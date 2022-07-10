Будет грустно вылететь в первом же раунде турнира.

12 июля состоятся ответные матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов. В одном из них тираспольский «Шериф», в прошлом розыгрыше обыгравший на групповом этапе турнира «Реал», сыграет с боснийским «Зриньски». Игра пройдет в «СК Шериф» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит встречу британский арбитр Питер Бэнкс.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Зриньски» 12 июля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шерифа» абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, это примерно 57% вероятности исхода. На ничью котировка 3.40 (29%), на успех «Зриньски» — 5.50 (14%).

В первом матче команды сыграли 0:0. Считаете, что боснийцы снова не проиграют? Х2 доступен за 2.08.

При этом на проход гостей в следующий раунд котировка 3.00, а на «Шериф» — 1.39.

Эксперты считают, что команды снова сыграют осторожно и много не забьют: ТБ 2.5 мяча оценен в 2.60, ТМ 2.5 — в 1.50.

Также невысоки шансы увидеть обмен голами — вариант «обе забьют» можно оформить за 2.45, «обе забьют — нет» — за 1.55.

У гостей шансов забить значительно меньше, чем у хозяев. На хотя бы один гол «Зриньски» коэффициент 1.86, у «Шерифа» ИТБ (1.5) доступен за 2.24.

Три наиболее вероятных результата говорят о превосходстве тираспольцев:

их победа 1:0 идет за 4.70;

ничья 1:1 — за 6.40;

успех 2:0 — за 6.50.

«Шериф» — «Зриньски»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 июля 2022 года

В прошлом сезоне чемпион Молдавии потряс футбольный мир. Скромный по европейским меркам клуб прошел четыре отборочных раунда, в последнем из которых одолел загребское «Динамо». На групповом этапе «Шериф» попал к «Реалу», «Интеру» и «Шахтеру», но выступил максимально достойно и едва не выскочил в плей-офф: в первых двух матчах переиграл «Шахтер» с «Реалом» и лидировал, но в следующих четырех встречах набрал только одно очко и остался на предпоследнем месте.

В Лиге Европы у тираспольцев не сложилось (вылетели в 1/16 по пенальти от «Браги»), но команда получила неоценимый европейский опыт, который поможет ей в новом розыгрыше. Однако начал «Шериф» его неважно, в том числе из-за кадровых перемен. Клуб покинули многие важные игроки, которые определяли игру в прошлом году. Например, Себастьян Тилль, забивший сумасшедший гол «Реалу», вернулся в «Нидеркорн». Малийский форвард Адама Траоре, отличившийся в ворота «Шахтера» и «Интера», отправился в «Ференцварош» к Станиславу Черчесову.

«Шериф» традиционно заменил потери другими футболистами, большинство из которых пришли в аренду, но пока не понятно, насколько они лучше или хуже подходят команде, чем предыдущие. В первом матче против «Зриньски» молдаване почти не имели преимущества: оказались лучше по владению мячом (54-46), но уступили по ударам (4-5) и ни разу не попали в створ. На то, что в домашней встрече фаворит снова не отличится, котировка 3.80.

Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Зриньски»

В ответной игре «Шериф» должен дожать соперника, потому что класс команды и отдельных игроков у тираспольцев, конечно, выше. Плюс матч пройдет на теперь уже знаменитом домашнем стадионе чемпионов Молдавии, где ее ждет ожесточенная и горячая поддержка болельщиков. В Боснии команда Юрия Вернидуба явно показала не все, на что она способна.

Рекомендуемая ставка: победа «Шерифа» за 1.75.