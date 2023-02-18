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«Астон Вилла» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 18 февраля 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» 18 февраля 2023 года
Артемий Кутейников
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Букайо Сака («Арсенал»).
Фото Global Look Press

18 февраля борющийся за чемпионство «Арсенал» встретится с «Астон Виллой» в рамках 24-го тура чемпионата Англии. Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», рефери Саймон Хупер даст стартовый свисток в 15.30 по московскому времени. В России легально не показывают АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 24-й тур
18 февр, 15:30. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
Арсенал

Букмекеры считают «канониров» серьезными фаворитами: на их победу предложен коэффициент 1.86, что составляет примерно 52% вероятности. Успех хозяев можно взять за 4.50 (22%) — это самый маловероятный исход встречи. Ничья предложена с котировкой 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на выигрыш лондонцев при благоприятном результате принесет 1860 рублей.

Команды уже встречались в пятом туре: тогда «Арсенал» оформил победу с минимальным преимуществом (2:1), а победный мяч забил уже на исходе второго тайма на 77-й минуте. Общая же победная серия «канониров» над бирмингемцами длится уже три матча. Поставить на то, что в предстоящей игре «Астон Вилла» не уступит, можно за 2.00.

Три наиболее вероятных результата встречи выглядят следующим образом:

• победа «Арсенала» 1:0 идет за 6.50;

• ничья 1:1 — за 6.70;

• успех гостей 2:0 — за 7.80.

Букмекеры сомневаются в том, что игра получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.87.

Поставить на забитые мячи от обеих команд можно за 1.90. Обратный рынок оценен таким же коэффициентом.

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Прогноз и ставка на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Арсенал» 18 февраля 2023 года

«Канониры» уверенно лидировали в чемпионате, но в последних трех турах потерпели два поражения и сыграли вничью, из-за чего позволили «Ман Сити» перегнать себя. У команд одинаковое количество очков, но «горожане» лидируют благодаря дополнительным показателям. Правда, у «Арсенала» игра в запасе — как раз с «Астон Виллой».

Бирмингемцы в этом сезоне выступают нестабильно: идут в АПЛ одиннадцатыми, но проиграли в двух турах подряд, а в пяти последних турах потерпели три неудачи. «Арсеналу» по силам прервать серию без побед в предстоящем матче. В прошлом туре команда Микеля Артеты уступила «Ман Сити», но по игре не выглядела хуже мощного соперника: даже превзошла по ударам (10 против 9) и владению мячом (64% против 36%).

Рекомендуемая ставка: победа «Арсенала» за 1.86.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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