Прогнозы на спорт
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 14:15

«Шериф» — «Зриньски»: чемпион Молдавии вспомнит прошлогодние подвиги в ЛЧ

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Зриньски» 12 июля 2022 года
Читать «СЭ» в
Димитрис Коловос, «Шериф».
Фото Global Look Press
Будет грустно вылететь в первом же раунде турнира.

12 июля состоятся ответные матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов. В одном из них тираспольский «Шериф», в прошлом розыгрыше обыгравший на групповом этапе турнира «Реал», сыграет с боснийским «Зриньски». Игра пройдет в «СК Шериф» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит встречу британский арбитр Питер Бэнкс.

Лига чемпионов. 1-й отборочный раунд
12 июл, 20:00. Sheriff (Тирасполь)
Шериф
Зриньски

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Зриньски» 12 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шерифа» абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, это примерно 57% вероятности исхода. На ничью котировка 3.40 (29%), на успех «Зриньски» — 5.50 (14%).

В первом матче команды сыграли 0:0. Считаете, что боснийцы снова не проиграют? Х2 доступен за 2.08.

При этом на проход гостей в следующий раунд котировка 3.00, а на «Шериф» — 1.39.

Эксперты считают, что команды снова сыграют осторожно и много не забьют: ТБ 2.5 мяча оценен в 2.60, ТМ 2.5 — в 1.50.

Также невысоки шансы увидеть обмен голами — вариант «обе забьют» можно оформить за 2.45, «обе забьют — нет» — за 1.55.

У гостей шансов забить значительно меньше, чем у хозяев. На хотя бы один гол «Зриньски» коэффициент 1.86, у «Шерифа» ИТБ (1.5) доступен за 2.24.

Валерий Карпин с&nbsp;игроками &laquo;Ростова&raquo;. «Ростов» — «Краснодар»: команда Карпина продолжит тренд прошлого сезона

Три наиболее вероятных результата говорят о превосходстве тираспольцев:

  • их победа 1:0 идет за 4.70;

  • ничья 1:1 — за 6.40;

  • успех 2:0 — за 6.50.

«Шериф» — «Зриньски»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 июля 2022 года

В прошлом сезоне чемпион Молдавии потряс футбольный мир. Скромный по европейским меркам клуб прошел четыре отборочных раунда, в последнем из которых одолел загребское «Динамо». На групповом этапе «Шериф» попал к «Реалу», «Интеру» и «Шахтеру», но выступил максимально достойно и едва не выскочил в плей-офф: в первых двух матчах переиграл «Шахтер» с «Реалом» и лидировал, но в следующих четырех встречах набрал только одно очко и остался на предпоследнем месте.

Йозеф Циннбауэр, &laquo;Локомотив&raquo;. «Локомотив» — «Динамо»: Циннбауэра и Йокановича ждет веселый матч

В Лиге Европы у тираспольцев не сложилось (вылетели в 1/16 по пенальти от «Браги»), но команда получила неоценимый европейский опыт, который поможет ей в новом розыгрыше. Однако начал «Шериф» его неважно, в том числе из-за кадровых перемен. Клуб покинули многие важные игроки, которые определяли игру в прошлом году. Например, Себастьян Тилль, забивший сумасшедший гол «Реалу», вернулся в «Нидеркорн». Малийский форвард Адама Траоре, отличившийся в ворота «Шахтера» и «Интера», отправился в «Ференцварош» к Станиславу Черчесову.

«Шериф» традиционно заменил потери другими футболистами, большинство из которых пришли в аренду, но пока не понятно, насколько они лучше или хуже подходят команде, чем предыдущие. В первом матче против «Зриньски» молдаване почти не имели преимущества: оказались лучше по владению мячом (54-46), но уступили по ударам (4-5) и ни разу не попали в створ. На то, что в домашней встрече фаворит снова не отличится, котировка 3.80.

Игроки &laquo;Марибора&raquo; в&nbsp;матче Лиги конференций с &laquo;Хаммарбю&raquo;. «Шахтер» Солигорск — «Марибор»: чемпион Беларуси пострадает из-за проблем с атакой

Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Зриньски»

В ответной игре «Шериф» должен дожать соперника, потому что класс команды и отдельных игроков у тираспольцев, конечно, выше. Плюс матч пройдет на теперь уже знаменитом домашнем стадионе чемпионов Молдавии, где ее ждет ожесточенная и горячая поддержка болельщиков. В Боснии команда Юрия Вернидуба явно показала не все, на что она способна.

Рекомендуемая ставка: победа «Шерифа» за 1.75.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Шериф (Тирасполь)
0
Читайте также
Москвичка Рыбакина — «кошмар Уимблдона» без россиян. Но был ли шанс сохранить ее в России?
Конец войне! Роналду хочет играть за «ПСЖ» вместе с Месси
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Шахтер» Солигорск — «Марибор»: чемпион Беларуси пострадает из-за проблем с атакой
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости