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«Спартак» — лучший клуб Москвы, Смолов — лучший бомбардир? Чего ждать от нового сезона РПЛ

Спецставки на новый сезон РПЛ-2022/23
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Свинка в шарфике на Суперкубке России.
Фото Global Look Press
Горячий российский футбол начнется уже очень скоро.

15 июля в России стартует чемпионат страны по футболу. В матче открытия чемпион страны «Зенит» сыграет с «Химками». Новый розыгрыш обещает быть еще интереснее, чем предыдущие: команды массово меняют тренеров, футболисты покидают турнир, и все находятся вне зоны комфорта. А значит, нужно ждать неожиданных результатов и новых героев.

«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают, за кем нужно следить особенно пристально и каких достижений ждать в российском футболе.

«Спартак» станет лучшим в Москве?

Красно-белые провалили прошлый сезон, который должен был стать для них незабываемым — все-таки 100-летний юбилей случается один раз. Команда, которой сначала руководил Руй Витория, а затем — Паоло Ваноли, закончила только 10-й, ниже «Крыльев» и «Ахмата».

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В новом розыгрыше «Спартаку» нужно кровь из носу исправиться за прошлый провал и в идеале выиграть турнир. Или хотя бы войти в тройку призеров. Со второй задачей справиться будет проще, но для этого нужно обойти хотя бы других москвичей. Шансы хороши, потому что красно-белые, в отличие от того же ЦСКА, сохранили важных игроков и будут играть под руководством дерзкого испанца Гильермо Абаскаля. Опередить «Динамо» и «Локо» — тоже решаемая задача: у этих коллективов нет стабильности. «Торпедо» в качестве конкурента рассматривать странно.

На то, что красно-белые выиграют мини-турнир московских команд, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить за коэффициент 3.20. Та же котировка на «Динамо» и ЦСКА. На «Локо» — 7.00, на «Торпедо» — 35.0.

Смолов выиграет гонку бомбардиров?

Федор перебрался из «Локомотива» в «Динамо» прошлой зимой и потихоньку вырос в лидера команды. Его воспринимают как реальную звезду и опытного человека, который может оказать влияние на талантливую динамовскую молодежь. При поддержке Захаряна и Тюкавина, с которыми Смолов сыгрался за полгода, у него есть реальный шанс стать лучшим форвардом России. Поставить на это можно за 6.00.

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С той же котировкой можно взять успех Кассьерры или Изидора, но иностранцам в современных реалиях тяжело доверять — каждый в любой момент может покинуть команду, и никто им не помешает. Главные русские соперники Смолова — Сергеев и Полоз (8.00). Но первый не всегда будет играть в стартовом составе, а второй выступает за достаточно скромный «Ростов».

«Торпедо» снова вылетит в ФНЛ?

Эксперты выделили шесть команд, шансы которых напрямую покинуть РПЛ наиболее высоки. Лидирует «Факел» с коэффициентом 1.50, и это оправданно. Клуб только поднялся из низшего дивизиона, но не обладает нужным для борьбы за выживание составом, а усилить его нет возможности из-за ограниченных финансов. Остаться в элите еще на год будет очень проблематично.

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Чуть выше котировка на то, что РПЛ покинут «Оренбург» и «Торпедо» (2.20). Эти коллективы тоже новички, хоть и относительные — все-таки оба клуба уже играли в чемпионате России, а автозаводцы раньше вообще по меркам России были топ-клубом. Но сейчас их возможности ограничены, а к реалиям придется привыкать заново. Получится ли? Вопрос открытый.

За 4.00 можно взять вариант, при котором турнир покинет «Нижний Новгород», за 6.00 предлагается оформить ставку на «Урал» и «Химки».

Федор Смолов
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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