Шансы на проход дальше чуть уменьшились.

13 июля в ответном матче квалификации Лиги чемпионов встретятся венгерский «Ференцварош» и казахстанский «Тобол». Игра начнется в 21.00 по московскому времени на «Гроупама Арене», в прямом эфире она показана не будет. Матч в Казахстане завершился со счетом 0:0.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ференцварош» — «Тобол» 13 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ совсем не верят в гостей. Коэффициент на победу «Тобола» космический — 11.0, это всего 9% вероятности. Шансы коллектива Станислава Черчесова куда выше — 1.31 (76%), ничью можно взять за 5.20 (15%).

На вариант «гости не проиграют» можно поставить с котировкой 3.50.

Матч ожидается неравный, и хотя бы немного интриги в него можно добавить при помощи форы: например, Ф1(-1.5) идет за 1.93 или Ф2(+1.5) за 1.87.

Уверены, что в следующую стадию в итоге пройдет венгерский клуб? Поставьте на это за 1.13. Такая же ставка на «Тобол» оценивается в 6.00.

Первый матч завершился без голов. Возможно, в ответной встрече команды прорвет: обмен голами можно взять за 2.43, обратный исход — за 1.56.

«Ференцварош» — «Тобол»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 13 июля 2022 года

Станислав Черчесов внезапно не справился с «Тоболом» на выезде. Но результат плохим тоже не назвать — в конце концов, венгерский клуб сохранил равенство перед домашней игрой. Но гости могли забивать, и это надо было сделать — теперь будет тревожнее.

Впрочем, тренер и игроки не переживают. Черчесов справедливо говорит, что в первом матче было много проблем: первая игра сезона, дальняя дорога, перепад температур и прочие околофутбольные вещи оказали влияние. Дома же проблем должно быть меньше. А полузащитник Кристоффер Закариасен и вовсе убежден в хорошем исходе: «Я не волнуюсь, потому что мы будем готовы к реваншу. Мы должны играть в футбол лучше, чем в Казахстане, наша игра в атаке, безусловно, должна быть более активной, что не вызывает большого беспокойства хотя бы потому, что у нас есть классные футболисты, способные пробить оборону «Тобола».

На один гол «Ференцвароша» можно поставить за 3.10, на два — за 3.00, на три — за 4.20.

Для казахстанского чемпиона нет хороших новостей. У них было много возможностей — домашняя игра, уставшие соперники и собственные наработки должны были помочь. Однако «Тобол» этим не воспользовался. Теперь команде предстоит проделать тот же длинный путь до Будапешта, что неделю ранее преодолела команда Черчесова. Конечно, казахстанцы думают только о Лиге чемпионов и даже на матч чемпионата выставили резервный состав (проиграли 1:6) — вот только все это было зря.

Прогноз и ставка на матч «Ференцварош» — «Тобол»

Шансов у «Тобола» победить и пройти дальше мало. Да, дома они играли чуть лучше «Ференцвароша», но, как и сказал Черчесов, венгерский клуб долго и с приключениями добирался за тысячу километров, а еще для них это была первая игра сезона. И даже так, дома, «Тобол» не выжал хотя бы гол. Вряд ли, проделав тот же путь, казахский чемпион выступит лучше. Станислав Черчесов одной ногой в следующем раунде.

Рекомендуемая ставка: П1 и ТБ 2.5 за 2.15.