Аргентинец делает разницу в каждом матче.

16 августа новый клуб Лионеля Месси «Интер Майами» встретится с «Филадельфия Юнион» в полуфинальном матче Кубка лиг Северной и Центральной Америки. Игра пройдет на стадионе «Субару Парк» в Честере, штат Пенсильвания. Поединок начнется в 2.00 по московскому времени, в России ее не покажут.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиг «Филадельфия Юнион» — «Интер Майами» 16 августа 2023 года

По мнению экспертов букмекерской компании Olimpbet, у команды из Майами больше шансов на успех. Коэффициент на «Интер» — 2.13, что составляет примерно 45% вероятности. Выигрыш «Филадельфии» доступен с котировкой 3.23 (30%), «мирный» исход идет за еще большие 3.78 (25%).

«Юнион» имеет серьезное преимущество в личных встречах: в девяти поединках с клубом Дэвида Бекхэма во всех турнирах он одержал пять побед и добился двух ничьих. «Цапли» оказались сильнее оппонента лишь дважды. Непоражение хозяев в предстоящей разборке можно взять за 1.72.

При этом наиболее вероятные, по мнению аналитиков, результаты матча намекают на небольшое преимущество Месси и партнеров:

• 1:1 — за 6.80;

• 2:1 в пользу «Интера» — за 8.00;

• 0:0, 2:2 и триумф «Филадельфии» 2:1 — за 9.75.

Зато букмекеры ожидают яркую битву: тотал больше трех мячей можно взять за 1.90, обратный рынок доступен с таким же коэффициентом.

Вероятность увидеть обмен голами оценили в 1.52, вариант «обе забьют — нет» дали за 2.53.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

«Филадельфия» — «Интер»: прогноз и анализ матча Кубка лиг 16 августа 2023 года

«Интер» заметно прибавил с приходом Месси: аргентинец подъехал как раз к старту Кубка лиг, и благодаря ему клуб из Майами эффектно выиграл пять матчей. Сам Лионель в этих встречах настрелял 8+1 по системе «гол+пас» и в четырех последних поединках выходил на поле с капитанской повязкой.

Вместе с аргентинцем в Америку ворвались его бывшие партнеры по «Барселоне» Серхио Бускетс и Жорди Альба, которые тоже мгновенно влились в основу «Интера» и добавили класса. Опорник пока не отметился результативными действиями, а вот левый защитник оформил два ассиста в разборке 1/8 финала с «Далласом».

C 17 голами «Интер» — самый забивной участник турнира. В среднем за матч команда Месси отличается 3.4 раза, а сразу в трех играх «цапли» вонзили по четыре мяча. Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола можно взять за 1.81, ИТМ2 (1.5) — за 2.01.

«Филадельфия» двигалась по турнирной сетке не так уверенно — двух соперников одолели только в серии пенальти, а в прошлой стадии обыграли мексиканский «Керетаро» (2:1) благодаря голу на 90+10-й минуте. Состав «Юниона» явно уступает в классе, даже несмотря на большое количество европейцев, — в Старом Свете эти парни не выступали на топ-уровне.

Прогноз и ставка на матч «Филадельфия» — «Интер»

Команда из Майами выглядит серьезным фаворитом: с приходом Месси, Бускетса и Альбы результаты сильно улучшились, а аргентинец вообще делает разницу в каждом матче и еще не уходил с поля без полезных действий — оформил 8+1 за пять игр. «Интер» испытал проблемы только в 1/8 финала с «Далласом» (4:4), которого одолел в серии пенальти. В прошлой стадии «цапли» уничтожили «Шарлотт» (4:0).

«Филадельфия» же остановила двух оппонентов в серии пенальти, а в предыдущем раунде избежала послематчевой перестрелки благодаря голу на флажке компенсированного времени. Также состав «Юниона» заметно слабее: по данным статистического сайта Transfermarkt, он оценивается в 49,7 миллиона евро, у «Майами» — в 84 миллиона.

Рекомендуемая ставка: победа «Интера» за 2.13.

Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей