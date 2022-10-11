«Милан» — «Челси»: Поттер опять сотворит магию?
Лига чемпионов в разгаре — стартовали ответные матчи. В одном из них «Милан» примет «Челси» на стадионе «Джузеппе Меацца». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru. Трансляция начнется в 21.45 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Челси» 11 октября 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами гостей. Победу «Челси» оценили котировкой 2.28, это примерно 41% вероятности исхода. Успех «Милана» предложен за 3.20 (31%), ничья идет за 3.50 (28%).
Уверены в том, что «Милан» не проиграет «Челси» второй раз? Поставьте на это за 1.67.
Подстрахуйтесь при помощи нулевой форы: Ф1(0) доступна за 2.35, Ф2(0) — за 1.64.
Эксперты не уверены в результативности встречи — тотал больше 2.5 мяча идет оценили в 1.96, обратный исход — в 1.90.
С вариантом «обе забьют» все куда однозначнее — он доступен за 1.79.
Игра получится грубой? Возможно. Коэффициент на удаление — 4.00, на пенальти — 2.70.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:1 за 6.40.
«Милан» — «Челси»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 11 октября 2022 года
«Милан» попал в жуткую ситуацию — половина команды в лазарете. История напоминает времена пандемии, когда игроки выбывали пачками — только сейчас дело не в ковиде. Основной вратарь, два основных защитника, один из основных полузащитников и несколько игроков ротации недоступны из-за травм. Кьер, Калабриа, Маньян, Салемакерс — как минимум на этих парней не может рассчитывать Пиоли.
Это привело к тому, что против «Челси» на воротах стоял 36-летний румынский голкипер Тэтэрушану, в защите бегали глубокие запасные Балло-Туре и Дест, а в полузащите еще один «баночник» этого сезона, Раде Крунич. Правда, атакующая линия была относительно в порядке — де Кетеларе, Жиру, Леау и Тонали играли. Тем не менее, соорудить гол не смогли — и вот здесь уже стоит задать вопрос Пиоли.
«Челси», по всей видимости, хорошо поработали в перерыве. Из-за смерти королевы и перерыва на сборные у Грэма Поттера было много времени для того, чтобы вникнуть в ситуацию в команде и внести изменения. Как итог, после выхода с паузы у «Челси» два достойных выступления — убедительная победа над «Кристал Пэлас» и разгром «Милана». Правда, голы синих — пока больше мастерство бьющего, чем скрупулезная работа тренера. Особенно отличается Пьер-Эмерик Обамеянг — поставить на его гол можно за 2.50.
Прогноз и ставка на матч «Милан» — «Челси»
Ситуация с травмированными игроками в «Милане» надолго, «ерундовых» травм там почти нет. Значит против отлично укомплектованного «Челси» на ходу отдуваться вновь придется запасникам. Мы это уже наблюдали в первом матче — там синие разгромно победили. В Милане, быть может, обойдется без разгрома, но Грэм Поттер в таких условиях обязан увозить победу.
Рекомендуемая ставка: победа «Челси» за 2.28.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1