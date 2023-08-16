«Барселона» сломала клиенту PARI ставку в 1 млн рублей. «Ростов» принес почти два

Прошедшие выходные выдались очень насыщенными: в Европе стартовали английская премьер-лига, французская лига 1 и испанская ла лига, тогда как в России прошли матчи четвертого тура РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал о самых популярных матчах минувшего уик-энда, а также о самых крупных выигрышах и проигрышах игроков.

Несмотря на начало сезона в ряде европейских топ-турниров, на прошедших выходных основное внимание клиентов букмекерской компании PARI было приковано к событиям российской премьер-лиги. Так, крупнейшим футбольным матчем по обороту за 12-13 августа стала встреча ЦСКА и «Сочи», которая завершилась победой армейцев со счетом 3:1. На эту игру пришлось около 5% от общего оборота ставок на футбол за минувший уикенд.

Следом идет матч «Зенита» с воронежским «Факелом», который привлек чуть более 4% оборота. Эта встреча также закончилась победой фаворита со счетом 2:0.

Кроме того, в пятерку наиболее популярных спортивных событий вошли игра «Хетафе» и «Барселоны» в первом туре ла лиги, матч за Суперкубок Германии между «Баварией» и «РБ Лейпцигом», а также противостояние московского «Динамо» и «Балтики».

Самым прибыльным для букмекерской компании PARI стал матч «Хетафе» — «Барселона». Хотя сине-гранатовые считались большими фаворитами, команды поделили очки и обошлись без голов. На эту игру приходится более 11% прибыли со всех ставок на футбол за минувшие выходные. Аналогичным образом закончился матч «ПСЖ» с «Лорьяном», который принес PARI свыше 4% прибыли.

Не менее неожиданным был и исход встречи за немецкий Суперкубок — «быки» сенсационно обыграли баварцев со счетом 3:0. На этот матч приходится более 5% прибыли. Кроме того, в топ-5 самых успешных событий для компании вошли встреча женских сборных Австралии и Франции на чемпионате мира по футболу, а также матч «Челси» — «Ливерпуль».

Самыми убыточными для компании оказались матчи «Севилья» — «Валенсия», ЦСКА — «Сочи», «Зенит» — «Факел», «Динамо» — «Балтика» и «Оренбург» — «Краснодар».

Крупнейший выигрыш за прошедшие выходные также пришелся на РПЛ. Один из клиентов PARI поставил 600 000 рублей на то, что «Ростов» забьет больше двух голов в матче с «Рубином». Ставка была принята с коэффициентом 4.30. Это был очень рискованный выбор, так как желто-синие не забивали больше двух мячей уже восемь матчей подряд. Тем не менее ростовчане не подвели, оформив решающий мяч за несколько минут до финального свистка. Точный удар нападающего Егора Голенкова сделал клиента PARI богаче на 1 980 000 рублей.

Другой игрок собрал экспресс из матчей «Вильярреал» — «Бетис», «Картахена» — «Эльденсе» и «Альбатесе» — «Эспаньол», поставив на него 50 000 рублей. Во всех играх клиент выбрал ставку на победу одной из команд в первом тайме. Суммарный коэффициент купона составил 17.54 — это был самый высокий коэффициент, который сыграл на выходных. После успешного окончания всех матчей игрок получил 877 000 рублей.

Крупнейший проигрыш минувшего уик-энда пришелся на матч «Хетафе» — «Барселона». Один из игроков планировал легко заработать, зарядив один миллион рублей на гол сине-гранатовых по коэффициенту 1.19. Ставка казалась очень логичной, так как каталонцы забивали минимум один мяч 14 матчей подряд. Увы, игроку стоило внимательнее изучать статистику личных встреч — в последний раз «Барса» не смогла забить именно в ворота «Хетафе» в 29-м туре ла лиги.