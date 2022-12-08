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Неймар — третий претендент на приз лучшему игроку ЧМ. А как же Мбаппе, Месси и Роналду?

Евгений Коростелев
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Неймар.
Фото Global Look Press
Бразилец провел на турнире два неполных матча.

Чемпионат мира традиционно открывает любителям футбола будущих звезд. В Катаре уже сверкнули голландец Коди Гакпо и португалец Гонсалу Рамуш. Но основное внимание все равно приковано к давно зарекомендовавшим себя игрокам. Тем более большинство из них вносят неоценимый вклад в результаты своих сборных.

Кто будет признан лучшим футболистом турнира?

По итогам четырех матчей аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшие шансы забрать приз у нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе (2.50). За него говорит как статистика (5+2), так и ее польза для команды: голы форварда стали победными в матчах с Данией (дубль) и Польшей (тоже дубль). Не последний момент — лояльность фанатов. А они боготворят Килиана и уже ставят его наравне с Роналду и Месси. К тому же Черепашка уже трижды признавался игроком матча.

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Кстати о Лео. Капитан сборной Аргентины — второй претендент на звание самого ценного игрока ЧМ (4.50). Он забил три мяча и отметился одним ассистом, но главное — подарил стране надежду на трофей. Без него «Альбиселеста» выглядела бы слишком сухо и небоеспособно.

Третье место неожиданно занимает Неймар (15.0). Бразилец провел на турнире два неполных матча и забил лишь в 1/8 Южной Корее — и то с пенальти. Но эксперты верят, что главная звезда сборной Бразилии проявит себя значительно лучше в оставшихся матчах на мундиале. А уж если он приведет «Селесао» к победе, тогда точно отшвырнет конкурентов.

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Таким же коэффициентом, как и Неймар, оценен возможный успех Бруну Фернандеша. Однако бороться с уже перечисленными ребятами ему будет крайне трудно — нужно не только вывести Португалию в финал, но и быть ее несравненным лидером, каким в 2018-м для Хорватии предстал Лука Модрич.

С небольшим отставанием идет Ришарлисон (17.0). Для его победы также должно сложиться слишком много — нужно догнать Мбаппе в гонке бомбардиров и сыграть в матче за титул.

Котировка 20.0 предложена на Винисиуса, который наверняка в следующих матчах утонет в тени Неймара. Тем более пока на счету мадридского бразильца на турнире всего 1+2. За те же 20.0 доступен Джуд Беллингем, но британец пока не тянет на лучшего игрока турнира. Возможно, только на сильнейшего молодого.

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Успех Криштиану Роналду, который на этом турнире не помогает Португалии, а отравляет в ней атмосферу, коэффициент — 50.0. В списке претендентов он уступает не только Бруну, но и еще одному партнеру по сборной — Гонсалу Рамушу (25.0).

Шансы других топ-игроков выглядят следующим образом:

  • Харри Кейн и Тьяго Силва — 35.0;

  • Коди Гакпо — 40.0;

  • Букайо Сака, Лука Модрич и Маркус Рэшфорд — 50.0;

  • Антуан Гризманн — 65.0.

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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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