«Шериф» — «Зриньски»: чемпион Молдавии вспомнит прошлогодние подвиги в ЛЧ
12 июля состоятся ответные матчи первого раунда квалификации Лиги чемпионов. В одном из них тираспольский «Шериф», в прошлом розыгрыше обыгравший на групповом этапе турнира «Реал», сыграет с боснийским «Зриньски». Игра пройдет в «СК Шериф» и начнется в 20.00 по московскому времени. Обслужит встречу британский арбитр Питер Бэнкс.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Шериф» — «Зриньски» 12 июля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шерифа» абсолютным фаворитом встречи. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.75, это примерно 57% вероятности исхода. На ничью котировка 3.40 (29%), на успех «Зриньски» — 5.50 (14%).
В первом матче команды сыграли 0:0. Считаете, что боснийцы снова не проиграют? Х2 доступен за 2.08.
При этом на проход гостей в следующий раунд котировка 3.00, а на «Шериф» — 1.39.
Эксперты считают, что команды снова сыграют осторожно и много не забьют: ТБ 2.5 мяча оценен в 2.60, ТМ 2.5 — в 1.50.
Также невысоки шансы увидеть обмен голами — вариант «обе забьют» можно оформить за 2.45, «обе забьют — нет» — за 1.55.
У гостей шансов забить значительно меньше, чем у хозяев. На хотя бы один гол «Зриньски» коэффициент 1.86, у «Шерифа» ИТБ (1.5) доступен за 2.24.
Три наиболее вероятных результата говорят о превосходстве тираспольцев:
«Шериф» — «Зриньски»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 12 июля 2022 года
В прошлом сезоне чемпион Молдавии потряс футбольный мир. Скромный по европейским меркам клуб прошел четыре отборочных раунда, в последнем из которых одолел загребское «Динамо». На групповом этапе «Шериф» попал к «Реалу», «Интеру» и «Шахтеру», но выступил максимально достойно и едва не выскочил в плей-офф: в первых двух матчах переиграл «Шахтер» с «Реалом» и лидировал, но в следующих четырех встречах набрал только одно очко и остался на предпоследнем месте.
В Лиге Европы у тираспольцев не сложилось (вылетели в 1/16 по пенальти от «Браги»), но команда получила неоценимый европейский опыт, который поможет ей в новом розыгрыше. Однако начал «Шериф» его неважно, в том числе из-за кадровых перемен. Клуб покинули многие важные игроки, которые определяли игру в прошлом году. Например, Себастьян Тилль, забивший сумасшедший гол «Реалу», вернулся в «Нидеркорн». Малийский форвард Адама Траоре, отличившийся в ворота «Шахтера» и «Интера», отправился в «Ференцварош» к Станиславу Черчесову.
«Шериф» традиционно заменил потери другими футболистами, большинство из которых пришли в аренду, но пока не понятно, насколько они лучше или хуже подходят команде, чем предыдущие. В первом матче против «Зриньски» молдаване почти не имели преимущества: оказались лучше по владению мячом (54-46), но уступили по ударам (4-5) и ни разу не попали в створ. На то, что в домашней встрече фаворит снова не отличится, котировка 3.80.
Прогноз и ставка на матч «Шериф» — «Зриньски»
В ответной игре «Шериф» должен дожать соперника, потому что класс команды и отдельных игроков у тираспольцев, конечно, выше. Плюс матч пройдет на теперь уже знаменитом домашнем стадионе чемпионов Молдавии, где ее ждет ожесточенная и горячая поддержка болельщиков. В Боснии команда Юрия Вернидуба явно показала не все, на что она способна.
Рекомендуемая ставка: победа «Шерифа» за 1.75.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -