«Филадельфия» — «Интер»: Месси уничтожит очередного соперника
16 августа новый клуб Лионеля Месси «Интер Майами» встретится с «Филадельфия Юнион» в полуфинальном матче Кубка лиг Северной и Центральной Америки. Игра пройдет на стадионе «Субару Парк» в Честере, штат Пенсильвания. Поединок начнется в 2.00 по московскому времени, в России ее не покажут.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиг «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» 16 августа 2023 года
По мнению экспертов букмекерской компании Olimpbet, у команды из Майами больше шансов на успех. Коэффициент на «Интер» — 2.13, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш «Филадельфии» доступен с котировкой 3.23 (30%), «мирный» исход идет за еще большие 3.78 (25%).
«Юнион» имеет серьезное преимущество в личных встречах: в девяти поединках с клубом Дэвида Бекхэма во всех турнирах он одержал пять побед и добился двух ничьих. «Цапли» оказались сильнее оппонента лишь дважды. Непоражение хозяев в предстоящей разборке можно взять за 1.72.
При этом наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты матча намекают на небольшое преимущество Месси и партнеров:
• 1:1 — за 6.80;
• 2:1 в пользу «Интера» — за 8.00;
• 0:0, 2:2 и триумф «Филадельфии» 2:1 — за 9.75.
Зато букмекеры ожидают яркую битву: тотал больше трех мячей можно взять за 1.90, обратный рынок доступен с таким же коэффициентом.
Вероятность увидеть обмен голами оценили в 1.52, вариант «обе забьют — нет» дали за 2.53.
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«Филадельфия» — «Интер»: прогноз и анализ матча Кубка лиг 16 августа 2023 года
«Интер» заметно прибавил с приходом Месси: аргентинец подъехал как раз к старту Кубка лиг, и благодаря ему клуб из Майами эффектно выиграл пять матчей. Сам Лионель в этих встречах настрелял 8+1 по системе «гол+пас» и в четырех последних поединках выходил на поле с капитанской повязкой.
Вместе с аргентинцем в Америку ворвались его бывшие партнеры по «Барселоне» Серхио Бускетс и Жорди Альба, которые тоже мгновенно влились в основу «Интера» и добавили класса. Опорник пока не отметился результативными действиями, а вот левый защитник оформил два ассиста в разборке 1/8 финала с «Далласом».
C 17 голами «Интер» — самый забивной участник турнира. В среднем за матч команда Месси отличается 3.4 раза, а сразу в трех играх «цапли» вонзили по четыре мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.81, ИТМ2 (1.5) — за 2.01.
«Филадельфия» двигалась по турнирной сетке не так уверенно — двух соперников одолели только в серии пенальти, а в прошлой стадии обыграли мексиканский «Керетаро» (2:1) благодаря голу на 90+10-й минуте. Состав «Юниона» явно уступает в классе, даже несмотря на большое количество европейцев, — в Старом Свете эти парни не выступали на топ-уровне.
Прогноз и ставка на матч «Филадельфия» — «Интер»
Команда из Майами выглядит серьезным фаворитом: с приходом Месси, Бускетса и Альбы результаты сильно улучшились, а аргентинец вообще делает разницу в каждом матче и еще не уходил с поля без полезных действий — оформил 8+1 за пять игр. «Интер» испытал проблемы только в 1/8 финала с «Далласом» (4:4), которого одолел в серии пенальти. В прошлой стадии «цапли» уничтожили «Шарлотт» (4:0).
«Филадельфия» же остановила двух оппонентов в серии пенальти, а в предыдущем раунде избежала послематчевой перестрелки благодаря голу на флажке компенсированного времени. Также состав «Юниона» заметно слабее: по данным статистического сайта Transfermarkt, он оценивается в 49,7 миллиона евро, у «Майами» — в 84 миллиона.
Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 2.13.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
12
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
13
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0