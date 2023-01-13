«Астон Вилла» — «Лидс»: прогноз на матч АПЛ 13 января 2023 года
13 января в матче 20-го тура АПЛ встретятся команды из нижней половины турнирной таблицы — «Астон Вилла» и «Лидс». Матч пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», главный арбитр Майкл Оливер даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. В России не показывают чемпионат Англии.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу бирмингемцев в основное время можно с коэффициентом 1.90, вероятность — примерно 51%. Успех гостей доступен за 4.20 (22%), даже ничья предложена с меньшей котировкой 3.70 (27%).
Ждете победу фаворита? Ставка в 1000 рублей на успех «Астон Виллы» при благополучном исходе принесет 1900 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 7.00;
• победа «львов» 1:0 — за 7.70;
• успех хозяев 2:1 — за 8.00.
Команды уже встречались в этом сезоне: в девятом туре соперники скатали нулевую ничью. «Лидс» не может обыграть бирмингемцев уже на протяжении четырех подряд официальных матчей, которые включили два поражение и две ничьи. Поставить на то, что в предстоящем матче «павлины» хотя бы не уступят, можно за 1.96.
Аналитики ожидают результативную встречу: тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.78, ТМ 2.5 — за 2.10.
Шанс увидеть забитые мячи от обеих команд оценен в 1.72, «обе забьют — нет» идет за 2.12.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Лидс» 13 января 2023 года
«Лидс» показывает не лучший сезон: в последних 16 матчах во всех турнирах команда Джесси Марша победила лишь дважды, в чемпионате «павлины» идут только 14-ми с отрывом от зоны вылета в два очка. Команда немало пропускает: в среднем по сезону получает 1.8 гола за матч. Коллектив Унаи Эмери неплохо играет в атаке: в последних семи турах АПЛ вонзила 13 мячей, в среднем — 1.9 мяча за игру.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (1.5) за 1.80.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2