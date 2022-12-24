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Отставание в пять очков от «Арсенала» не проблема для «Сити». Кто станет чемпионом АПЛ?

Евгений Коростелев
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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Пеп Гвардиола сыграет с Микелем Артетой в кошки-мышки.

18 декабря в Катаре завершился чемпионат мира, но футбол не встал на паузу — уже 20 числа состоялись первые матчи 1/8 Кубка английской лиги, а 26-го возобновляется АПЛ — турнир, в котором каждый год рождается новая сумасшедшая интрига. В 2022-м она заключается в следующем: удержит ли «Арсенал» первую строчку и возьмет ли впервые с сезона-2003/04 главный трофей Англии.

«Канониры» великолепно выступили в первой половине сезона: в 14 матчах добились 12 побед и потерпели всего одно поражение. Команда Микеля Артеты набрала 37 очков и уверенно лидирует в таблице: на пять баллов опережает забуксовавший «Манчестер Сити», на 11 — «МЮ» и аж на 15 — прошлогоднего вице-чемпиона «Ливерпуль».

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«Арсенал» выделяет баланс: лондонцы здорово атакуют (забили 33 мяча, второй показатель в лиге) и шикарно обороняются (11 мячей наряду с ними пропустил только «Ньюкасл»). Однако аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом чемпионской гонки не «канониров», а «Сити». На победу команды Пепа Гвардиолы можно поставить за коэффициент 1.50.

У «горожан» очень дорогой, опытный и звездный состав: что говорить, если в атаке подменяют друг друга Холанн и чемпион мира Альварес, в полузащите бегает де Брейне, а на остальных позициях играют не менее крутые игроки топовых национальных сборных. Плотная и мощная скамейка позволяет Пепу Гвардиоле подобрать оптимальный состав под любого соперника. Этим не располагает Артета, чьи ресурсы ограничены.

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«Мы собираемся работать активно, то есть искать варианты усиления состава. Мы не можем себе позволить не выжимать максимум из трансферного окна, но в то же время нам нужны именно подходящие футболисты. Такие игроки должны выводить нас на следующий уровень», — заявил главный тренер «Арсенала». Короткая заявка может стать ключевой проблемой «канониров». Поэтому они только вторые претенденты на титул — взять их успех можно за 3.50.

Невероятно, но эксперты по-прежнему верят в «Ливерпуль», хотя Юрген Клопп с игроками должны лично попросить вычеркнуть себя из списка фаворитов на победу. «Красные» провалили старт сезона, добыв только шесть побед в 14 матчах. Теперь от «Арсенала» их отделяют 15 очков, от «Сити» — 10. Нагнать беглецов будет очень тяжело, тем более между ними есть прослойка из не менее голодных команд: «Ньюкасл», «Тоттенхэм» и «МЮ». На мерсисайдцев, как и на «сорок», коэффициент — 30.0.

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За 60.0 можно взять чемпионство красного «Манчестера» и «Тоттенхэма». И это неплохой вариант, так как те же «шпоры» отстают от «Сити» всего на три очка, от «Арсенала» — на восемь. Гандикапы вполне отыгрываемые, учитывая сильную личность во главе команды (Антонио Конте) и сбалансированный состав с Кейном, Соном и Ришарлисоном.

Успех «Челси» идет за 250. Остальные команды либо слишком слабы, либо отстают уже очень сильно, чтобы составить конкуренцию лидерам.

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СКА — «Спартак»: дерби двух столиц снова останется за командой Ротенберга
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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