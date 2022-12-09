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Сегодня, 14:15

Гол в пустые ворота за 36 секунд до финальной сирены принес игроку букмекера 2.33 млн рублей

Евгений Коростелев
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«Салават Юлаев».
Фото Официальная группа «Салавата Юлаева» в VK.
Николай Кулемин из «Салавата Юлаева» позволил доехать ставке.

8 декабря в КХЛ состоялся матч между одними из лидеров Восточной конференции — «Сибирь» принимала «Салават Юлаев». Клиент букмекерской компании БЕТСИТИ выбрал для наблюдения эту встречу и в процессе поставил на победу гостей с форой (-2) шайбы за коэффициент 1.75. Сумма — 1 333 333 рубля, а выигрыш составил 2 333 332 рубля.

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Гол «Сибири» через минуту после ставки не испортил картину

За три недели до этого матча команды уже встречались на льду уфимцев, и победу тогда добыли хоккеисты «Сибири» (2:1). Единственную шайбу «Салават» забросил только в середине третьего периода.

Новая игра подарила совсем другой результат и развитие событий. В первом периоде соперники обменялись голами, а в начале второго гости провели мощнейший отрезок — забросили трижды за две минуты. На 31-й Владимир Бутузов сократил отставание, но «Салават Юлаев» все равно вел с комфортным преимуществом (4:2).

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На 44-й минуте клиент букмекера решил, что команда Виктора Козлова снова оторвется в счете и завершит матч с превосходством в три шайбы. Он поставил 1 333 333 рубля на победу «Салавата» с форой (-2) шайбы за коэффициент 1.75. Однако, возможно, уже через минуту сильно пожалел об этом — Бутузов оформил дубль и сделал счет 3:4.

Для выигрыша ставки ее автору требовались два гола гостей или хотя бы одна заброшенная шайба, чтобы получить возврат. Переживать пришлось недолго — через 18 секунд после гола «Сибири» нападающий Сергей Шмелев восстановил разницу в две шайбы.

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Самыми жаркими получились последние минуты игры, когда хозяева сняли вратаря. Однако это им совсем не помогло. Более того, за 36 секунд до финальной сирены Сергей Кулемин перехватил шайбу на входе в свою зону и точно бросил по пустым воротам от борта. Матч завершился со счетом 6:3, а автор ставки выиграл 2 333 332 рубля.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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