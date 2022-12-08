Прогнозы на спорт
Р§Рњ 2022
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 10:15

Нидерланды — Аргентина: магии Месси не хватит для победы над Депаем и Гакпо?

Голландцы еще ни разу не проиграли при Ван Гале.
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси после победы над сборной Австралии.
Фото Global Look Press

9 декабря пройдут первые четвертьфиналы чемпионата мира в Катаре: в одном из них встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Матч состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, время начала — 22.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/4 финала
09 дек, 22:00. Lusail Stadium (Лусаил)
Нидерланды
Аргентина

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев фаворитами матча: поставить на победу «Альбиселесте» в основное время можно с коэффициентом 2.22, что составляет примерно 44% вероятности. Успех «Оранье» предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за меньшие 3.20 (31%).

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• победа Аргентины 1:0 — за 5.70;

• ничья 1:1 — за 6.10;

• успех голландцев 1:0 — за 7.90.

Аналитики ждут малорезультативную игру, хотя команды выступают в Катаре достаточно ярко. Тотал больше 2.5 гола предложен с приличным коэффициентом 2.40, ТМ 2.5 идет за небольшие 1.57.

Харри Кейн. Кубок мира в Европе, Португалия — самая результативная команда турнира. Спецставки на ЧМ

Также соперники немного пропускают: провели по два сухих матча на турнире. Голландцы получили в свои ворота всего два мяча, аргентинцы — три. Рынок на голы от обеих сборных доступен за 2.14, «обе забьют — нет» идет за 1.71.

Нидерланды — Аргентина: прогноз и анализ матча чемпионата мира 9 декабря 2022 года

Команды выступают недостаточно мощно, хотя оформили по три победы. Например, «Альбиселесте» в стартовом туре группового этапа сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), которая в итоге даже не вышла в плей-офф. Нидерланды во втором туре с трудом удержали ничью против Эквадора (1:1).

В 1/8 финала южноамериканцы обыграли Австралию (2:1), а «Оранжевые» разбили США (3:1). В XXI веке команды дважды встречались в матчах чемпионата мира и оба раза сыграли по нулям. В 2014-м бились в полуфинале, в 2006-м — на групповом этапе.

Лионель Месси. Бразилия — мощь, Месси — единственная надежда сырой Аргентины. Кто выиграет ЧМ?

При этом в Катаре Аргентина и Нидерланды показывают хорошую результативность: обе команды только в одном матче турнира забили меньше двух мячей: аргентинцы — в проигранной встрече с Саудовской Аравией (1:2), голландцы — в ничейной с эквадорцами (1:1).

Хорошую форму набрали лидеры команды. «Альбиселесте» в Катаре тащит Лионель Месси, который за четыре матча набрал четыре результативных действия. В матче с Австралией Лео впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира. За голландцев разрывают Коди Гакпо, Дензел Думфрис и Дэви Классен: оформили по три голевых действия.

Также в матче с США за «Оранжевых» первый мяч на турнире вонзил Мемфис Депай. Форвард «Барселоны» приехал в Катар травмированным, но, кажется, набрал форму. Ждете жаркий матч от команды Луи ван Гала? Индивидуальный тотал голландцев больше 1.5 мяча можно взять за 3.60, ИТМ1 (1.5) — за 1.29.

Килиан Мбаппе. Мбаппе может превзойти бомбардирский успех Роналдо. Достанут ли его Месси и Ришарлисон в гонке бомбардиров ЧМ?

Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года

Команды дважды встречались на ЧМ в XXI веке и оба раза сыграли вничью. В Катаре они тоже находятся на близком уровне: практически одинаково прошли групповой этап и более-менее неплохо стартовали в плей-офф.

Аргентину тащит Месси, а Нидерланды показывают неплохую командную игру и отсутствие зависимости от одного футболиста. В нападении ярко проявляют себя Гакпо и Депай, замечательно играют латерали Блинд и Думфрис, которые разорвали США. Не стоит забывать, что голландцы еще ни разу не проиграли за 19 матчей при Ван Гале — они уже давно держат стабильно высокий уровень.

Рекомендуемая ставка: Нидерланды не проиграют в основное время за 1.74.

2
0
Читайте также
ФИФА оштрафовала Сербию за флаг страны с Косово в раздевалке сборной на ЧМ-2022
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Посол Польши в Венгрии встретился с желающими поделить Украину политиками
Захарова заявила о подготовке США «дворцового переворота» на Украине
Члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кубок мира в Европе, Португалия — самая результативная команда турнира. Спецставки на ЧМ

Рустем Акмалов: «С программой лояльности играть в БЕТСИТИ стало еще интереснее»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости