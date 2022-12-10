Анкалаев потушит Блаховичу свет. Чем завершится российско-польская битва за пояс UFC

Магомед очень хорош в ударке.

В главном бою турнира UFC 282 встретятся претенденты на вакантный пояс в полутяжелом весе — поляк Ян Блахович и россиянин Магомед Анкалаев. Ивент пройдет в Лас-Вегасе на «T-Mobile Arena» ранним утром 11 декабря. Сайт matchtv.ru покажет главный кард турнира с 6.00 по московскому времени, на телеканале «Матч! Боец» трансляция стартует в 1.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Анкалаеву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.28, вероятность исхода — примерно 78%. Успех Блаховича идет за 3.85 (21%), ничья — за 70.0 (1%).

Сколько продлится поединок?

Анкалаев блестяще выступает в UFC. Он пришел в организацию в марте 2018-го, в первом же бою проиграл удушающим Полу Крейгу, но затем добился девяти побед подряд. Причем большинство соперников попадают под удары российского спортсмена и не справляются — пятерых Магомед финишировал нокаутом или техническим нокаутом.

В последнем поединке Энтони Смит продержался чуть больше двух раундов. Мартин Прахнё и Ион Куцелаба не выстояли и одной пятиминутки. На то, что Анкалаев победит Блаховича в первом или во втором раунде, коэффициент — 3.40. В третьем или четвертом — 4.50, в пятом или судейским решением — 2.75.

Блахович чаще всего выигрывает судейскими решениями (11 успешных поединков из 29), при этом три из последних четырех он завершил довольно быстро: Андерсон и Рейес не выстояли и двух раундов, Ракич вылетел в начале третьего. Досрочную победу поляка над россиянином можно взять за 5.75, в первом или втором раунде — за 9.00.

Присмотритесь к количеству пятиминуток в этом поединке:

тотал больше 1.5 идет за 1.29, ТМ 1.5 — за 3.40;

ТБ 2.5 — за 2.25, ТМ 2.5 — за 1.60.

ТБ 3.5 — за 2.00, ТМ 3.5 — за 1.76.

Каким методом определится чемпион?

«Все сводится к тому, сможет ли Блахович остаться на ногах. Если да, я ставлю на то, что он нокаутирует Анкалаева, или Магомед переведет его и попытается взять верх в борьбе», — поделился мнением об исходе поединка экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг.

Победить Анкалаева в стойке Блаховичу будет очень тяжело, ведь Магомед еще ни разу не проигрывал таким образом — единственное поражение Пол Крейг нанес ему удушающим. Аналитики тоже сомневаются, что поляк сможет вырубить оппонента: на его победу KO, TKO или дисквалификацией котировка — 8.25. Однако в партере шансов у Яна еще меньше: на триумф болевым, удушающим или добровольной сдачей коэффициент 11.0.

Удивительно, но сам Анкалаев никогда не побеждал борцовскими приемами — ни в UFC, ни в других организациях. Поэтому вполне объективно, что на успех российского бойца приемом цифры выше, чем на Блаховича — 14.0. А вот в стойке Магомед очень хорош, и недооценка этого факта может привести для Яна к выключению света — победа Анкалаева нокаутом идет за 1.81.

Соперники совладают с эмоциями?

Оба бойца старательно избегают грязных приемов — в их портфолио нет ни одного поражения из-за непозволительных ударов. Тем не менее, UFC — это не рестлинг, и тут поединок всегда может пойти не по сценарию. Поэтому стоит присмотреться к варианту «бой будет остановлен из-за тычка в глаз» за 4.00 или из-за удара в пах за те же 4.00. Спортсмены не застрахованы от неудачной попытки вырубить противника.

Снятие очка — самая крайняя мера. Поэтому на нее коэффициент очень высокий — 10.9.