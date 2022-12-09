Марокко — Португалия: для победы Сантушу придется вызволить со скамейки Роналду
10 декабря на чемпионате мира по футболу в Катаре завершится четвертьфинальная стадия. В одном из матчей Португалия сыграет с открытием турнира — командой Марокко. Встреча состоится на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и начнется в 18.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции — в 17.45 мск. Главным арбитром назначен аргентинец Факундо Тельо.
Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Марокко — Португалия 10 декабря 2022 года
Португалия — очевидный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу Криштиану Роналду и компании в основное время можно поставить с коэффициентом 1.67, что приблизительно 59% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.80 (26%), успех Марокко — за 6.10 (15%).
«Атласские львы» не проигрывают уже 11 матчей подряд. На то, что они не уступят по итогам 90 минут предстоящей игры, котировка — 2.34.
Португальцы наравне с Англией забили больше всех на турнире и в трех встречах пробили «верх» по голам. ТБ 2.5 идет за 2.20, ТМ 2.5 — за 1.74.
В то же время у Марокко — лучшая оборона ЧМ. За четыре игры африканцы пропустили всего однажды, забив в свои ворота. На то, что Португалия не пробьет соперника, коэффициент — 3.20.
Обмен голами можно взять за 2.13, противоположный исход — за 1.71.
Эксперты считают, что наилучшие шансы отличиться в матче у Криштиану Роналду — 2.50. На его сменщика Гонсалу Рамуша предложено поставить за 2.95.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Проход Португалии в полуфинал оценен котировкой 1.33, Марокко — 3.65.
Марокко — Португалия: прогноз и анализ матча ЧМ 10 декабря 2022 года
Сборная Португалии проводит очень яркий турнир: в четырех матчах футболисты Фернанду Сантуша наколотили 12 мячей, шесть — в матче 1/8 со Швейцарией. Причем лидер команды Криштиану Роналду имеет отношение всего к одному голу — в ворота Ганы (3:2). Всю остальную работу за него выполнили другие игроки: у Гонсалу Рамуша три забитых мяча, у Бруну Фернандеша — 2+3, два результативных удара на счету Рафаэла Леау.
Несмотря на шикарную игру в атаке, нельзя отрицать, что у чемпионов Европы-2016 есть проблемы в обороне — они не пропустили только в одном матче. В играх с Ганой и Южной Кореей в их ворота мяч влетел вовсе по два раза. На гол Марокко в предстоящей встрече можно поставить за сочные 1.71.
Хотя африканцы вряд ли будут очень уж сильно стремиться в атаку. Именно выжидательная тактика позволила им выбить из борьбы Испанию: «Атласские львы» аккуратно сыграли в обороне и пару раз опасно выбежали в контратаку, а выиграли по пенальти.
Для Марокко это был 11-й матч подряд без поражений. Что еще более впечатляет, восемь из этих встреч были сыграны на ноль. А единственный пропущенный гол на этом турнире африканцы забили сами себе.
Прогноз и ставка на матч Марокко — Португалия
У Португалии очень серьезный запас прочности и шикарная скамейка запасных — Фернанду Сантуш может позволить себе джокеров в лице Роналду, Леау, Жоау Мариу и Канселу. У Марокко в этом плане все не так звездно, но имеющиеся в распоряжении Валида Реграги футболисты очень работоспособны и здорово обучены для игры с более сильными соперниками.
Тактику команд предугадать легко: Португалия будет атаковать, Марокко — огрызаться. Учитывая, как сильно африканцы играют в обороне в последнее время, взломать их будет непросто — не получилось у Испании, Хорватии и Бельгии. Если Криш и компания забьют, то не более двух мячей.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТМ 2.5 за 2.05.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2