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11 октября, 10:15

«Милан» — «Челси»: Поттер опять сотворит магию?

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» 11 октября 2022 года
Читать «СЭ» в
Грэм Поттер в первом матче.
Фото Global Look Press
Полный лазарет «россонери» поможет.

Лига чемпионов в разгаре — стартовали ответные матчи. В одном из них «Милан» примет «Челси» на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 21.45 по московскому времени.

Лига чемпионов. Группа E
11 окт, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
0:2
Челси

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» 11 октября 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Победу «Челси» оценили котировкой 2.28, это примерно 41% вероятности исхода. Успех «Милана» предложен за 3.20 (31%), ничья идет за 3.50 (28%).

Уверены в том, что «Милан» не проиграет «Челси» второй раз? Поставьте на это за 1.67.

Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 2.35, Ф2(0) — за 1.64.

Эксперты не уверены в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча идет оценили в 1.96, обратный исход — в 1.90.

С вариантом «обе забьют» все куда однозначнее — он доступен за 1.79.

Игра получится грубой? Возможно. Коэффициент на удаление — 4.00, на пенальти — 2.70.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.

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«Милан» — «Челси»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 11 октября 2022 года

«Милан» попал в жуткую ситуацию — половина команды в лазарете. История напоминает времена пандемии, когда игроки выбывали пачками — только сейчас дело не в ковиде. Основной вратарь, два основных защитника, один из основных полузащитников и несколько игроков ротации недоступны из-за травм. Кьер, Калабриа, Маньян, Салемакерс — как минимум на этих парней не может рассчитывать Пиоли.

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Это привело к тому, что против «Челси» на воротах стоял 36-летний румынский голкипер Тэтэрушану, в защите бегали глубокие запасные Балло-Туре и Дест, а в полузащите еще один «баночник» этого сезона, Раде Крунич. Правда, атакующая линия была относительно в порядке — де Кетеларе, Жиру, Леау и Тонали играли. Тем не менее, соорудить гол не смогли — и вот здесь уже стоит задать вопрос Пиоли.

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«Челси», по всей видимости, хорошо поработали в перерыве. Из-за смерти королевы и перерыва на сборные у Грэма Поттера было много времени для того, чтобы вникнуть в ситуацию в команде и внести изменения. Как итог, после выхода с паузы у «Челси» два достойных выступления — убедительная победа над «Кристал Пэлас» и разгром «Милана». Правда, голы синих — пока больше мастерство бьющего, чем скрупулезная работа тренера. Особенно отличается Пьер-Эмерик Обамеянг — поставить на его гол можно за 2.50.

Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Челси»

Ситуация с травмированными игроками в «Милане» надолго, «ерундовых» травм там почти нет. Значит против отлично укомплектованного «Челси» на ходу отдуваться вновь придется запасникам. Мы это уже наблюдали в первом матче — там синие разгромно победили. В Милане, быть может, обойдется без разгрома, но Грэм Поттер в таких условиях обязан увозить победу.

Рекомендуемая ставка: победа «Челси» за 2.28.

Футбол
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ФК Милан
ФК Челси
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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