«Денвер» отыграл у «Финикса» 12 очков и принес клиенту букмекера выигрыш в 1.76 млн рублей
В ночь с 25 на 26 декабря в Национальной баскетбольной лиге состоялись три игры, две из которых клиент букмекерской компании БЕТСИТИ объединил в экспресс. В матчах «Денвер» — «Финикс» и «Голден Стэйт» — «Мемфис» он взял победы хозяев. Общий коэффициент составил 5.05, а сумма ставки была 350 000 рублей. Нужные результаты принесли счастливчику 1 767 500 рублей.
Победный купон выглядит следующим образом:
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«Голден Стэйт» — «Мемфис», П1 — коэффициент 3.20 (счет — 123:109);
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«Денвер» — «Финикс», П1 — 1.58 (128:125).
Итоговый коэффициент: 3.20 х 1.58 = 5.05.
«Денвер» заставил автора ставки понервничать, но обеспечил выигрыш
Первыми на паркет в 4.00 по московскому времени вышли «ГСВ» и «Мемфис». Клуб из Сан-Франциско в отсутствие травмированного Стефа Карри считался серьезным аутсайдером. К тому же «Уорриорз» в последнее время показывали неважные результаты — проиграли семь матчей из десяти. Но на игру с «Мемфисом» коллективу Стива Керра удалось настроиться как следует.
Хозяева уступали в счете всего два раза: 0:2 на старте и 25:26 под конец первой четверти. В оставшееся время калифорнийцы лишь наращивали преимущество, которое на пике составляло +18 очков. Завершился же матч 123:109. Во многом такой результат был достигнут благодаря 32 баллам защитника Джордана Пула.
Для доезда экспресса оставалась лишь победа «Денвера» над «Финиксом», и она едва не сорвалась. В стартовой четверти «Наггетс» были восхитительны: вели +15 очков (26:11). Казалось, игра уже сделана, но это был обман. «Санс» добавили и сократили отставание до четырех очков.. А уже во второй четверти сделали +7. Обескураживающе началась и третья часть игры — гости ушли от соперника на 12 очков. Хозяева приложили максимум усилий, чтобы осуществить камбэк. Сравнять счет им удалось лишь в последней атаке — 113:113.
В овертайме гости снова повели, но «Денвер», взбодрившийся благодаря вдохновенной игре Николы Йокича (41 очко), быстро нагнал противника и организовал отрыв. Финальная сирена зафиксировала тяжелую и эмоциональную победу хозяев — 128:125. Решающим стал данк форварда «Наггетс» Аарона Гордона. Экспресс доехал и принес клиенту выигрыш в 1 767 500 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2