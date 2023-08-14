Прогнозы на спорт
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 09:15

«Филадельфия» — «Интер»: Месси уничтожит очередного соперника

Прогноз и ставка на матч Кубка лиг «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» 16 августа 2023 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси («Интер Майами»).
Фото Global Look Press
Аргентинец делает разницу в каждом матче.

16 августа новый клуб Лионеля Месси «Интер Майами» встретится с «Филадельфия Юнион» в полуфинальном матче Кубка лиг Северной и Центральной Америки. Игра пройдет на стадионе «Субару Парк» в Честере, штат Пенсильвания. Поединок начнется в 2.00 по московскому времени, в России ее не покажут.

Игроки &laquo;Нижнего Новгорода&raquo; в&nbsp;матче Кубка с &laquo;Динамо&raquo;. «Нижний Новгород» — «Ахмат»: прогноз на матч РПЛ 14 августа 2023 года

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиг «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» 16 августа 2023 года

По мнению экспертов букмекерской компании Olimpbet, у команды из Майами больше шансов на успех. Коэффициент на «Интер» — 2.13, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш «Филадельфии» доступен с котировкой 3.23 (30%), «мирный» исход идет за еще большие 3.78 (25%).

«Юнион» имеет серьезное преимущество в личных встречах: в девяти поединках с клубом Дэвида Бекхэма во всех турнирах он одержал пять побед и добился двух ничьих. «Цапли» оказались сильнее оппонента лишь дважды. Непоражение хозяев в предстоящей разборке можно взять за 1.72.

При этом наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты матча намекают на небольшое преимущество Месси и партнеров:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 в пользу «Интера» — за 8.00;

• 0:0, 2:2 и триумф «Филадельфии» 2:1 — за 9.75.

Зато букмекеры ожидают яркую битву: тотал больше трех мячей можно взять за 1.90, обратный рынок доступен с таким же коэффициентом.

Вероятность увидеть обмен голами оценили в 1.52, вариант «обе забьют — нет» дали за 2.53.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

Квинси Промес. «Спартак» — фаворит игры с «Зенитом» за неделю до старта матча

«Филадельфия» — «Интер»: прогноз и анализ матча Кубка лиг 16 августа 2023 года

«Интер» заметно прибавил с приходом Месси: аргентинец подъехал как раз к старту Кубка лиг, и благодаря ему клуб из Майами эффектно выиграл пять матчей. Сам Лионель в этих встречах настрелял 8+1 по системе «гол+пас» и в четырех последних поединках выходил на поле с капитанской повязкой.

Вместе с аргентинцем в Америку ворвались его бывшие партнеры по «Барселоне» Серхио Бускетс и Жорди Альба, которые тоже мгновенно влились в основу «Интера» и добавили класса. Опорник пока не отметился результативными действиями, а вот левый защитник оформил два ассиста в разборке 1/8 финала с «Далласом».

C 17 голами «Интер» — самый забивной участник турнира. В среднем за матч команда Месси отличается 3.4 раза, а сразу в трех играх «цапли» вонзили по четыре мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.81, ИТМ2 (1.5) — за 2.01.

«Филадельфия» двигалась по турнирной сетке не так уверенно — двух соперников одолели только в серии пенальти, а в прошлой стадии обыграли мексиканский «Керетаро» (2:1) благодаря голу на 90+10-й минуте. Состав «Юниона» явно уступает в классе, даже несмотря на большое количество европейцев, — в Старом Свете эти парни не выступали на топ-уровне.

Андре Онана (&laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;). «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: «красные дьяволы» не вспомнят о Де Хеа

Прогноз и ставка на матч «Филадельфия» — «Интер»

Команда из Майами выглядит серьезным фаворитом: с приходом Месси, Бускетса и Альбы результаты сильно улучшились, а аргентинец вообще делает разницу в каждом матче и еще не уходил с поля без полезных действий — оформил 8+1 за пять игр. «Интер» испытал проблемы только в 1/8 финала с «Далласом» (4:4), которого одолел в серии пенальти. В прошлой стадии «цапли» уничтожили «Шарлотт» (4:0).

«Филадельфия» же остановила двух оппонентов в серии пенальти, а в предыдущем раунде избежала послематчевой перестрелки благодаря голу на флажке компенсированного времени. Также состав «Юниона» заметно слабее: по данным статистического сайта Transfermarkt, он оценивается в 49,7 миллиона евро, у «Майами» — в 84 миллиона.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 2.13.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

0
Читайте также
Минпромторг выступил против законопроекта «о честной цене»
Несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейн
МВД России объявило в розыск трех украинских генералов
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: «красные дьяволы» не вспомнят о Де Хеа
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
12
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
13
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 3 : 0
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 2 : 0
13.08 17:30
Зенит – Факел
 2 : 0
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 1
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости