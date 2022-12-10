Анкалаев потушит Блаховичу свет. Чем завершится российско-польская битва за пояс UFC
В главном бою турнира UFC 282 встретятся претенденты на вакантный пояс в полутяжелом весе — поляк Ян Блахович и россиянин Магомед Анкалаев. Ивент пройдет в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» ранним утром 11 декабря. Сайт matchtv.ru покажет главный кард турнира с 6.00 по московскому времени, на телеканале «Матч! Боец» трансляция стартует в 1.30 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Анкалаеву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.28, вероятность исхода — примерно 78%. Успех Блаховича идет за 3.85 (21%), ничья — за 70.0 (1%).
Сколько продлится поединок?
Анкалаев блестяще выступает в UFC. Он пришел в организацию в марте 2018-го, в первом же бою проиграл удушающим Полу Крейгу, но затем добился девяти побед подряд. Причем большинство соперников попадают под удары российского спортсмена и не справляются — пятерых Магомед финишировал нокаутом или техническим нокаутом.
В последнем поединке Энтони Смит продержался чуть больше двух раундов. Мартин Прахнё и Ион Куцелаба не выстояли и одной пятиминутки. На то, что Анкалаев победит Блаховича в первом или во втором раунде, коэффициент — 3.40. В третьем или четвертом — 4.50, в пятом или судейским решением — 2.75.
Блахович чаще всего выигрывает судейскими решениями (11 успешных поединков из 29), при этом три из последних четырех он завершил довольно быстро: Андерсон и Рейес не выстояли и двух раундов, Ракич вылетел в начале третьего. Досрочную победу поляка над россиянином можно взять за 5.75, в первом или втором раунде — за 9.00.
Присмотритесь к количеству пятиминуток в этом поединке:
Каким методом определится чемпион?
«Все сводится к тому, сможет ли Блахович остаться на ногах. Если да, я ставлю на то, что он нокаутирует Анкалаева, или Магомед переведет его и попытается взять верх в борьбе», — поделился мнением об исходе поединка экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг.
Победить Анкалаева в стойке Блаховичу будет очень тяжело, ведь Магомед еще ни разу не проигрывал таким образом — единственное поражение Пол Крейг нанес ему удушающим. Аналитики тоже сомневаются, что поляк сможет вырубить оппонента: на его победу KO, TKO или дисквалификацией котировка — 8.25. Однако в партере шансов у Яна еще меньше: на триумф болевым, удушающим или добровольной сдачей коэффициент 11.0.
Удивительно, но сам Анкалаев никогда не побеждал борцовскими приемами — ни в UFC, ни в других организациях. Поэтому вполне объективно, что на успех российского бойца приемом цифры выше, чем на Блаховича — 14.0. А вот в стойке Магомед очень хорош, и недооценка этого факта может привести для Яна к выключению света — победа Анкалаева нокаутом идет за 1.81.
Соперники совладают с эмоциями?
Оба бойца старательно избегают грязных приемов — в их портфолио нет ни одного поражения из-за непозволительных ударов. Тем не менее, UFC — это не рестлинг, и тут поединок всегда может пойти не по сценарию. Поэтому стоит присмотреться к варианту «бой будет остановлен из-за тычка в глаз» за 4.00 или из-за удара в пах за те же 4.00. Спортсмены не застрахованы от неудачной попытки вырубить противника.
Снятие очка — самая крайняя мера. Поэтому на нее коэффициент очень высокий — 10.9.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2