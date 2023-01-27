«Жирона» — «Барселона»: отсутствие Левандовски не помешает каталонцам сохранить отрыв от «Реала»
28 января в 19-м туре чемпионата Испании лидирующая «Барселона» сыграет в гостях с «Жироной». Встреча состоится на Городском стадионе Монтивилли и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана по платной подписке на онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Алехандро Муньис Руис.
Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Жирона» — «Барселона» 28 января 2023 года
«Барселона» — большой фаворит встречи. На победу каталонцев можно поставить с коэффициентом 1.58, что приблизительно 63% вероятности исхода. Ничья идет за 4.50 (22%), успех «Жироны» — за 5.50 (15%).
Верите, что середняк даст бой лучшей команде Испании по итогам первой части сезона? 1Х доступен за 2.48.
Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.69, ТМ 2.5 — за 2.17.
Обмен голами предложено взять за 1.78, противоположный исход — за 2.04.
«Барселона» пропустила всего шесть мячей в 17 матчах ла лиги этого сезона. На то, что «Жирона» ей не забьет, котировка — 2.47.
Ничью хотя бы в одном из таймов можно взять за 1.68. Победу хозяев — за 3.00.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
«Жирона» — «Барселона»: прогноз и анализ матча 19-го тура ла лиги 28 января 2023 года
«Барселона» чуть сбавила обороты в последних матчах, но это не мешает ей побеждать: в предыдущем туре она 1:0 обыграла «Хетафе», а затем с таким же счетом расправилась с «Реалом Сосьедад» в Кубке Испании. Причем в обоих случаях каталонцы не владели абсолютным преимуществом, а у басков вовсе не должны были выигрывать — нападающий «Сосьедада» Сёрлот не забил с двух метров в пустые ворота в конце встречи.
Однако победы, как бы они ни были достигнуты, не пахнут. А всего их у «Барселоны» в чемпионате уже 14 в 17 встречах — она на три балла опережает «Реал». При этом недавний успех в игре с мадридцами за Суперкубок Испании (3:1) наверняка добавил команде Хави уверенности в себе.
В некоторых матчах каталонцы обошлись без дисквалифицированного Роберта Левандовски, который отбывает трехматчевый бан. Пока он отсутствует, лидерство в атаке сине-гранатовых перехватил Усман Дембеле. В ла лиге на счету француза 5+5, а в последней игре с «Сосьедадом» его удар принес команде путевку в полуфинал Кубка. Во время замены болельщики приветствовали его стоячими овациями.
Поможет ли Усман «Барселоне» одержать очередную победу? На то, что каталонцы выиграют 1:0, 2:0 или 3:0, котировка — 2.85.
У «Жироны» с конца декабря все нездорово: в пяти матчах только одна победа и вылет из Кубка Испании от клуба из третьего дивизиона «Касереньо» (1:2). В трех из этих встреч «жирондинцы» пропустили по два мяча, подтвердив статус одной из самых неуверенно играющих в обороне команд ла лиги. В 18 играх бело-красные получили в свои ворота 28 голов — больше только у трех клубов высшего испанского дивизиона.
Прогноз и ставка на матч «Жирона» — «Барселона»
«Барселона» в 17 матчах ла лиги забила 36 мячей (в среднем 2.11 за 90 минут), и пусть 13 из них на счету отсутствующего Левандовски, отличиться в команде есть кому. Пять голов на счету Дембеле, четыре оформил Педри, три — Фати. Именно они будут давить на «Жирону» и ее защитников.
Команда Мичела очень много пропускает даже по меркам аутсайдеров чемпионата, а компенсировать голами провалы в обороне получается далеко не всегда — у бело-красных уже семь поражений и шесть ничьих в этом сезоне. Сдержать «Барселону», которая во всех четырех официальный очных матчах забила «Жироне» от двух голов, у хозяев не получится.
Рекомендуемая ставка: П2 и ИТБ2 (1.5) за 1.88.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2