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Голевое безумие Месси и Мбаппе в финале ЧМ принесло игроку букмекера 3 500 000 рублей

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Сборная Аргентины празднует победу.
Фото Global Look Press
Счастливчик поверил, что матч получится щедрым на забитые мячи.

Сборные Аргентины и Франции удивительным по накалу и красоте финалом закрыли 22-й чемпионат мира в Катаре. Лео Месси добыл для себя и своей страны долгожданный трофей, а также на пару с Килианом Мбаппе осчастливил клиента букмекерской компании БЕТСИТИ. Игрок сделал ставку на то, что в матче за золото будет забито больше двух мячей. 2 171 000 рублей, перемноженные на коэффициент 1.65, принесли ему выигрыш в 3 582 150 рублей.

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Гол Мбаппе с пенальти вернул интригу и помог доезду

Как и от любого другого финала, от решающего матча чемпионата мира в Катаре эксперты и аналитики ждали осторожной игры с минимумом забитых мячей. В таких встречах на исход может повлиять любое неудачное действие, поэтому футболисты принимают решения с оглядкой. Тем более когда напротив такой серьезный соперник, как Аргентина или Франция.

Однако Лео Месси с партнерами отказались от выжидательной тактики и с первых же минут бросились на ворота Уго Льориса. В стартовые 10 минут по воротам «Трехцветных» пришлись три опасных удара, которые не привели к голу. Но вскоре настойчивость и агрессия латиноамериканцев принесли результат: на 22-й минуте ди Мария накрутил на фланге Дембеле, вбежал в штрафную и упал после удара по ноге. Шимон Марчиняк без раздумий указал на точку, а к мячу подошел Месси и хладнокровно отправил его в сетку.

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Пропущенный мяч должен был взбодрить Францию, но она продолжила действовать слишком осторожно. Но даже такой стиль не уберег ее от второго пропущенного гола: на 36-й аргентинцы развернули стремительную контратаку, в результате которой Макаллистер вывел на ворота ди Марию — проводивший последний матч за сборную атакующий полузащитник пробил над Льорисом.

Счет 2:0 после первого тайма позволил автору ставки выдохнуть — он как минимум обеспечил возврат. Но ему наверняка хотелось большего, поэтому он ждал еще один гол. И хотя у Аргентины были моменты в середине второй 45-минутки, забитый мяч случился только на 80-й усилиями Франции: Отаменди упустил Коло Муани и снес его в штрафной. Пенальти, мяч взял Мбаппе. Мартинес почти потащил удар нападающего, но тот все же сократил отставание.

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Через минуту игра завертелась: 2:2, дополнительное время, овертаймы и 3:3, а затем волнительная серия пенальти. Но автор ставки к тому моменту не переживал — он уже стал обладателем 3 582 150 рублей.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

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 14
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П
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Локомотив

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