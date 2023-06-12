Клиент ФОНБЕТ угадал победителей «Ролан Гаррос» и Кубка России. Его выигрыш составил почти миллион рублей
В воскресенье, 11 июня, в спорте состоялось несколько крупных событий. Одним из них стал финал «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, где за трофей бились серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд. Параллельно в российском футболе сезон завершился битвой «Краснодара» и ЦСКА за Кубок страны. Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал выбор в пользу фаворитов и не прогадал: общий коэффициент экспресса из двух событий получился 1.94, а выигрыш со ставки в 504 000 рублей составил 982 800 рублей.
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Победный купон выглядит следующим образом:
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Новак Джокович — Каспер Рууд: П1 за 1.28 (счет — 3:0);
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«Краснодар» — ЦСКА: П2 с учетом основного времени и пенальти за 1.52 (1:1, 5:6 по пенальти).
Итоговый коэффициент: 1.28 х 1.52 = 1.94.
Волшебник Акинфеев не позволил состояться сенсации
Оба события начались плюс-минус в одно время, и все-таки меньше переживаний за результат было в теннисном финале. Джокович бился не просто за третью победу в Париже и 23-ю на ТБШ, а за величие — в случае успеха он стал бы единоличным лидером по трофеям на «мейджорах» среди мужчин. Соперник у него был опасный, но не стальной — Рууд проиграл Новаку все четыре очные встречи и ни в одной из них не взял ни сета. То же самое случилось и на этот раз: даже несмотря на то что норвежец вел 4:1 в первой партии, по итогу он растерял преимущество и уступил на тай-брейке, а в следующих двух сетах не сумел навязать похожую борьбу.
Значительно интереснее складывался футбольный финал. На 32-й минуте ЦСКА вышел вперед после неоднозначного пенальти и точного удара Федора Чалова. До и после этого эпизода у армейцев было достаточно моментов, чтобы забить еще, но усилиями вратаря Агкацева «Краснодару» удалось отстоять ворота. При этом номинальные хозяева реализовали один из немногочисленных собственных моментов — Джон Кордоба откликнулся на навес в штрафную и головой переправил мяч в дальний угол.
В основное время соперники так и не выявили победителя, поэтому все решилось в серии пенальти. Причем начало в исполнении ЦСКА наверняка заставило автора ставки понервничать: на третьем ударе осекся Мойзес, пробивший выше ворот, и «Краснодар» повел в серии 3:2. Но дальше в игру по-настоящему вступил Игорь Акинфеев. Сначала голкипер армейцев выиграл дуэль у Жуана Баши — парировал удар в левый угол. А при счете 6:5 не позволил забить другому иностранцу — Олакунле Олусегуну.
В результате ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России, а в миксте с победой Джоковича этот успех принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 982 800 рублей.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|21
|7
|2
|74-20
|70
|
2
|ЦСКА
|30
|17
|7
|6
|56-27
|58
|
3
|Спартак
|30
|15
|9
|6
|60-38
|54
|
4
|Ростов
|30
|15
|8
|7
|48-44
|53
|
5
|Ахмат
|30
|15
|5
|10
|51-39
|50
|
6
|Краснодар
|30
|13
|9
|8
|62-46
|48
|
7
|Оренбург
|30
|14
|4
|12
|58-55
|46
|
8
|Локомотив
|30
|13
|6
|11
|54-46
|45
|
9
|Динамо
|30
|13
|6
|11
|49-45
|45
|
10
|Сочи
|30
|11
|5
|14
|37-54
|38
|
11
|Урал
|30
|10
|6
|14
|33-45
|36
|
12
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|32-45
|32
|
13
|Пари НН
|30
|8
|6
|16
|33-50
|30
|
14
|Факел
|30
|6
|12
|12
|36-48
|30
|
15
|Химки
|30
|4
|6
|20
|25-67
|18
|
16
|Торпедо
|30
|3
|4
|23
|22-61
|13
|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
|3 : 0
|3.06
|17:00
|
Пари НН – Химки
|2 : 0
|3.06
|17:00
|
Урал – Сочи
|1 : 0
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|20
|1
|4
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|28
|1
|4
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9