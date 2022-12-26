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«Денвер» отыграл у «Финикса» 12 очков и принес клиенту букмекера выигрыш в 1.76 млн рублей

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Аарон Гордон.
Фото Getty Images
Определяющим стал данк форварда «Наггетс».

В ночь с 25 на 26 декабря в Национальной баскетбольной лиге состоялись три игры, две из которых клиент букмекерской компании БЕТСИТИ объединил в экспресс. В матчах «Денвер» — «Финикс» и «Голден Стэйт» — «Мемфис» он взял победы хозяев. Общий коэффициент составил 5.05, а сумма ставки была 350 000 рублей. Нужные результаты принесли счастливчику 1 767 500 рублей.

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Победный купон выглядит следующим образом:

  • «Голден Стэйт» — «Мемфис», П1 — коэффициент 3.20 (счет — 123:109);

  • «Денвер» — «Финикс», П1 — 1.58 (128:125).

Итоговый коэффициент: 3.20 х 1.58 = 5.05.

«Денвер» заставил автора ставки понервничать, но обеспечил выигрыш

Первыми на паркет в 4.00 по московскому времени вышли «ГСВ» и «Мемфис». Клуб из Сан-Франциско в отсутствие травмированного Стефа Карри считался серьезным аутсайдером. К тому же «Уорриорз» в последнее время показывали неважные результаты — проиграли семь матчей из десяти. Но на игру с «Мемфисом» коллективу Стива Керра удалось настроиться как следует.

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Хозяева уступали в счете всего два раза: 0:2 на старте и 25:26 под конец первой четверти. В оставшееся время калифорнийцы лишь наращивали преимущество, которое на пике составляло +18 очков. Завершился же матч 123:109. Во многом такой результат был достигнут благодаря 32 баллам защитника Джордана Пула.

Для доезда экспресса оставалась лишь победа «Денвера» над «Финиксом», и она едва не сорвалась. В стартовой четверти «Наггетс» были восхитительны: вели +15 очков (26:11). Казалось, игра уже сделана, но это был обман. «Санс» добавили и сократили отставание до четырех очков.. А уже во второй четверти сделали +7. Обескураживающе началась и третья часть игры — гости ушли от соперника на 12 очков. Хозяева приложили максимум усилий, чтобы осуществить камбэк. Сравнять счет им удалось лишь в последней атаке — 113:113.

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В овертайме гости снова повели, но «Денвер», взбодрившийся благодаря вдохновенной игре Николы Йокича (41 очко), быстро нагнал противника и организовал отрыв. Финальная сирена зафиксировала тяжелую и эмоциональную победу хозяев — 128:125. Решающим стал данк форварда «Наггетс» Аарона Гордона. Экспресс доехал и принес клиенту выигрыш в 1 767 500 рублей.

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«Ман Юнайтед» — «Ноттингем»: Рэшфорд и Эриксен побьют аутсайдера АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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