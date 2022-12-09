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Сегодня, 10:15

Англия — Франция: Мбаппе слишком хорош даже для безупречного Магуайра

«Трем львам» не остановить главную звезду ЧМ.
Евгений Коростелев
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

10 декабря на чемпионате мира в Катаре состоится четвертьфинал между топ-сборными из Европы — Англия сразится с Францией. Игра пройдет на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Старт трансляции в 21.45 мск.

Чемпионат мира. 1/4 финала
10 дек, 22:00. Al Bayt Stadium (Эль-Хаур)
Англия
Франция

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ Англия — Франция 10 декабря 2022 года

Франция, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, небольшой фаворит встречи. Успех «Трехцветных» в основное время оценен коэффициентом 2.45, что приблизительно 40% вероятности исхода. На ничью котировка — 3.40 (28%), на победу Англии — 3.10 (32%).

Англичане не проигрывают пять матчей подряд. На то, что они не уступят по итогам 90 минут, можно поставить за 1.62.

«Три льва» играют в Катаре очень результативно — наколотили 12 мячей в четырех играх (в среднем три за 90 минут). Французы отличились девять раз. ТБ 2.5 идет за 2.10, ТМ 2.5 — за 1.81.

Соперники обменялись голами в трех очных встречах из последних пяти. Вариант «обе забьют» оценен в 1.86, «обе забьют — нет» — в 1.94.

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Пенальти можно взять за 2.80, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

Победа Франции с учетом основного времени, дополнительного и серии пенальти доступна за 1.75. Успех Англии с таким же условием — за 2.20.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов:

  • ничья 1:1 — за 6.20;

  • успех Франции 1:0 — за 7.20;

  • триумф Англии с тем же счетом — за 8.40.

Англия — Франция: прогноз и анализ матча ЧМ 10 декабря 2022 года

Добрые новости для фанатов сборной Англии — родоначальники выиграли оба матча с Францией на чемпионатах мира. Плохая — последняя встреча состоялась в 1982 году. «Трехцветные» с тех пор дважды становились чемпионами мира, а англичане ни разу не играли даже в финале.

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Дойти до этой стадии им снова будет тяжело, потому что у соперника есть явное оружие — Килиан Мбаппе. Нападающий «ПСЖ» забил в Катаре уже пять мячей и упустил примерно столько же шикарных моментов. 23-летний футболист принес команде победы над Данией (2:1) и Польшей (3:1), поучаствовал в разгроме Австралии (4:1) — без него французы не факт что вышли бы из группы.

Достанет ли Килиан для своей команды билет в полуфинал ЧМ? На его гол в предстоящей встрече котировка — 2.50, на тотал больше 1.5 мяча — 9.50.

Англии есть чем ответить: у Гарета Саутгейта молодая и очень бодрая линия нападения во главе с опытным Кейном, которая наконец заиграла после провальной Лиги наций. За шесть матчей в том турнире «Три льва» забили четыре мяча, за четыре игры в Катаре — 12.

По три гола на счету Рэшфорда и Сака, по разу отличились еще шесть игроков. Если Англии достаточно перекрыть Мбаппе и Гризманна, то французам придется поломать голову — у островитян угрозу для ворот Льориса может представить кто угодно.

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Прогноз и ставка на матч Англия — Франция

Несмотря на то что англичане выглядят здорово в атаке и сыграли на ноль три последних матча ЧМ, пройти дальше им будет сложно. Защитники и полузащитники «Трех львов» должны очень плотно и с подстраховкой сыграть против Мбаппе, но важно не переборщить с вниманием к главной звезде соперника — на противоположном фланге будет ждать своего шанса Дембеле, а в штрафной — Жиру.

Перекрыть всех и вся для Англии — серьезная задача, с которой они не справлялись в матчах с большими командами. В той же Лиге наций не пропустили всего в одном матче. И даже при условии того, что на этом турнире блестяще действует Харри Магуайр, сохранить свои ворота «сухими» команда Саутгейта вряд ли сможет.

Рекомендуемая ставка: Франция пройдет в полуфинал за 1.75.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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Спартак – Урал
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3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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