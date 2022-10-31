«Бавария» — «Интер»: Лаутаро и Мане подарят голевое шоу?
1 ноября в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» дома примет «Интер». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт в 22.45 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Бавария» — «Интер» 1 ноября 2022 года
«Бавария» — безальтернативный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победу хозяев можно взять за 1.44, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья идет за 5.40 (18%), успех «Интера» — за крупные 6.90 (13%).
Получится ли у «Интера» отомстить за домашнее поражение в первом туре? Вариант Х2 оценен в 2.90.
Только два из десяти последних матчей с участием «Баварии» завершились «верхом» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за небольшие 1.36, ТМ 2.5 — за 3.10. Можете повысить ставки и взять ТБ 3.5 за 1.93 или ТМ 3.5 за 1.87.
Обмен голами — вполне вероятное событие. Взять его можно за 1.53, обратный исход — за 2.50.
Эксперты считают, что у Садио Мане шансов забить больше, чем у Лаутаро Мартинеса: на гол первого котировка — 2.20, на второго — 3.50.
11-метровый идет за 2.40, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.
В последних шести матчах «Баварии» в первом тайме забивается больше одного мяча. На ТБ 1.5 в стартовые 45 минут ближайшей игры коэффициент 2.00.
Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу мюнхенского суперклуба за 8.30.
«Бавария» — «Интер»: прогноз и анализ матча 6-го тура ЛЧ 1 ноября 2022 года
«Бавария» катком прошлась по соперникам в группе, хотя перед началом этапа об этом вряд ли кто-то мог задуматься. Как раз в конце августа команда Юлиана Нагельсманна потеряла очки в пяти из шести матчах бундеслиги против середняков, и многие заговорили о кризисе, однако это никак не отразилось на результатах в Европе. Всем было понятно, что мюнхенцы наберут шесть очков против «Виктории Пльзень». Но девять из девяти баллов с «Интером» и «Барселоной» без единого пропущенного гола — это натуральная магия и показательная мощь.
В результате «Бавария» может набрать максимум очков на групповом этапе Лиги чемпионов второй год подряд. В прошлом розыгрыше она одержала шесть побед в квартете с киевским «Динамо», «Бенфикой» и все той же «Барселоной». В этот раз осталось обыграть «Интер», и Мане с Гнабри сделают все возможное, чтобы добиться положительного результата. Хотя, ко всеобщему удивлению, мюнхенскую атаку в последний месяц тащат не они, а Эрик Шупо-Мотинг — камерунец забил в пяти матчах подряд (всего — шесть голов).
Матч между лидерами группы, безусловно, станет битвой нападающих. «Интер» на групповом этапе забивает в среднем два мяча за игру (10 в пяти играх), «Бавария» — 3.2 гола. Если же взять отрезок в пять последних игр во всех турнирах, то здесь статистика будет еще мощнее: «нерадзурри» отличаются 3.2 раза за 90 минут, мюнхенцы — 4.2.
Учитывая, что турнирной мотивации, помимо набранных хозяевами 18 очков в группе, нет, стоит ждать суперрезультативный матч? ИТБ1 (2.5) идет за 2.07, ИТБ2 (2.5) — за 8.10.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Интер»
Не верится, что «Бавария» сыграет идеально, не пропустив за 360 минут с «Барселоной» и «Интером» ни одного мяча. Тем более в октябре она нестабильна в обороне — из восьми встреч всухую завершила четыре, а в остальных пропустила по два гола. В последние выходные ворота Свена Ульрайха, который играет вместо травмированного Мануэля Нойера, дважды поразил «Майнц».
«Интер» в этом сезоне забил в 16 из 17 матчах во всех турнирах. Единственная игра без гола случилась как раз против мюнхенцев, но тогда миланцев прилично зажало — они явно не собирались играть в открытый футбол и надеялись хотя бы на ничью. Теперь же им терять нечего, и можно сыграть активно — Джеко и Лаутаро наверняка найдут ключ к воротам соперника.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.66.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2