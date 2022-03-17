Красно-белые захотят реабилитироваться за домашнее поражение.

19 марта 2022 года московский «Спартак» отправится в гости к «Нижнему Новгороду» на матч 22-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород», начало — в 14.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru.

Коэффициенты букмекеров на матч «Нижний Новгород» — «Спартак» 19 марта 2022 года

Команда Ваноли — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу «Спартака» предлагают коэффициент 1.75 — это около 55% вероятности. Успех «Нижнего Новгорода» доступен за 5.10 (19%), а ничья — за 3.70 (26%).

Ф1(0) идет за 3.80, а Ф2(0) — за 1.29.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.03, а ТМ 2.5 — за 1.84.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 2.00. Противоположный исход оценивается коэффициентом 1.81.

«Нижний Новгород» — «Спартак»: прогноз и анализ матча РПЛ 19 марта 2022 года

Перед началом сезона «Нижний Новгород» ставил задачу сохранить прописку в российской премьер-лиге, а «Спартак» намеревался пробиться в Лигу чемпионов и успешно проявить себя в еврокубках.

Однако сейчас все цели практически перечеркнуты. РПЛ исключили из еврокубков, как и «Спартак», вышедший в 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги Европы. Да и в таблице чемпионата красно-белые только девятые.

Кроме того, в этом розыгрыше премьер-лиги может не оказаться «проигравших». Сейчас идет обсуждение расширения лиги, при котором вылетевших команд не будет.

Впрочем, окончательного решения по расширению чемпионата не принято, поэтому нижегородцам не стоит расслабляться. Столичный клуб тоже неподалеку от опасной зоны — всего в шести очках. Кроме того, «Спартак» наверняка хочет взять реванш за сенсационное домашнее поражение от команды Кержакова в первом круге.

После зимних каникул «Спартак» провел три встречи в чемпионате — одолел «Динамо», но уступил ЦСКА и «Краснодару». В матче с «быками» красно-белые остались недовольны судейством и обратились в ЭСК РФС с просьбой оценить пенальти в свои ворота, отмененный гол Бакаева из-за офсайда Николсона и штрафной за фол Кофрие.

«Нижний Новгород» тоже провел три встречи в премьер-лиге после зимнего перерыва — победа над «Уралом», поражение от ЦСКА и ничья с «Уфой». Отличительная черта каждого из этих матчей — удаление.

Красная карточка была и в одном из трех матчей «Спартака» в чемпионате после зимней паузы. Любители адреналина могут сделать ставку на удаление с коэффициентом 2.95.

Кроме того, мы вправе ожидать зрелищного и результативного поединка между соперниками — подобно их встрече в первом круге. «Спартак» забивает в среднем 1.1 гола за игру, а пропускает — 1.43.

«Нижний Новгород» дома забивает в среднем 1 мяч за игру, а пропускает — 1.6. Напомним, что в первом круге команда Кержакова взяла верх над красно-белыми со счетом 2:1. Предлагаем поставить на «обе забьют» за 2.00.

Прогноз и ставка на матч «Нижний Новгород» — «Спартак»: ставка на матч

Предстоящая встреча обещает получиться результативной, как и очный матч соперников в первом круге. Обе команды заинтересованы в победе, что не позволит им отсиживаться в обороне. «Спартак» забивает в среднем 1.1 мяча за игру чемпионата, а пропускает — 1.43.

«Нижний Новгород» в родных стенах пропускает в среднем 1.6 мяча за игру, а забивает — 1.

Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» с котировкой 2.00.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют за 2.00.