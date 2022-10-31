Матч участников плей-офф должен быть горячим.

1 ноября в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» дома примет «Интер». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт в 22.45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч ЛЧ «Бавария» — «Интер» 1 ноября 2022 года

«Бавария» — безальтернативный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. Победу хозяев можно взять за 1.44, что приблизительно 69% вероятности исхода. Ничья идет за 5.40 (18%), успех «Интера» — за крупные 6.90 (13%).

Получится ли у «Интера» отомстить за домашнее поражение в первом туре? Вариант Х2 оценен в 2.90.

Только два из десяти последних матчей с участием «Баварии» завершились «верхом» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за небольшие 1.36, ТМ 2.5 — за 3.10. Можете повысить ставки и взять ТБ 3.5 за 1.93 или ТМ 3.5 за 1.87.

Обмен голами — вполне вероятное событие. Взять его можно за 1.53, обратный исход — за 2.50.

Эксперты считают, что у Садио Мане шансов забить больше, чем у Лаутаро Мартинеса: на гол первого котировка — 2.20, на второго — 3.50.

11-метровый идет за 2.40, удаление — за 4.00, комбо этих событий — за 8.00.

В последних шести матчах «Баварии» в первом тайме забивается больше одного мяча. На ТБ 1.5 в стартовые 45 минут ближайшей игры коэффициент 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу мюнхенского суперклуба за 8.30.

«Бавария» — «Интер»: прогноз и анализ матча 6-го тура ЛЧ 1 ноября 2022 года

«Бавария» катком прошлась по соперникам в группе, хотя перед началом этапа об этом вряд ли кто-то мог задуматься. Как раз в конце августа команда Юлиана Нагельсманна потеряла очки в пяти из шести матчах бундеслиги против середняков, и многие заговорили о кризисе, однако это никак не отразилось на результатах в Европе. Всем было понятно, что мюнхенцы наберут шесть очков против «Виктории Пльзень». Но девять из девяти баллов с «Интером» и «Барселоной» без единого пропущенного гола — это натуральная магия и показательная мощь.

В результате «Бавария» может набрать максимум очков на групповом этапе Лиги чемпионов второй год подряд. В прошлом розыгрыше она одержала шесть побед в квартете с киевским «Динамо», «Бенфикой» и все той же «Барселоной». В этот раз осталось обыграть «Интер», и Мане с Гнабри сделают все возможное, чтобы добиться положительного результата. Хотя, ко всеобщему удивлению, мюнхенскую атаку в последний месяц тащат не они, а Эрик Шупо-Мотинг — камерунец забил в пяти матчах подряд (всего — шесть голов).

Матч между лидерами группы, безусловно, станет битвой нападающих. «Интер» на групповом этапе забивает в среднем два мяча за игру (10 в пяти играх), «Бавария» — 3.2 гола. Если же взять отрезок в пять последних игр во всех турнирах, то здесь статистика будет еще мощнее: «нерадзурри» отличаются 3.2 раза за 90 минут, мюнхенцы — 4.2.

Учитывая, что турнирной мотивации, помимо набранных хозяевами 18 очков в группе, нет, стоит ждать суперрезультативный матч? ИТБ1 (2.5) идет за 2.07, ИТБ2 (2.5) — за 8.10.

Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Интер»

Не верится, что «Бавария» сыграет идеально, не пропустив за 360 минут с «Барселоной» и «Интером» ни одного мяча. Тем более в октябре она нестабильна в обороне — из восьми встреч всухую завершила четыре, а в остальных пропустила по два гола. В последние выходные ворота Свена Ульрайха, который играет вместо травмированного Мануэля Нойера, дважды поразил «Майнц».

«Интер» в этом сезоне забил в 16 из 17 матчах во всех турнирах. Единственная игра без гола случилась как раз против мюнхенцев, но тогда миланцев прилично зажало — они явно не собирались играть в открытый футбол и надеялись хотя бы на ничью. Теперь же им терять нечего, и можно сыграть активно — Джеко и Лаутаро наверняка найдут ключ к воротам соперника.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» и ТБ 2.5 за 1.66.