Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим: канадец заберет у второй ракетки России хотя бы одну партию
17 февраля в четвертьфинале турнира в Роттердаме россиянин Даниил Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч между 11-й и восьмой ракетками мира начнется примерно в 16.30 по московскому времени. Счет личных встреч — 4:0 в пользу Медведева.
Букмекеры отдали предпочтение Медведеву. На победу второй ракетки России можно поставить с коэффициентом 1.41, что приблизительно 71% вероятности исхода. Успех Оже-Альяссима идет за 2.90 (29%).
Ставка в 1000 рублей на триумф канадца в случае его выхода в полуфинал принесет выплату в 2900 рублей, а чистая прибыль составит 1900 рублей.
Правда, эксперты считают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу Даниила. Котировка — 2.05.
Последний матч между теннисистами был потрясающим — в четвертьфинале АО 2022 Медведев отыграл матчбол в четвертой партии и прошел соперника. Позднее в финале Даниил упустил преимущество в два сета над Надалем. На то, что канадец снова окажет сопротивление и выиграет хотя бы одну партию, коэффициент — 1.72.
Можете выбрать один из нескольких вариантов для ставки на количество геймов:
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тотал больше 22.5 гейма оценен в 1.90, ТМ 22.5 — тоже в 1.90;
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ТБ 23.5 — в 2.16, ТМ 23.5 — в 1.65;
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ТБ 24.5 — в 2.23, ТМ 23.5 — в 1.61.
На тотал больше 2.5 партии можно поставить за 2.36, на ТМ 2.5 — за 1.55.
В матче против Алехандро Давидовича-Фокина Медведев проиграл стартовый сет, но забрал матч. Вариант П2/П1 предложен за 6.90.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Феликс Оже-Альяссим
Медведев очень неудачно начал матч стартового раунда против Давидовича-Фокина, но в итоге победил соперника в трех сетах. Причем в половине геймов противники сделали брейки — кошмарно держали подачу. Во встрече с Ботиком ван де Зандсхулпом Даниил выглядел лучше, но и тут он несколько раз находился на грани проигрыша своих геймов — отыграл шесть из шести брейк-пойнтов.
У Оже-Альяссима таких проблем не возникало: что во встрече с Сонего, что против Баррера он был достаточно агрессивен и успешен на своей подаче. Благодаря этому канадец легко закрыл обоих соперников в двух сетах. Учитывая актуальную форму соперников и то, как Феликс выглядел в предыдущих матчах с Даниилом, взять сет у россиянина ему вполне по силам.
Рекомендуемая ставка: Оже выиграет хотя бы одну партию за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2