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Сегодня, 17:44

Клиент ФОНБЕТ угадал победителей «Ролан Гаррос» и Кубка России. Его выигрыш составил почти миллион рублей

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Новак Джокович.
Фото Getty Images
Фавориты не подвели.

В воскресенье, 11 июня, в спорте состоялось несколько крупных событий. Одним из них стал финал «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде, где за трофей бились серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд. Параллельно в российском футболе сезон завершился битвой «Краснодара» и ЦСКА за Кубок страны. Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ сделал выбор в пользу фаворитов и не прогадал: общий коэффициент экспресса из двух событий получился 1.94, а выигрыш со ставки в 504 000 рублей составил 982 800 рублей.

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Победный купон выглядит следующим образом:

  • Новак Джокович — Каспер Рууд: П1 за 1.28 (счет — 3:0);

  • «Краснодар» — ЦСКА: П2 с учетом основного времени и пенальти за 1.52 (1:1, 5:6 по пенальти).

Итоговый коэффициент: 1.28 х 1.52 = 1.94.

Волшебник Акинфеев не позволил состояться сенсации

Оба события начались плюс-минус в одно время, и все-таки меньше переживаний за результат было в теннисном финале. Джокович бился не просто за третью победу в Париже и 23-ю на ТБШ, а за величие — в случае успеха он стал бы единоличным лидером по трофеям на «мейджорах» среди мужчин. Соперник у него был опасный, но не стальной — Рууд проиграл Новаку все четыре очные встречи и ни в одной из них не взял ни сета. То же самое случилось и на этот раз: даже несмотря на то что норвежец вел 4:1 в первой партии, по итогу он растерял преимущество и уступил на тай-брейке, а в следующих двух сетах не сумел навязать похожую борьбу.

Значительно интереснее складывался футбольный финал. На 32-й минуте ЦСКА вышел вперед после неоднозначного пенальти и точного удара Федора Чалова. До и после этого эпизода у армейцев было достаточно моментов, чтобы забить еще, но усилиями вратаря Агкацева «Краснодару» удалось отстоять ворота. При этом номинальные хозяева реализовали один из немногочисленных собственных моментов — Джон Кордоба откликнулся на навес в штрафную и головой переправил мяч в дальний угол.

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В основное время соперники так и не выявили победителя, поэтому все решилось в серии пенальти. Причем начало в исполнении ЦСКА наверняка заставило автора ставки понервничать: на третьем ударе осекся Мойзес, пробивший выше ворот, и «Краснодар» повел в серии 3:2. Но дальше в игру по-настоящему вступил Игорь Акинфеев. Сначала голкипер армейцев выиграл дуэль у Жуана Баши — парировал удар в левый угол. А при счете 6:5 не позволил забить другому иностранцу — Олакунле Олусегуну.

В результате ЦСКА в восьмой раз в своей истории стал обладателем Кубка России, а в миксте с победой Джоковича этот успех принес клиенту ФОНБЕТ выигрыш в 982 800 рублей.

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Теннис
Футбол
Roland Garros
Кубок России
Прогнозы на спорт
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Каспер Рууд
Новак Джокович
0
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Ставки на АПЛ в сезоне-2023/24: предсказуемый фаворит и очень плотная борьба за топ-4
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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