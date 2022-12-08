Неймар — третий претендент на приз лучшему игроку ЧМ. А как же Мбаппе, Месси и Роналду?
Чемпионат мира традиционно открывает любителям футбола будущих звезд. В Катаре уже сверкнули голландец Коди Гакпо и португалец Гонсалу Рамуш. Но основное внимание все равно приковано к давно зарекомендовавшим себя игрокам. Тем более большинство из них вносят неоценимый вклад в результаты своих сборных.
Кто будет признан лучшим футболистом турнира?
По итогам четырех матчей аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что наилучшие шансы забрать приз у нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе (2.50). За него говорит как статистика (5+2), так и ее польза для команды: голы форварда стали победными в матчах с Данией (дубль) и Польшей (тоже дубль). Не последний момент — лояльность фанатов. А они боготворят Килиана и уже ставят его наравне с Роналду и Месси. К тому же Черепашка уже трижды признавался игроком матча.
Кстати о Лео. Капитан сборной Аргентины — второй претендент на звание самого ценного игрока ЧМ (4.50). Он забил три мяча и отметился одним ассистом, но главное — подарил стране надежду на трофей. Без него «Альбиселеста» выглядела бы слишком сухо и небоеспособно.
Третье место неожиданно занимает Неймар (15.0). Бразилец провел на турнире два неполных матча и забил лишь в 1/8 Южной Корее — и то с пенальти. Но эксперты верят, что главная звезда сборной Бразилии проявит себя значительно лучше в оставшихся матчах на мундиале. А уж если он приведет «Селесао» к победе, тогда точно отшвырнет конкурентов.
Таким же коэффициентом, как и Неймар, оценен возможный успех Бруну Фернандеша. Однако бороться с уже перечисленными ребятами ему будет крайне трудно — нужно не только вывести Португалию в финал, но и быть ее несравненным лидером, каким в 2018-м для Хорватии предстал Лука Модрич.
С небольшим отставанием идет Ришарлисон (17.0). Для его победы также должно сложиться слишком много — нужно догнать Мбаппе в гонке бомбардиров и сыграть в матче за титул.
Котировка 20.0 предложена на Винисиуса, который наверняка в следующих матчах утонет в тени Неймара. Тем более пока на счету мадридского бразильца на турнире всего 1+2. За те же 20.0 доступен Джуд Беллингем, но британец пока не тянет на лучшего игрока турнира. Возможно, только на сильнейшего молодого.
Успех Криштиану Роналду, который на этом турнире не помогает Португалии, а отравляет в ней атмосферу, коэффициент — 50.0. В списке претендентов он уступает не только Бруну, но и еще одному партнеру по сборной — Гонсалу Рамушу (25.0).
Шансы других топ-игроков выглядят следующим образом:
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2