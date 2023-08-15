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В первой встрече «осы» ужалили БАТЭ пять раз. Сколько голов оформит «Шериф» в ответке?

Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Шериф» 17 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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«Шериф».
Фото Официальный сайт ФК «Шериф».
В трех играх отбора ЛЧ и ЛЕ борисовчане пропустили 16 мячей.

17 августа Белорусский БАТЭ проведет ответную игру третьего квалификационного раунда Лиги Европы с молдавским «Шерифом». Матч пройдет на Муниципальном стадионе «Мезёкёвешд» в Венгрии и начнется в 21.00 по московскому времени. Посмотреть его легально в России не получится. Поединок обслужит бригада венгерского рефери Тамаша Богнара. В первой встрече команда из Тирасполя дома разгромила борисовчан (5:1).

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Путь чемпионов
17 авг, 21:00. Varosi Stadion (Мезекевешд)
БАТЭ
Шериф

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации Лиги Европы БАТЭ — «Шериф» 17 августа 2023 года

В букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитами номинальных гостей. Победу желто-черных можно взять с коэффициентом 1.84, вероятность такого исхода — примерно 50%. Ничья доступна за 3.85 (26%), успех БАТЭ — за 4.21 (24%).

Верите, что после разгрома в Тирасполе (1:5) борисовчане преподнесут сюрприз и как минимум не уступят? Опция 1X ждет вас за 2.01.

Аналитики не сомневаются в проходе «Шерифа» в следующий раунд и даже не принимают ставки на это событие. На участие желто-синих в этапе плей-офф предложили фантастическую котировку 19.75.

В трех последних играх квалификации еврокубков белорусский клуб пропустил 16 мячей. Тотал больше 2.5 гола оценен в 1.85, ТМ 2.5 — за 2.00.

Обмен результативными ударами представлен за 1.77, обратный рынок — за 2.04.

Наиболее возможный, по мнению экспертов, итог противостояния — 1:1. Финиш встречи с таким счетом идет за 6.60.

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БАТЭ — «Шериф»: прогноз и анализ матча квалификации Лиги Европы 17 августа 2023 года

Борисовчане и тираспольцы пересеклись в младшем еврокубке после провала во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Желто-синие не вывезли перестрелку с «Арисом» — бывший клуб Александра Кокорина дважды отлупил БАТЭ, закинув 11 мячей (6:2 и 5:3). «Шериф» открыл противостояние с «Маккаби» домашней победой с минимальным счетом (1:0). В Хайфе «осы» тоже отличились первыми — в середине первого тайма с пенальти. Но на 33-й минуте хозяева сравняли, а за пять минут до финального свистка вколотили второй и перевели встречу в дополнительное время. Там чемпион Израиля забил еще дважды и снял желто-черных с пробега.

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Первая разборка «Шерифа» и БАТЭ прошла под полным контролем хозяев: тираспольцы превзошли команду Кирилла Альшевского по ударам (21 — 8) и попаданиям в створ (7 — 1). Уже к 32-й минуте парни Роберто Бордина вели 2:0, а на 47-й сделали счет крупным. Через три минуты желто-синие сократили отставание, но уйти от разгрома все равно не вышло: вышедший на замену Момо Янсане оформил дубль уже в компенсированное время — на третьей и восьмой минутах.

Избиение БАТЭ втиснулось между двумя сухими викториями желто-черных в чемпионате Молдавии: за четыре дня до «Шериф» на выезде одолел «Петрокуб» (1:0), а трое суток после дома прихлопнул «Спартаний» (2:0). Борисовчане на время квалификации еврокубков отдыхают от игр на внутренней арене: перенесены сразу три поединка желто-синих в высшей лиге и один — в Кубке Белоруссии.

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Прогноз и ставка на матч БАТЭ — «Шериф»

В трех последних играх квалификации еврокубков белорусский клуб пропустил 16 мячей. Да, борисовчане отличились во всех этих встречах (шесть раз), но количество допущенных моментов у собственных ворот все равно поражает. «Арис» нанес по воротам желто-синих 34 удара — 18 в первом поединке и 16 во втором. У «Шерифа» же набрался и вовсе 21 выстрел — в Тирасполе это конвертировалось в пять голов. Если БАТЭ продолжит обороняться столь же усердно, очередного разгрома не избежать.

Рекомендуемая ставка: «Шериф» забьет больше двух мячей за 2.73.

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Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК БАТЭ
ФК Шериф (Тирасполь)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
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 - : -
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 - : -
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Факел – Пари НН
 - : -
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Спартак – Зенит
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