«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 18 февраля 2023 года
18 февраля борющийся за чемпионство «Арсенал» встретится с «Астон Виллой» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», рефери Саймон Хупер даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.
Букмекеры считают «канониров» серьезными фаворитами: на их победу предложен коэффициент 1.86, что составляет примерно 52% вероятности. Успех хозяев можно взять за 4.50 (22%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья предложена с котировкой 3.80 (26%).
Ставка в 1000 рублей на выигрыш лондонцев при благоприятном результате принесет 1860 рублей.
Команды уже встречались в пятом туре: тогда «Арсенал» оформил победу с минимальным преимуществом (2:1), а победный мяч забил уже на исходе второго тайма на 77-й минуте. Общая же победная серия «канониров» над бирмингемцами длится уже три матча. Поставить на то, что в предстоящей игре «Астон Вилла» не уступит, можно за 2.00.
Три наиболее вероятных результата встречи выглядят следующим образом:
• победа «Арсенала» 1:0 идет за 6.50;
• ничья 1:1 — за 6.70;
• успех гостей 2:0 — за 7.80.
Букмекеры сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.
Поставить на забитые мячи от обеих команд можно за 1.90. Обратный рынок оценен таким же коэффициентом.
Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» 18 февраля 2023 года
«Канониры» уверенно лидировали в чемпионате, но в последних трех турах потерпели два поражения и сыграли вничью, из-за чего позволили «Ман Сити» перегнать себя. У команд одинаковое количество очков, но «горожане» лидируют благодаря дополнительным показателям. Правда, у «Арсенала» игра в запасе — как раз с «Астон Виллой».
Бирмингемцы в этом сезоне выступают нестабильно: идут в АПЛ одиннадцатыми, но проиграли в двух турах подряд, а в пяти последних турах потерпели три неудачи. «Арсеналу» по силам прервать серию без побед в предстоящем матче. В прошлом туре команда Микеля Артеты уступила «Ман Сити», но по игре не выглядела хуже мощного соперника: даже превзошла по ударам (10 против 9) и владению мячом (64% против 36%).
Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.86.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2