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Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: канадец заберет у второй ракетки России хотя бы одну партию

Прогноз на матч ATP Роттердам Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим 17 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Getty Images

17 февраля в четвертьфинале турнира в Роттердаме россиянин Даниил Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч между 11-й и восьмой ракетками мира начнется примерно в 16.30 по московскому времени. Счет личных встреч — 4:0 в пользу Медведева.

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Букмекеры отдали предпочтение Медведеву. На победу второй ракетки России можно поставить с коэффициентом 1.41, что приблизительно 71% вероятности исхода. Успех Оже-Альяссима идет за 2.90 (29%).

Ставка в 1000 рублей на триумф канадца в случае его выхода в полуфинал принесет выплату в 2900 рублей, а чистая прибыль составит 1900 рублей.

Правда, эксперты считают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу Даниила. Котировка — 2.05.

Последний матч между теннисистами был потрясающим — в четвертьфинале АО 2022 Медведев отыграл матчбол в четвертой партии и прошел соперника. Позднее в финале Даниил упустил преимущество в два сета над Надалем. На то, что канадец снова окажет сопротивление и выиграет хотя бы одну партию, коэффициент — 1.72.

Можете выбрать один из нескольких вариантов для ставки на количество геймов:

  • тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.90, ТМ 22.5 — тоже в 1.90;

  • ТБ 23.5 — в 2.16, ТМ 23.5 — в 1.65;

  • ТБ 24.5 — в 2.23, ТМ 23.5 — в 1.61.

На тотал больше 2.5 партии можно поставить за 2.36, на ТМ 2.5 — за 1.55.

В матче против Алехандро Давидовича-Фокина Медведев проиграл стартовый сет, но забрал матч. Вариант П2/П1 предложен за 6.90.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим

Медведев очень неудачно начал матч стартового раунда против Давидовича-Фокина, но в итоге победил соперника в трех сетах. Причем в половине геймов противники сделали брейки — кошмарно держали подачу. Во встрече с Ботиком ван де Зандсхулпом Даниил выглядел лучше, но и тут он несколько раз находился на грани проигрыша своих геймов — отыграл шесть из шести брейк-пойнтов.

У Оже-Альяссима таких проблем не возникало: что во встрече с Сонего, что против Баррера он был достаточно агрессивен и успешен на своей подаче. Благодаря этому канадец легко закрыл обоих соперников в двух сетах. Учитывая актуальную форму соперников и то, как Феликс выглядел в предыдущих матчах с Даниилом, взять сет у россиянина ему вполне по силам.

Рекомендуемая ставка: Оже выиграет хотя бы одну партию за 1.72.

Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Феликс Оже-Альяссим
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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