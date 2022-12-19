Голевое безумие Месси и Мбаппе в финале ЧМ принесло игроку букмекера 3 500 000 рублей
Сборные Аргентины и Франции удивительным по накалу и красоте финалом закрыли 22-й чемпионат мира в Катаре. Лео Месси добыл для себя и своей страны долгожданный трофей, а также на пару с Килианом Мбаппе осчастливил клиента букмекерской компании БЕТСИТИ. Игрок сделал ставку на то, что в матче за золото будет забито больше двух мячей. 2 171 000 рублей, перемноженные на коэффициент 1.65, принесли ему выигрыш в 3 582 150 рублей.
Гол Мбаппе с пенальти вернул интригу и помог доезду
Как и от любого другого финала, от решающего матча чемпионата мира в Катаре эксперты и аналитики ждали осторожной игры с минимумом забитых мячей. В таких встречах на исход может повлиять любое неудачное действие, поэтому футболисты принимают решения с оглядкой. Тем более когда напротив такой серьезный соперник, как Аргентина или Франция.
Однако Лео Месси с партнерами отказались от выжидательной тактики и с первых же минут бросились на ворота Уго Льориса. В стартовые 10 минут по воротам «Трехцветных» пришлись три опасных удара, которые не привели к голу. Но вскоре настойчивость и агрессия латиноамериканцев принесли результат: на 22-й минуте ди Мария накрутил на фланге Дембеле, вбежал в штрафную и упал после удара по ноге. Шимон Марчиняк без раздумий указал на точку, а к мячу подошел Месси и хладнокровно отправил его в сетку.
Пропущенный мяч должен был взбодрить Францию, но она продолжила действовать слишком осторожно. Но даже такой стиль не уберег ее от второго пропущенного гола: на 36-й аргентинцы развернули стремительную контратаку, в результате которой Макаллистер вывел на ворота ди Марию — проводивший последний матч за сборную атакующий полузащитник пробил над Льорисом.
Счет 2:0 после первого тайма позволил автору ставки выдохнуть — он как минимум обеспечил возврат. Но ему наверняка хотелось большего, поэтому он ждал еще один гол. И хотя у Аргентины были моменты в середине второй 45-минутки, забитый мяч случился только на 80-й усилиями Франции: Отаменди упустил Коло Муани и снес его в штрафной. Пенальти, мяч взял Мбаппе. Мартинес почти потащил удар нападающего, но тот все же сократил отставание.
Через минуту игра завертелась: 2:2, дополнительное время, овертаймы и 3:3, а затем волнительная серия пенальти. Но автор ставки к тому моменту не переживал — он уже стал обладателем 3 582 150 рублей.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2