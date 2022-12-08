Нидерланды — Аргентина: магии Месси не хватит для победы над Депаем и Гакпо?
9 декабря пройдут первые четвертьфиналы чемпионата мира в Катаре: в одном из них встретятся сборные Нидерландов и Аргентины. Матч состоится на Национальном стадионе в Лусаиле, время начала — 22.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата мира Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают южноамериканцев фаворитами матча: поставить на победу «Альбиселесте» в основное время можно с коэффициентом 2.22, что составляет примерно 44% вероятности. Успех «Оранье» предложен с котировкой 3.80 (25%), ничья идет за меньшие 3.20 (31%).
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• победа Аргентины 1:0 — за 5.70;
• ничья 1:1 — за 6.10;
• успех голландцев 1:0 — за 7.90.
Аналитики ждут малорезультативную игру, хотя команды выступают в Катаре достаточно ярко. Тотал больше 2.5 гола предложен с приличным коэффициентом 2.40, ТМ 2.5 идет за небольшие 1.57.
Также соперники немного пропускают: провели по два сухих матча на турнире. Голландцы получили в свои ворота всего два мяча, аргентинцы — три. Рынок на голы от обеих сборных доступен за 2.14, «обе забьют — нет» идет за 1.71.
Нидерланды — Аргентина: прогноз и анализ матча чемпионата мира 9 декабря 2022 года
Команды выступают недостаточно мощно, хотя оформили по три победы. Например, «Альбиселесте» в стартовом туре группового этапа сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), которая в итоге даже не вышла в плей-офф. Нидерланды во втором туре с трудом удержали ничью против Эквадора (1:1).
В 1/8 финала южноамериканцы обыграли Австралию (2:1), а «Оранжевые» разбили США (3:1). В XXI веке команды дважды встречались в матчах чемпионата мира и оба раза сыграли по нулям. В 2014-м бились в полуфинале, в 2006-м — на групповом этапе.
При этом в Катаре Аргентина и Нидерланды показывают хорошую результативность: обе команды только в одном матче турнира забили меньше двух мячей: аргентинцы — в проигранной встрече с Саудовской Аравией (1:2), голландцы — в ничейной с эквадорцами (1:1).
Хорошую форму набрали лидеры команды. «Альбиселесте» в Катаре тащит Лионель Месси, который за четыре матча набрал четыре результативных действия. В матче с Австралией Лео впервые в карьере забил в плей-офф чемпионата мира. За голландцев разрывают Коди Гакпо, Дензел Думфрис и Дэви Классен: оформили по три голевых действия.
Также в матче с США за «Оранжевых» первый мяч на турнире вонзил Мемфис Депай. Форвард «Барселоны» приехал в Катар травмированным, но, кажется, набрал форму. Ждете жаркий матч от команды Луи ван Гала? Индивидуальный тотал голландцев больше 1.5 мяча можно взять за 3.60, ИТМ1 (1.5) — за 1.29.
Прогноз и ставка на матч Нидерланды — Аргентина 9 декабря 2022 года
Команды дважды встречались на ЧМ в XXI веке и оба раза сыграли вничью. В Катаре они тоже находятся на близком уровне: практически одинаково прошли групповой этап и более-менее неплохо стартовали в плей-офф.
Аргентину тащит Месси, а Нидерланды показывают неплохую командную игру и отсутствие зависимости от одного футболиста. В нападении ярко проявляют себя Гакпо и Депай, замечательно играют латерали Блинд и Думфрис, которые разорвали США. Не стоит забывать, что голландцы еще ни разу не проиграли за 19 матчей при Ван Гале — они уже давно держат стабильно высокий уровень.
Рекомендуемая ставка: Нидерланды не проиграют в основное время за 1.74.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2