«Ливерпуль» — «Реал»: Салах и Фирмино не поквитаются с мадридцами за поражение в прошлогоднем финале
Одна из самых интригующих пар 1/8 финала Лиги чемпионов — «Ливерпуль» и «Реал». Первый матч противостояния пройдет 21 февраля на стадионе «Энфилд». Игра начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 2», эфир стартует в 22.45 по московскому времени.
Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21 февраля 2023 года
Букмекеры не выявили однозначного фаворита встречи. Победа хозяев доступна с чуть меньшей котировкой 2.46, что составляет примерно 40% вероятности. Успех гостей предложен с коэффициентом 2.90 (34%). Ничья идет за 3.60 (26%).
Также вы можете сразу определиться с победителем всего противостояния: рынок на проход мерсисайдцев в 1/4 финала можно взять за 2.10, успех мадридцев — за 1.78.
«Ливерпуль» — небольшой фаворит первого матча, но красные не обыгрывали бланкос с 2009 года. С тех пор команды сыграли шесть матчей: один закончился ничьей, пять — победами «Реала». Поставить на то, что коллектив Карло Анчелотти продолжит успешную серию и не проиграет в предстоящей встрече, можно за 1.59.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата матча намекают на небольшое преимущество хозяев:
• ничья 1:1 идет за 6.90;
• победа «Ливерпуля» 2:1 — за 8.80;
• успех красных 1:0 — за 9.60.
Плей-офф Лиги чемпионов стартовал на прошлой неделе и пока не порадовал результативными играми: из четырех матчей 1/8 финала только в одном команды на двоих забили два мяча, в остальных трех останавливались на одном голе. ТБ 2.5 на предстоящую встречу доступен за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.18.
Рынок на голы от обеих команд оценен в 1.60, «обе забьют — нет» идет за 2.34.
«Ливерпуль» — «Реал»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 21 февраля 2023 года
Команды встречались в финале прошлого розыгрыша Лиги чемпионов, где, несмотря на игровое преимущество мерсисайдцев, мадридцы минимально победили (1:0) и добыли 14-ю «чашку» в турнире (рекорд). Также соперники играли в решающем матче 2018-го: тогда «Реал» тоже оказался сильнее (3:1).
К предстоящей встрече бланкос подошли небольшим фаворитом противостояния: букмекеры предлагают на проход «Реала» в 1/4 финала меньший коэффициент. Команда Юргена Клоппа выступает нестабильно — в последних восьми играх во всех турнирах добыла лишь две победы при четырех поражениях. Причем красные уступали не слишком сильным оппонентам. Например, дважды проиграли «Брайтону», по разу — «Вулверхэмптону» и «Брентфорду».
С такими печальными результатами мерсисайдцы уже вылетели из всех домашних английских кубков, а в АПЛ спустились на непривычно низкую девятую строчку. Также в ростере «Ливерпуля» остаются травмированные: против «Реала» точно не сыграют Луис Диас и Артур.
Мадридцы же находятся в неплохой форме, хотя в начале 2023-го тоже выглядели не лучшим образом. Команда Анчелотти выиграла три матча подряд во всех турнирах, в которых наколотила 13 голов и ни разу не забила меньше четырех мячей за игру. А из последних девяти встреч бланкос проиграли лишь однажды — «Мальорке» в чемпионате (0:1).
Мадридцы много забивают: настреляли 13 мячей в предыдущих четырех играх во всех турнирах, а в Лиге чемпионов в среднем оформляли 2.5 гола за игру. К игре на «Энфилде» после небольшой мышечной травмы должен восстановиться лучший бомбардир команды Карим Бензема. Индивидуальный тотал «Реала» больше 1.5 мяча на предстоящую игру доступен за 2.26, ИТМ2 (1.5) — за 1.64.
Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал» 21 февраля 2023 года
Бланкос обладают отличной статистикой личных встреч против мерсисайдцев: не проиграли ни разу в шести последних матчах, в пяти из которых победили. На «Энфилде» за это время мадридцы добыли ничью и победу 3:0. К предстоящей игре красные подходят в сомнительном состоянии: выиграли лишь дважды в восьми последних матчах во всех турнирах и при этом мало забивали — всего семь голов.
«Реал» же, кажется, набрал хорошую форму: оформил три победы подряд, в которых ни разу не отличился меньше четырех раз. Вероятно, мадридцы на «Энфилде» справятся с давлением и как минимум не уступят.
Рекомендуемая ставка: «Реал» не проиграет" за 1.59.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2