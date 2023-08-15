Де Брейне сломался, а Холанн исчезает в топ-матчах. Кто принесет «Сити» Суперкубок УЕФА?

Есть несколько кандидатур.

16 августа в Греции на стадионе «Караискакис» состоится матч за Суперкубок УЕФА между «Манчестер Сити» и «Севильей». Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени, в прямом эфире встреча будет показана на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Трансляция будет доступна начиная с 21.15 мск. Главным арбитром назначен Франсуа Летексье из Франции.

Коэффициенты букмекеров на матч Суперкубка УЕФА «Манчестер Сити» — «Севилья» 16 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают «Сити» весомым фаворитом встречи. На победу английского клуба в основное время можно поставить с коэффициентом 1.43, что примерно 69% вероятности исхода. Ничья предложена за 5.00 (20%), успех «Севильи» — за 9.00 (11%).

Верите, что испанцы на опыте не сломаются по ходу 90 минут основного времени? Вариант Х2 идет за 2.85.

Правда, во всех четырех очных матчах «Сити» оказывался сильнее, причем в трех последних — с разницей в два и более мяча. Ф1(-1.5) предложена за 2.05.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17. В двух последних финалах с участием «Сити» проходил «низ» по голам.

Обмен результативными атаками доступен за коэффициент 2.03, «обе забьют — нет» — за 1.80.

Всего один гол «Севильи» оценен в 1.88, два и более в исполнении «горожан» — всего в 1.50.

Успех номинальных хозяев с учетом дополнительного времени и серии пенальти увеличит ставку в 1.23 раза, триумф гостей — в 4.30.

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«Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз и анализ матча Суперкубка УЕФА 16 августа 2023 года

«Манчестер Сити» начал сезон с убедительной победы над «Бернли» (3:0), которую принес несравненный Эрлинг Холанн. Кто-то, может, и верил, что норвежцу наскучит забивать в АПЛ, но, кажется, он настроен улучшить свой же рекорд — в прошлом сезоне форвард отличился в чемпионате 35 раз. Хорош он был и в других турнирах — оформил 11 голов в ЛЧ, шесть в Кубке Англии и Кубке лиги. Правда, в решающих встречах норвежец будто растворялся — в трех титульных играх (ЛЧ, Кубок Англии и Суперкубок страны) на его счету ни одного результативного действия.

От Эрлинга будет зависеть довольно много, учитывая, что «Сити» понес серьезные потери. За день до игры Пеп Гвардиола объявил, что Кевин де Брейне получил новое повреждение в матче АПЛ и выбыл на долгий срок. «Все серьезно. Мы должны решить, делать ли операцию, но он будет отсутствовать несколько месяцев. [Решение будет принято] в ближайшие несколько дней. Он пропустит три или четыре месяца», — заявил испанец.

Также «горожане» не смогут рассчитывать на Бернарду Силву, Рубена Диаша и Джона Стоунза. Травмы последних открывают путь в стартовый состав для дорогостоящего новичка Йошко Гвардиола — хорват был приобретен у «Лейпцига» за 90 млн евро. Еще один игрок «шашечных» Матео Ковачич призван заменить ушедшего в «Барселону» Илкая Гюндогана. Его пушечных ударов стоит опасаться «Севилье».

Учитывая количество недоступных игроков, со скамейки наверняка будут подняты Фил Фоден и Джек Грилиш, а Хулиан Альварес снова появится в старте — в игре с «Бернли» он отметился ассистом на Холанна.

Если для «Сити» это будет первый в истории матч за Суперкубок УЕФА, то «Севилья» поспорит за трофей в седьмой раз. Поднять его над головой удалось лишь однажды — в 2006-м в противостоянии с «Барселоной» (0:3). Но сейчас команда явно не в тех кондициях, чтобы сражаться с лучшей командой Европы. Прошлый сезон в Испании победители Лиги Европы завершили лишь на 12-м месте, а новый начали с поражения от давно потерявшей приставку «топ» «Валенсии» (1:2).

Своих проблем хватает и у Хосе Луиса Мендилибара. В Суперкубке он не может использовать защитника Куасси и голкипера Вакаса, но большую головную боль доставляют Маркан, Фернандо и Янузай — их участие все еще под вопросом.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Севилья»

Хотя «Сити» потерял Де Брейне и еще нескольких важных футболистов, Пеп найдет, кем обезболить ситуацию. Да, вариантов усилить игру по ходу будет намного меньше, но это лишь повод как можно быстрее установить комфортный счет и не задумываться о мелочах.

«Севилья», судя по результатам в конце и начале сезона, а также в товарищеских встречах (два поражения и две ничьи в семи играх), по-прежнему находится в кризисе. В этой ситуации сражаться с «Сити» — очень неблагоприятное дело. Думается, сил у испанцев не хватит, чтобы выдержать натиск соперника. Собственно, это происходило в каждом очном матче команд.

Рекомендуемая ставка: победа «Сити» с форой (-1.5) за 2.05.

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