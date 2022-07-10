«Спартак» — лучший клуб Москвы, Смолов — лучший бомбардир? Чего ждать от нового сезона РПЛ
15 июля в России стартует чемпионат страны по футболу. В матче открытия чемпион страны «Зенит» сыграет с «Химками». Новый розыгрыш обещает быть еще интереснее, чем предыдущие: команды массово меняют тренеров, футболисты покидают турнир, и все находятся вне зоны комфорта. А значит, нужно ждать неожиданных результатов и новых героев.
«Спорт-Экспресс» и букмекерская компания БЕТСИТИ рассказывают, за кем нужно следить особенно пристально и каких достижений ждать в российском футболе.
«Спартак» станет лучшим в Москве?
Красно-белые провалили прошлый сезон, который должен был стать для них незабываемым — все-таки 100-летний юбилей случается один раз. Команда, которой сначала руководил Руй Витория, а затем — Паоло Ваноли, закончила только 10-й, ниже «Крыльев» и «Ахмата».
В новом розыгрыше «Спартаку» нужно кровь из носу исправиться за прошлый провал и в идеале выиграть турнир. Или хотя бы войти в тройку призеров. Со второй задачей справиться будет проще, но для этого нужно обойти хотя бы других москвичей. Шансы хороши, потому что красно-белые, в отличие от того же ЦСКА, сохранили важных игроков и будут играть под руководством дерзкого испанца Гильермо Абаскаля. Опередить «Динамо» и «Локо» — тоже решаемая задача: у этих коллективов нет стабильности. «Торпедо» в качестве конкурента рассматривать странно.
На то, что красно-белые выиграют мини-турнир московских команд, аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают поставить за коэффициент 3.20. Та же котировка на «Динамо» и ЦСКА. На «Локо» — 7.00, на «Торпедо» — 35.0.
Смолов выиграет гонку бомбардиров?
Федор перебрался из «Локомотива» в «Динамо» прошлой зимой и потихоньку вырос в лидера команды. Его воспринимают как реальную звезду и опытного человека, который может оказать влияние на талантливую динамовскую молодежь. При поддержке Захаряна и Тюкавина, с которыми Смолов сыгрался за полгода, у него есть реальный шанс стать лучшим форвардом России. Поставить на это можно за 6.00.
С той же котировкой можно взять успех Кассьерры или Изидора, но иностранцам в современных реалиях тяжело доверять — каждый в любой момент может покинуть команду, и никто им не помешает. Главные русские соперники Смолова — Сергеев и Полоз (8.00). Но первый не всегда будет играть в стартовом составе, а второй выступает за достаточно скромный «Ростов».
«Торпедо» снова вылетит в ФНЛ?
Эксперты выделили шесть команд, шансы которых напрямую покинуть РПЛ наиболее высоки. Лидирует «Факел» с коэффициентом 1.50, и это оправданно. Клуб только поднялся из низшего дивизиона, но не обладает нужным для борьбы за выживание составом, а усилить его нет возможности из-за ограниченных финансов. Остаться в элите еще на год будет очень проблематично.
Чуть выше котировка на то, что РПЛ покинут «Оренбург» и «Торпедо» (2.20). Эти коллективы тоже новички, хоть и относительные — все-таки оба клуба уже играли в чемпионате России, а автозаводцы раньше вообще по меркам России были топ-клубом. Но сейчас их возможности ограничены, а к реалиям придется привыкать заново. Получится ли? Вопрос открытый.
За 4.00 можно взять вариант, при котором турнир покинет «Нижний Новгород», за 6.00 предлагается оформить ставку на «Урал» и «Химки».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -