова провела несколько отличных матчей в Дохе: в тяжелом поединке одолела Крейчикову, расправилась с обидчицей Самсоновой — Кенин, а еще в трех сетах выбила шестую ракетку мира Кори Гауфф. Однако на этом ее путь на турнире завершится.

Свентек слишком сильна для Вероники. Мало того, что обе очные встречи на харде полька выиграла за явным преимуществом (6:1:6:0 и 6:3, 6:3), так еще перед полуфиналом она получила дополнительный отдых — Белинда Бенчич не вышла на матч 1/4 финала. Поэтому свежая первая ракетка мира должна легко пробиться в финал Дохи.

Рекомендуемая ставка: ТМ 20.5 гейма за 1.73.

Теннис
Прогнозы на спорт
Вероника Кудерметова
Ига Свентек
0
Читайте также
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Посольство РФ оценило позицию Вашингтона относительно ударов по Крыму
Кулеба заявил об отсутствии договоренностей по истребителям для Киева
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области
Рябков выразил уверенность в ответственности США за диверсию на СП
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сепахан» — «Зенит»: прогноз на товарищеский матч 17 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости