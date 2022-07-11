Криш больше не хочет играть за клуб.

12 июля «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» начнут подготовку к новому сезону и проведут товарищеский матч в необычном месте — в Бангкоке на стадионе «Раджамангала». Игра начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится.

Коэффициенты букмекеров на товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 12 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ сошлись во мнении, что у «Ливерпуля» шансы победить значительно выше. На успех команды Юргена Клоппа можно поставить за 1.77, это около 56% вероятности. Триумф «МЮ» предлагается оформить за 3.90 (22%). Такой же коэффициент доступен для ставки на ничью.

В прошлом сезоне красные нанесли сопернику два болезненных поражения — 5:0 и 4:0. Сможет ли «МЮ» выстоять хотя бы в товарищеской встрече? 1Х доступен за 1.98.

В последнее время команды играют друг с другом очень результативно — в предыдущих четырех матчах забивали от четырех мячей. На ТБ 3.5 котировка 2.07, на ТМ 3.5 — 1.70.

Сочные коэффициенты на индивидуальные показатели команд. Так, ИТБ1 (1.5) оценен в 2.26, а ИТБ2 (1.5) — в 1.54.

Не стоит сомневаться, что манкунианцы и мерсисайдцы обменяются голами. Так решили эксперты и зафиксировали на «обе забьют» котировку 1.44. Обратный исход доступен за 2.65.

Наиболее вероятный точный счет предполагает победу «Ливерпуля» — 1:2 за 8.10.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ товарищеского матча 12 июля 2022 года

Английские команды потихоньку начинают подготовку к новому сезону. От большинства из них исходят только позитивные вести: клубы обсуждают приобретения и оформляют сделки, снимают промо и радуют фанатов другими активностями в соцсетях. В то же время есть «МЮ», который сейчас страдает. Все из-за Роналду, который до сих пор не определился, останется на «Олд Траффорд» или нет. Английские источники сообщили, что португалец через третьего человека передал новому главному тренеру Эрику тен Хагу о решении покинуть клуб. Однако позднее другие медиа написали, что португалец приступит к тренировкам, но значительно позже остальных.

В любом случае атмосфера в команде сейчас не лучшая. Результат прошлого сезона, по итогам которого манкунианцы не пробились в Лигу чемпионов, тоже до сих пор заставляет унывать и как всегда надеяться на лучшее. В «Ливерпуле» же все спокойно. Команда Юргена Клоппа пережила бурю в связи с уходом Садио Мане в «Баварию», но далее клуб будто залег на дно.

В первом матче после перерыва наибольший интерес представляет дорогостоящий новичок мерсисайдцев Дарвин Нуньес. В прошлом сезоне с 28 мячами он стал лучшим бомбардиром чемпионата Португалии и очень ярко выступал в Лиге чемпионов с «Бенфикой», в том числе против «Ливерпуля». На то, что уругваец поможет своей новой команде выиграть гонку до двух голов в предстоящем матче, можно поставить с коэффициентом 1.86.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

В чем точно нельзя сомневаться, так это в результативности встречи. Команды часто радуют фанатов насыщенными голами матчами, а когда он товарищеский и будто ни к чему не обязывает, это добавит игрокам раскрепощенности. Дополнительно взять победу «Ливерпуля» стоит как минимум потому, что красные в последнее время очень удачно играли с манкунианцами. А как максимум потому, что в команде все здорово и почти без изменений, а тен Хаг только осваивается на новом месте и вместе с футболистами будет допускать ошибки.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.34.