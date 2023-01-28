Сливочные выиграли три матча подряд.

29 января в 19-м туре ла лиги встретятся мадридский «Реал» и «Реал Сосьедад». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Сантьяго Бернабеу», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Трансляция доступна по подписке. Главный арбитр встречи — Марио Мелеро Лопес.

Коэффициенты букмекеров на матч ла лиги «Реал» — «Реал Сосьедад» 29 января 2023 года

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами встречи хозяев. Поставить на мадридцев можно за 1.71, это примерно 58% вероятности. Ничью оценили в 4.00 (25%), победу «Сосьедада» — в 5.20 (17%).

В пяти последних личных встречах «Реал Сосьедад» дважды не проиграл оппоненту. Если считаете, что баски способны и в этот раз набрать очки, оформите ставку на Х2 за 2.20.

Улучшить котировку на победу «Реала» или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.20, Ф2(+1) — за 1.68.

Эксперты не определились, будет ли матч результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценили в 1.90, обратный исход — в 1.95.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.88. Но уже три матча подряд «Сосьедад» не обменивается голами, так что можно присмотреться к обратному исходу за 1.92.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Реала» за 6.60.

«Реал» — «Реал Сосьедад»: прогноз и анализ матча ла лиги 29 января 2023 года

«Реал» в середине января мощно проиграл «Барселоне» в матче за Суперкубок — каталонцы разбили команду Анчелотти со счетом 3:1. Тогда тренер признал, что команда находится в кризисе и дела у нее не очень, но следующие три матча сильно опровергают его слова.

Во-первых, уже через четыре дня после турнира в Эр-Рияде сливочные в ярком матче 1/8 Кубка Испании с «Вильярреалом» победили 3:2. Они отыгрались с 0:2, окончательно перевернув игру на 86-й минуте. Дальше была ожидаемая победа в чемпионате над «Атлетиком» (2:0), а продолжилась серия триумфом в мадридском дерби. «Реал» прошел команду Симеоне в рамках 1/4 финала Кубка Испании, при этом королевскому клубу пришлось отыгрываться — до 79-й минуты счет был в пользу «Атлетико». Но завершилось все со счетом 3:1 в пользу «Реала», в дополнительное время Бензема и Винисиус решили вопрос выхода в полуфинал.

Может, форма у «Реала» спорная — в трех матчах после Суперкубка они дважды пропустили первыми, — но характера у них не отнять, потому что оба раза мадридцы вернулись в игру и победили. Плюс после поражения от «Барселоны» сливочные дважды забили больше мяча за игру, а «Атлетико» отгрузили три с учетом дополнительного времени.

Если думаете, что «Сосьедад» тоже получит как минимум два гола, поставьте на ИТБ1 (1.5) за 1.78.

Даст ли соперник столько забить? Хороший вопрос, поскольку «Реал Сосьедад» не мальчик для битья. Команда Иманола Альгуасила 25 января уступила «Барселоне» в Кубке Испании, а до того шла на победной серии из девяти (!) официальных матчей. Причем только в трех из них сопернику удалось огорчить вратаря «Сосьедада» — с обороной у команды полный порядок.

Другое дело — топ-клубы. С ними у басков проблемы. Например, обе встречи с «Барселоной» в этом сезоне для «Сосьедада» закончились поражениями.

Прогноз и ставка на матч «Реал» — «Реал Сосьедад»

«Реал» после Суперкубка показывает характер, и матч с «Сосьедадом» — отличная возможность продемонстрировать его еще раз. Команды разделяют три очка, победа басков поможет им вклиниться в борьбу за золото. Сливочным это не нужно — у них мотивация не отстать от «Барселоны». Одновременно с этим бело-голубым плохо даются топ-встречи — всего одна победа за четыре матча с топ-клубами.

Но если победа «Реала» почти не вызывает сомнений, то вот результативность под вопросом. Мадридцы забивают в ла лиге 2.23 мяча за игру, но у «Сосьедада» приличная оборона (пропускают в среднем один гол). За последние десять официальных игр они получили всего четыре мяча. Вероятно, с «Реалом» они тоже не допустят разгрома. К тому же, в четырех прошедших личных встречах три раза заше

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.95.